متطلبات أن تصبح مراقب حركة جوية في بيرو، واحدة من أعلى الوظائف أجرا في البلاد

أصبح من المعروف يوم الأحد الماضي أن هناك نقصًا في مراقبي الحركة الجوية في البلاد، والذين بسبب نقص الموظفين يضطرون إلى العمل الإضافي، حتى يتمكنوا من كسب ما يصل إلى 60 ألف باطن شهري، حتى أكثر من رئيس بنك الاحتياطي المركزي في بيرو (S/41,600).

يعد عدم وجود هؤلاء المتخصصين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختتام الاتحاد الموحد لمراقبي الحركة الجوية في بيرو (SUCTA) قبل أيام قليلة إضرابًا مشلول الحركة الجوية في خمسة مطارات في البلاد، بما في ذلك خورخي تشافيز، مما يضر الآلاف من السياح والمسافرين.

وطالب المضربون، من بين أمور أخرى، بظروف عمل أفضل ومزيد من الأجور بسبب العمل الإضافي الذي يقومون به بسبب نقص الموظفين.

«نقوم بمهام أخرى خارج مراقبة الحركة الجوية، مثل العمل التدريبي، الذي يحدث على مدى عدة أشهر ولا تدفع Corpac ثمنها. دع الأمر يستغرق ما يصل إلى 8 أشهر للدفع مقابل العمل التعليمي في شهر واحد وهذا يتسبب في تجاوز النماذج لأنه لا يفوز الجميع بهذه الطريقة»، أوضح فيكتور زافاليتا، الأمين العام لـ SUCTA، لبرنامج Punto Final.

وفي الوقت نفسه، أكد خورخي بيرلاسيوس، رئيس مجلس إدارة شركة بيرو للمطارات والطيران التجاري (كورباك)، عدم وجود هؤلاء المتخصصين. «تتطلب قضية الحركة الجوية إعادة الهندسة. نحن بحاجة الى المزيد من مراقبي الحركة الجوية».

متطلبات أن تكون وحدة تحكم الحركة الجوية

من بين المكالمات المتكررة التي تم إجراؤها لتوظيف مراقبي الحركة الجوية، هذه بعض المتطلبات المطلوبة للوصول إلى هذه الوظائف:

- أكملت بنجاح دورة مراقبة الحركة الجوية الأساسية، معتمدة من قبل مركز دراسة معترف به من قبل المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية (DGAC) في MTC.

- امتلاك ترخيص والموافقة على نهج مراقب الحركة الجوية الممنوحة من قبل DGAC.

- متوسط وقت التدريب لمراقب الحركة الجوية هو سنة ونصف. تستمر الدورة الأساسية لمدة عام واحد ويتم تنفيذ التدريب تحت الإشراف لمدة ستة أشهر حتى يتم الحصول على الترخيص.

- يتم نشر المكالمات على موقع كورباك (www.corpac.gob.pe) تحت خيار «دعوة للمواهب البشرية».

Controladores aéreos de Corpac | Foto: Agencia Andina

ماذا تفعل وحدة تحكم الحركة الجوية؟

يشرح المتخصصون من Corpac، وهي كيان ملحق بوزارة النقل والاتصالات (MTC)، ما هو العمل الذي يقوم به مراقب الحركة الجوية.

ويقولون: «يحافظ مراقب الحركة الجوية على النظام والسلامة والكفاءة في العمليات الجوية، منذ اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة سيارات الأجرة للإقلاع حتى تهبط وتسافر إلى محطة المطار».

ويضيفون أن المراقب يضع أمرا، من خلال تحديد الأولوية في انتباه الرحلات الجوية؛ فإنه يؤدي عمله بهدف ضمان أن عبور السفن آمن، لمنع الحوادث وتجنب الاصطدامات في الهواء. في الوقت نفسه تسعى إلى الكفاءة، من أجل تحقيق أكبر عدد من العمليات الجوية.

ملف تحكم الحركة الجوية

لأداء هذه الوظائف، مطلوب «هدأ متوازن»، للتعامل بفعالية مع المواقف الصعبة مع الحفاظ على الهدوء والسيطرة على الوضع. الاستقرار العاطفي ضروري لتعزيز التركيز.

يجب أن تكون وحدة تحكم الحركة الجوية قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة، وهو أمر ضروري لطلب تدفق العمليات الجوية.

يجب أن يكون لديك مرفق للعمليات العددية وتنفيذ الحسابات الرياضية بسرعة لعرض أو قياس الأوقات والمسافات عقليًا في وقت مبكر.

تعد إتقان اللغة الإنجليزية معرفة أساسية أخرى، لأنها اللغة القياسية المستخدمة للتواصل مع أطقم شركات الطيران أو الشركات من البلدان غير الناطقة بالإسبانية.

مراقبو الحركة الجوية في Corpac الذين قاموا بالإضراب حتى S/60 شهريًا | فيديو: بونتو فاينل

استمر في القراءة: