فيديو: السقوط الدرامي لشاحنة على عمق 40 مترًا في بيريفيريكو سور

(فيديو: تويتر)

التقطت كاميرا مراقبة اللحظة التي سقطت فيها شاحنة BMW 40 مترًا في موقع بناء في بيريفيريكو سور في ذروة حي لوس ألب في مكتب عمدة ألفارو أوبريغون، مما أدى إلى وفاة شخصين.

تم نشر الفيديو لما حدث خلال فترة ما بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي 18 أبريل عبر الشبكات الاجتماعية، وهو حادث فقدت فيه امرأة تبلغ من العمر حوالي 60 عامًا حياتها بصحبة ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، بينما أصيب مراهقان يبلغان من العمر حوالي 15 عامًا بجروح خطيرة.

أشارت التقارير الأولى التي ظهرت بعد الحادث إلى أن سائق السيارة ربما فقد السيطرة على الوحدة بسبب السرعة المزعومة، والتي يمكن استبعادها بعد مراجعة الفيديو.

في المواد السمعية والبصرية، كان من الممكن أن نرى كيف تحولت شاحنة BMW حول زاوية جانب الطرفية بسرعة متوسطة، ولكن السائق لم يتمكن من تصحيح عجلة القيادة بحيث تتبع السيارة طريقها على الطريق، مما أدى إلى التأثير على الأوراق التي تحيط البناء.

يمكن أيضًا ملاحظة أن الشاحنة لم تبطئ أو تحاول تغيير اتجاهها, لذلك لم يكن التأثير على جدار الصفيحة كافيًا لإبطاء تقدمها على الرغم من أنه بدا في البداية أنه يحتوي على الضربة.

بعد اختراق الجدار، سقطت الشاحنة حوالي 40 مترا في السقوط الحر إلى موقع بناء الطابق السفلي من المبنى، مما أدى إلى وفاة الناس في الجزء الأمامي من السيارة.

وسرعان ما وصلت شرطة المدينة ورجال الإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث، الذين أنقذوا القاصرين المصابين في الموقع، الذين تم نقلهم إلى سوبر ماركت يقع على طريق المكسيك - تاكوبا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأطفال في ليجاريا بواسطة طائرة هليكوبتر من سلطات العاصمة.

قام ضباط شرطة من وزارة أمن المواطنين (SSC) بتطويق المكان وأغلقوا جانب المحيط الجنوبي بسبب الجهاز القوي لعناصر الإنقاذ على الفور. الموظفين في وقت لاحق من مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) لبدء التحقيقات في القضية.

حتى يوم الأربعاء 19، لم تقدم السلطات أي تقدم في التحقيقات في القضية، ولكن من المتوقع أن تقوم في الأيام المقبلة بنشر نتائج الإجراءات المنفذة على الفور، بالإضافة إلى مراجعات الكاميرات الأمنية القريبة من الموقع.

وقع حادث مماثل لهذا الحادث في مارس 1 في شمال الطرفية في ذروة تلالنبانتلا, حيث سقطت حافلة ركاب من جسر مركبات فوق شارع لوس مايستروس, مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص, الذين كانوا يتحركون داخل الوحدة.

خلال يوم الاثنين 18 أبريل، وهو أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفصح، تم تسجيل العديد من حوادث الطرق الهامة، وقع أحدها على الطريق السريع بين المكسيك وبويبلا، حيث اصطدمت حافلة ركاب مقطورة.

تم إغلاق حركة المرور على الطريق لعدة ساعات بسبب الحريق الناجم عن حادث الطريق، حيث تسبب الاصطدام بين السيارتين الثقيلتين في حريق قوي، تم إخماده من قبل رجال الإطفاء من ولاية المكسيك.

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