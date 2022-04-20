لماذا نعجب بـ Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

لماذا نعجب فولوديمير زيلينسكي؟ أجاب السؤال نفسه تقريبًا.

و نحن معجبون به لأنه, في مواجهة الظروف غير المتكافئة, يقف رئيس أوكرانيا حازما. لأنه يثبت صحة القول المأثور بأن الرجل ذو الشجاعة يجعل الأغلبية. لأنه يظهر أن الشرف والحب للوطن هي فضائل نتخلى عنها على مسؤوليتنا الخاصة. لأنه يفهم قوة المثال الشخصي والحضور المادي. لأنه يعرف كيف يمكن للكلمات أن تلهم الأفعال - منحهم الشكل والغرض - بحيث يمكن للأفعال، بدورها، المطالبة بمعنى الكلمات.

نحن معجبون بـ Zelensky لأنه يذكرنا بمدى ندرة هذه السمات بين سياسيينا. كان زيلنسكي ممثلاً استخدم شهرته ليصبح رجل دولة. السياسة الغربية مليئة بالأشخاص الذين يتصرفون مثل رجال الدولة ليصبحوا مشاهير. لقد سعى زيلنسكي إلى إخبار الأوكرانيين بالحقيقة القاسية بأن الحرب يمكن أن تزداد سوءًا, ولجعل ما يسمى بالمحسنين يرون أن كلماتهم جوفاء وأن دعمهم غير كاف. يتخصص قادتنا بشكل أساسي في إخبار الناس بما يريدون سماعه.

نحن معجبون بـ Zelensky لمن وما هو ضده. لا يمثل فلاديمير بوتين أمة ولا قضية، بل روح شمولية فقط . يدافع الدكتاتور الروسي عن فكرة أن الحقيقة موجودة لخدمة السلطة، وليس العكس، وأن السياسة مكرسة لتصنيع الدعاية لأولئك الذين يبتلعونها ويفرضون الإرهاب على أولئك الذين لا يفعلون ذلك. في نهاية المطاف، الهدف من هذه الفكرة ليس مجرد الاستحواذ على السلطة أو الأراضي. إنه القضاء على الوعي.

نحن معجبون بـ Zelensky لأنه أعاد فكرة العالم الحر إلى مكانه الصحيح . العالم الحر ليس تعبيرا ثقافيا، مثل «الغرب»؛ أو مفهوم الأمن، مثل الناتو؛ أو وصفا اقتصاديا، مثل «العالم المتقدم». إن الانتماء إلى العالم الحر يتوافق مع أي بلد يؤيد فكرة أن سلطة الدولة موجودة أولاً وقبل كل شيء لحماية حقوق الفرد . ومسؤولية العالم الحر هي مساعدة والدفاع عن أي من أعضائه المهددين بالغزو والاستبداد. نفس الشيء الذي يحدث مع أوكرانيا، سيحدث مع بقيتنا.

نحن معجبون بزيلنسكي لأنه يجسد نموذجين يهوديين عظيمين: ديفيد مقابل جالوت وموسى أمام فرعون . إنه المستضعف الماكر الذي، بمهارة وبراعة، يعوض عن ما يفتقر إليه في التهور والقوة. وهو النبي الذي يتمرد ضد انحدار وسجن شعبه، والذي يقرر قيادتهم من خلال محاكمات نحو ثقافة سياسية تقوم على تقرير المصير والحرية والأخلاق.

نحن معجبون بـ (زيلينسكي) لأنه يكافح ليس من المفترض أن يكون النضال فضيلة في المجتمعات المتحضرة التي تقدر الحوار والدبلوماسية والالتزام. لكن العالم ليس متحضرًا دائمًا: هناك أشياء يجب أن تكون الشعوب والأمم المتحضرة مستعدة للقتال من أجلها إذا كانوا لا يريدون أن يهلكوا. ذكّر زيلنسكي والشعب الأوكراني بقية العالم الحر بأن التراث الليبرالي والديمقراطي الذي يعتبره مواطنوها أمرا مفروغا منه المخاطر التي يأخذها أعدائهم كما يحلو لهم.

نحن معجبون بـ Zelensky لأنه يوقظ أفضل ملائكة طبيعتنا. جعلت قيادته جو بايدن رئيسًا أفضل، وألمانيا دولة أفضل، وحلف شمال الأطلسي تحالف أفضل. لقد أخرجت الكثير من الولايات المتحدة من ذهول الانعزالي الذي كانت تسقط فيه تدريجياً. وقد أجبرت الطبقات السياسية والتجارية في أوروبا على التوقف عن النظر في الاتجاه الآخر إلى نزول روسيا إلى الفاشية . ذكّر المجتمعات الحرة بأنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك مركز حيوي في السياسة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالأشياء المهمة.

نحن معجبون بزيلنسكي لأنه يحافظ على شعور بالتناسب البشري النموذجي لزعيم منتخب ديمقراطيا. لاحظ التناقض بين لقاءاته العلنية مع الصحفيين وأعضاء الحكومة والقادة الأجانب والمواطنين العاديين، والسلوكيات الستالينية في محكمة بوتين. في الحلي المتباهية للقوة الروسية نرى صغر الرجل الذي يمارسها: جنون العظمة وانعدام الأمن من المستبد الذي يعرف أنه في يوم من الأيام سيضطر لبيع مملكته للحصول على حصان.

نحن معجبون بـ Zelensky لأنه نموذج لما يجب أن يكون عليه الرجل: مثير للإعجاب دون فرض؛ واثق من نفسه دون مغرور؛ ذكي دون التظاهر بأنه معصوم عن الخطأ؛ صادق وليس ساخر؛ شجاع ليس لأنه ليس خائفا ولكن لأنه يتحرك إلى الأمام مع ضمير واضح . يجب على الأطفال الأمريكيين، على وجه الخصوص، الذين تربوا بمفاهيم سخيفة لما تنطوي عليه الرجولة، أن يحذوا حذوها.

و نحن معجبون بزيلنسكي لأنه لا يزال يأمل في أن تتمكن ديمقراطياتنا المضطربة من انتخاب قادة يمكنهم إلهامنا و تعبيرنا بل و إنقاذنا . ربما يمكننا أن نفعل ذلك عندما لا تكون الساعة متأخرة كما هي الآن لشعب أوكرانيا وزعيمهم الذي لا يقهر.

(ج) صحيفة نيويورك تايمز. -

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