ما هو راتب Rosa وكيفية الحصول عليه

واصل حاكم ولاية المكسيك، ألفريدو ديل مازو مازا، تسليم البطاقات من برنامج المساعدات الاقتصادية للنساء في فقر: الراتب الوردي.

في يوم الثلاثاء 19 أبريل، واصل ديل مازو مازا تسليم البطاقات في تولوكا من خلال حدث عام، توقف بسبب بداية جائحة COVID-19. ولكن في مواجهة انخفاض العدوى والاستشفاء، استأنفوا الأحداث.

قال ديل مازو إنه متحمس جدًا لإعطاء البطاقات للنساء في العديد من البلديات في الولاية. حضر الحدث حوالي ألف امرأة وخمسة آلاف أخرى عن بعد سيحصلون أيضًا على الدعم. قال الحاكم: «بفضلك، تتقدم العائلات ولهذا السبب ولد برنامج Pink الراتب».

وقد جاءت النساء من بلديات تولوكا، وأتيزابان، وكابولهواك، ومكسيكالتزينغو، وميتيبيك، وسان ماتيو أتينكو، وتيكسكالياكاتش، وتيانغويستينكو، وأوكويواكاتش، وزالاتلاكو، وزيناكانتيبيك.

يهدف برنامج التنمية الاجتماعية للأسر القوية Salario Rosa، وفقًا لموقعه الرسمي، إلى زيادة الدخل الاقتصادي للنساء من 18 إلى 59 عامًا اللائي يعشن في الكيان المكسيكي الذي يعاني من الفقر.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

منح التحويلات النقدية هو أيضا لأولئك الذين يشاركون في العمل المنزلي ولا يحصلون على مكافأة، فضلا عن التدريب من أجل التنمية البشرية، والتي، وفقا للحاكم، تعمل على مواصلة الدراسة، للاستثمار في الأعمال التجارية وريادة الأعمال الذاتية.

كما يقدم الدعم للمرأة في مجال حقوق الإنسان، وفي الإجراءات القانونية، والرعاية النفسية التي ينبغي أن يحتاجها صاحب البلاغ. و كذلك خدمات الصحة العامة, و المساعدة النفسية و الاجتماعية, و المساعدة لتمكينه من إكمال تعليمه الأساسي.

يتكون هذا الدعم المالي من تقديم 2,400 بيزو على أساس كل شهرين، والتي تُمنح للنساء الضعيفات وأعضاء البرنامج، والذي سيستمر ساريًا بين البرامج التي تمنحها ولاية المكسيك.

وفي حين أشار إلى أن الدعم هو لكل ما يرغب فيه المستفيدون، فقد ذكر أنه يركز بشكل أساسي على القضايا الصحية والغذاء ونفقات الأسر المعيشية وقضايا التعليم.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

بالإضافة إلى ذلك، أكد الحاكم أن البرنامج ليس تسليم «لمرة واحدة»، ولكن على مدار عام.

ما هي متطلبات التقديم؟

-تحقق من أن مقدم الطلب يعيش في وضع ضعيف مثل؛ الفقر والفقر المدقع وانخفاض الموارد والتهميش.

-كن مقيمًا في ولاية المكسيك.

-هل يسمح بالعمر، أي ما بين 18 و 59 عامًا.

- أن تكون ربة منزل وليس لديها أي عمل مهني.

- ليس لديك دخل من وظيفة رسمية.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

على الرغم من إغلاق المكالمة، يمكن أن تكون العملية عبر الإنترنت، من خلال بوابة الإنترنت لمجلس الدولة للمرأة والرعاية الاجتماعية (CEMyBS)؛ أو و ذلك من خلال الأمانة العامة لل مرأة و الرعاية الاجتماعية.

في هذه الحالة، يجب تقديم ما يلي:

- هوية رسمية صالحة.

- عنوان إثبات لا يزيد عمره عن ثلاثة أشهر من Edomex.

مفتاح سجل السكان الفريد (CURP)

- خطاب التزام

- تنسيق التسجيل في البرنامج

-تقديم شكل من أشكال مظاهر عدم استلام الدخل

بالنسبة للنموذج وجهًا لوجه، يجب تحديد موعد. ساعات العمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً والعنوان في Av. الجنرال فيليبي أنجيليس إسكوينا كوينتانا رو، s/n، كولونيا فيلا هوغار، C.P 50170، تولوكا، ولاية المكسيك.

بمجرد التسجيل في البرنامج، ستحصل المستفيد على بطاقتها الوردية، والتي يمكنها من خلالها التحقق من رصيدها وتحركاتها عبر الهاتف في 800 276 93 5.

للحصول على أي توضيح أو شك، يجوز للأطراف المعنية الاتصال بأجر روزا للتنمية المتكاملة لخط الأسرة على الرقم 722 915 56 23 أو 722 213 89 16، دائرة رعاية الإعاقة 722 2 17 28 55 التمديد 8101 أو قد تقدم طلبهم في رسالة بريد إلكتروني dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

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