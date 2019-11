El mejor piloto. El factor humano cada vez influye menos, pero contar con Hamilton es otra clave. Recién llegado al equipo alemán decía "desde el punto de vista de los motores, valió la pena, ya que Mercedes sencillamente sabe cómo construir grandes motores". El inglés conocía el potencial de los impulsores alemanes ya que los empleó en 2008 para alcanzar su primer campeonato con McLaren. El británico es un estratega y no estuvo errado. En 2015 su ex escudería volvió a contar con las plantas motrices de Honda algo que era todo un interrogante. Pero Lewis no quiso improvisaciones por más romanticismo que pudiera generar una nueva versión de McLaren-Honda, como en la época de su ídolo Ayrton Senna. Eligió bien priorizando los fierros de Mercedes. Con el auto más rápido desde 2014 se vio su mejor versión como corredor. Se muestra letal. Por su fortaleza mental se potencia bajo presión. Empieza a ganar las carreras abajo del auto y un ejemplo claro fue la guerra psicológica que tuvo con Rosberg en 2016, que lo hizo retirar al alemán más allá de lograr el cetro. A sus 34 años, Hamilton se perfila a plasmar su sexto título y en 2020, sumando otro, igualaría a Schumacher.