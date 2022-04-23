الأب «ظهر» والأم التي «نسيت» ابنه: تفاصيل التحقيق مع الطفل الميت في شاطئ سانتا مارتا

تولى المدعي العام المتخصص للأطفال والمراهقين التحقيق لتوضيح الأحداث التي كان فيها الصبي البالغ من العمر عامين، صموئيل غيريرو، توفي في المنطقة في بوريتاكا، في مدينة سانتا مارتا، في 4 أبريل من هذا العام.

على الرغم من أن السلطات ادعت أن الطفل مات بالغرق، إلا أنه لا تزال هناك العديد من النظريات التي تشير إلى أن والدة صموئيل، يني هيغيرا، ستشارك في خسارة الطفل في الأرواح، لأنه كان معروفًا فقط عن الطفل حتى رأى الناس الجثة عن طريق البحر.

ولهذا السبب، أجرى المدعي العام المذكور مع الشرطة القضائية تحليلاً شاملاً لأشرطة الفيديو والشهادات الأمنية وغيرها من المواد الإثباتية لتحديد كيفية وصول القاصر إلى مياه السامرة التي مات فيها للأسف.

أحد الأشياء المجهولة التي تثير اهتمام معظم الباحثين هو أن هيغيرا البالغة من العمر 25 عامًا ظهرت بعد 15 يومًا فقط من تأكيد وفاة صموئيل. ومع ذلك، لم تتمكن المرأة من إعطاء نسخة رسمية للسلطات، حيث أصبح من المعروف أنها محتجزة في عيادة نفسية بسبب حالة صحية عقلية تعاني منها.

زادت الشكوك بعد أن أعلنت الشرطة ظهور والد الرضيع، المعروف باسم إدوين غيريرو، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعيش في بوغوتا وسافر إلى عاصمة ماغدالينا للتعرف على جثة ابنه وإعطاء تفاصيل عن مدى صموئيل الذي ظهر فيه صموئيل في البحار حتى الآن من العاصمة الكولومبي، حيث من المفترض أنها عاشت.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن والد الطفل كان يجب أن يقع من قبل الشرطة الوطنية والشرطة المعنية بالأطفال والمراهقين قد ولدت أيضا نظرة ثاقبة في المحققين، لذلك يتم التحقيق في جميع الإصدارات.

تجدر الإشارة إلى أن أقارب والدة الطفل كانوا أول من أبلغ أنه لم يكن لديهم معلومات عن يني هيجويرا والطفل صموئيل لفترة طويلة. ومع ذلك، بمجرد أن أصبح معروفًا بوفاة القاصر، كانوا يريدون تجنب الصحافة ولم يقدموا معلومات تتعلق بالقضية.

ما هو أكثر من ذلك، أصبح من المعروف أن اثنين من السياح رأوا سيارة زرقاء صغيرة على الشاطئ، وعندما اقتربوا، وجدوا الطفل ميتا. على وجه التحديد، وجد السياح الأصغر في الكيلومتر 46 في طريقهم إلى بوريتاكا، وهو قطاع يعرف باسم بلايا بونيتا أو بلايا ليندا، في الساعات الأولى من يوم الاثنين 4 أبريل.

المعلومات الأخرى التي يتم تحليلها هي أن هناك مقطع فيديو مزعوم للكاميرات الأمنية، تحتفظ به الشرطة، حيث يمكن رؤية القاصر في أحضان امرأة يعتقد أنها والدته. من جانبه، أخبر إدوين غيريرو السلطات أنه لم يكن لديه أخبار عن زوجته السابقة وابنه منذ 1 أبريل عندما لم يجدها في المنزل.

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