ما هي «خيانة البلاد»، وهي جريمة اتهم بها نواب المعارضة

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, encabezaron la ceremonia por el "Día de la Bandera" en el Campo Deportivo Militar Marte. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

بعد التصويت على إصلاح الكهرباء في مجلس النواب، أشار أعضاء الحزب الحاكم (مورينا، PT، PVEM) وأولئك الذين صوتوا ضد (PAN، PRI، PRD، MC)، إلى بعضهم البعض على أنهم «خونة للبلاد»، وحتى رئيس الجمهورية، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هاجمت بهذا الاتهام ضد منتقديها.

وفي هذا السياق، فإن الجريمة المتعلقة بـ «خيانة الوطن» منصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، الفصل الأول من الكتاب الثاني، الباب الأول عن الجرائم المرتكبة ضد أمن الأمة.

وجاء في المادة 123 المعدلة في الجريدة الرسمية للاتحاد في 29 يوليو 1970 أن «عقوبة السجن من خمسة إلى أربعين سنة وغرامة تصل إلى خمسين ألف بيزو تفرض على المكسيكي الذي يرتكب الخيانة».

على سبيل المثال، أولئك الذين «يقومون بأعمال ضد استقلال الأمة المكسيكية أو سيادتها أو سلامتها بغرض إخضاعها لشخص أو مجموعة أو حكومة أجنبية» قد يتعرضون لهذه الجريمة.

El delito de traición a la patria es el artículo 123 del Código Penal Federal FOTOS: DENISSE HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM Fotógrafo Especial | Fotógrafo Especial

أيضا أولئك الذين قد يكونون جزءا من أو يتعاونون بأي شكل من الأشكال في الأعمال العدائية ضد الأمة، مثل الأعمال الحربية بناء على أوامر من دولة أجنبية.

وفي هذا السياق، «عندما يعمل المواطنون كقوات، يُفرض السجن من سنة إلى تسع سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بيزو».

ومن ناحية أخرى، حُذرت من أن أي شخص «يحرم شخصاً من حريته بصورة غير قانونية في الأراضي الوطنية من أجل تسليمه إلى سلطات بلد آخر أو نقله إلى خارج المكسيك» يمكن التحقيق معه في هذه الجريمة.

كما توضح الفقرة الثالثة بالتفصيل أن أولئك الذين هم جزء من جماعات مسلحة يقودها أجانب يمكن أن يكونوا «خونة للوطن»، إذا كان هدفهم هو انتهاك استقلال المكسيك أو سيادتها أو حريتها أو سلامتها، بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى غزو البلد.

Los partidos de oposición han acusado campaña negra en su contra FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Mario Jasso | Mario Jasso

يضاف إلى هذه الجريمة أولئك الذين يدمرون أو يزيلون العلامات التي تميز حدود الأراضي والحدود ويسببون الارتباك الذي يسبب صراعًا للبلاد.

أيضا أولئك الذين يجندون الناس لشن حرب في المكسيك بمساعدة حكومة أجنبية؛ أو أولئك الذين لديهم علاقات أو معلومات استخباراتية مع دول أخرى، وتبادل التعليمات أو المعلومات أو المشورة للغزو، بما في ذلك أيضا تبادل الوثائق أو التعليمات أو البيانات من المؤسسات و الأنشطة العسكرية، وكذلك أولئك الذين يخفون عن علم أعمال التجسس.

في هذه الجريمة، تم تجنيد أولئك الذين يقدمون عناصر بشرية أو مادية، ويسهلون الدخول إلى المراكز العسكرية في الدول الأجنبية لغزو البلد المكسيكي، أو أولئك الذين يمنعون القوات الوطنية من تلقي المساعدات.

أيضا أولئك الذين يدعون إلى التدخل أو الحماية من بلد أجنبي، وهذا يؤدي إلى حرب في المكسيك. وإذا لم يكن هناك نزاع طبي، أشاروا إلى أن «السجن سيكون من أربع إلى ثماني سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بيزو».

Mario Delgado aseguró que exhibirá a los diputados y diputadas que votaron contra la Reforma Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

وفي حالة الأفراد الذين يطلبون من آخرين من دولة أخرى حمل السلاح داخل الإقليم لغزوهم؛ وإذا لم يتم ذلك، تكون العقوبة «السجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بيزو». وبهذا المعنى، يمكن اتهام أولئك الذين يحاولون «تنفير أو فرض ضرائب على الأراضي الوطنية أو المساهمة في تمزعها» بـ «الخونة».

أخيرًا، نقوم بإدراج أولئك الذين:

«تلقي أي فائدة، أو قبول وعد بتلقيها، من أجل تنفيذ أي من الأفعال المشار إليها في هذه المقالة.

«قبول من الغزاة وظيفة أو منصب أو لجنة وإصدار، الاتفاق أو التصويت على تدابير تهدف إلى تأكيد الحكومة المتطفلة وإضعاف الوطنية.

«ارتكاب أو إعلان الحرب أو الأعمال العدائية المكسورة أو الفتنة أو التمرد أو التمرد أو الإرهاب أو التخريب أو التآمر».

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