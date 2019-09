En relación a la cumbre del G20 el ministro Faurie explicó a Infobae que "la Argentina quiere ayudar a que exista un consenso en las reglas del comercio mundial en el marco del multilateralismo". Así, el canciller argentino no descartó la posibilidad de que en la cumbre de jefes de Estado en Osaka haya un nuevo planteo de los presidentes para avanzar en reformas a la OMC en virtud de mejorar y transparentar las reglas del comercio mundial. Esta no será tarea sencilla si se tiene en cuenta la guerra comercial desatada entre Esytados Unidos y China. Esta es una idea que también comparte el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y los presidentes de Chile y Colombia, pese a que estos no forman parte del G20.