غضب كريستيان دوميغيز مع المستخدمين لجعله ميمي بعد ampay ألدو مياشيرو

أصبح كريستيان دومينغيز ميمًا فيروسيًا بعد ماجالي مدينا نشر ampay من قبل ألدو مياشيرو وأوسكار ديل بورتال في برنامجهم المعرض. وقد أكد المستخدمون أن مضيفي América Televisión قد انضموا إلى «نادي الكفار»، الذي يتكون من cumbiambero، ماريو هارت، من بين شخصيات أخرى من العرض.

لم يحب الزوجان الحاليان لباميلا فرانكو هذه النكات على الإطلاق. وقد تجلى ذلك عندما سأله مراسل من برنامج Estás en Todas عما إذا كان قد قال حقًا على تويتر «عار حول ألدو مياشيرو»، وهي لقطة شاشة سرعان ما انتشرت على تويتر.

«ليس لدي تويتر. ما هو أكثر من ذلك، كان لدي مرة واحدة وبما أنني لم أكن أعرف كيفية استخدامها، لذلك تركت. شبكتي الاجتماعية الوحيدة التي أديرها هي Instagram و TikTok بمساعدة شريكي وابنتي، لكن القليل جدًا»، رد مغني كومبيا على espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

إنه لا يتفق مع الميمات

أرسل زعيم أوركسترا إنترناسيونال رسالة قوية إلى مستخدمي الإنترنت، الذين لم يترددوا في الاستمرار في صنع الميمات عنه ليأخذوا قضية ألدو مياشيرو من الخيانة الزوجية بروح الدعابة. في الآونة الأخيرة، تلقى انتقادات لحديثه عن Ampay في أمريكا اليوم.

« أنا غير مرتاح مع السخرية، أن الناس يستمتعون بألم الآخرين. نحن بشر، يمكننا أن نكون مخطئين ولا يمكننا الحكم . لست مضطرًا للحكم عليهم أيضًا، ليس لدي الحق في القيام بذلك. أشعر بالأسف الشديد. أرى أن الناس يفرحون بالشر، وهذا يبدو حزينا جدا بالنسبة لي».

غضب كريستيان دوميغيز مع مستخدمي تويتر لصنع الميمات عنه | فيديو: America TV//America Today

كريستيان دومينغيز يقدم رأيه في AMPAY

في اليوم التالي لأمباي ألدو مياشيرو وأوسكار ديل بورتال، تجنب كومبيامبيرو الحديث عن الفضيحة. ومع ذلك، تم تشجيعه على القيام بذلك عندما «هنأته» جانيت باربوزا لكونه شجاعًا بما يكفي للاعتراف في التلفزيون الوطني بأنه غير مخلص كارلا تارازونا مع إيزابيل أسيفيدو، على عكس زملائها على القناة.

هذه هي الطريقة التي استفاد بها cumbiambero من الكاميرات للتأكد من أن إخفاء الخيانة الزوجية هو عمل فظيع. «تشعر بالسوء حقًا، فقط إذا كنت تفكر في العائلة. (الخيانة الزوجية) غير مبرر. وبغض النظر عن مدى سوء وجودك في علاقة، فإن ذلك لا يبرر قيامك بذلك (كونك غير مخلص)، خاصة إذا كان لديك عائلة».

«عندما كنت مخطئًا، كان الشيء الأكثر إيلامًا هو ابنتي. سيكون من الصعب إخراجه من رأسه هذه النتيجة هي الأصعب على الإطلاق. يجب على المرء أن يعرف كيفية مواجهة العواقب والتعلم من الأخطاء. مثل هذه الأخطاء الكبيرة تعلمك عدم القيام بها مرة أخرى»، وأضاف كريستيان دومينغيز.

علق كريستيان دومينغيز على أمباي ألدو مياشيرو وأوسكار ديل بورتال، مشيرًا إلى أن الخيانة الزوجية تجلب عواقب وخيمة | فيديو: América TV/América Hoy

لم يتم تجاهل تصريحاته وتلقى وابلًا من الانتقادات على الشبكات الاجتماعية، حيث أشار مستخدمو الإنترنت إلى أنه كان الأقل مناسبة للحديث عن الخيانة الزوجية. حتى أن البعض أطلق عليها اسم «طازج». وصل هذا إلى آذان دومينغيز، الذي لم يخجل من الإجابة على منتقديه.

«بالأمس ما قلته جاء من سؤال من الطبيب النفسي وأكرره مرة أخرى: الخيانة الزوجية غير مبررة، سواء كنت على صواب أو مخطئ مع شريكك. قال ألدو ذلك جيدًا، يعاني المرء أكثر للعائلة. من فضلك توقف عن السخرية وإرسال معلومات ليس لأن اثنين أو ثلاثة جاليفاردوس يقولون شيئا واحدا، انهم جميعا يقولون نفس الشيء»، وقال منزعج جدا.

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