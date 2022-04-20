فيديو: تم إنقاذ طفل وشخص بالغ من سيارة في مواجهة الارتفاع المفاجئ لتيار في بارانكويلا

عاشت دقائق من الألم في طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وشخص بالغ في بارانكويلا (أتلانتيكو) بعد أن حوصرت السيارة التي كانوا يحتشدون فيها في أحد طرق المدينة، حيث شهد التيار زيادة مفاجئة بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تسقط في البلاد.

على الشبكات الاجتماعية، تم جعل الفيديو فيروسيًا نلاحظ فيه اللحظات العصيبة عندما يتم استخراج الطفل بمساعدة العديد من الأشخاص الذين جاءوا لمساعدتهم.

وفقًا لمحطة راديو RCN، وقع الحادث بالضبط في شارع 85 بين السباقين 50 و 49C، في شمال العاصمة الأطلسية، حيث بدأت السيارة في السحب بقوة الماء. بمجرد مغادرتهم، تم سحب السيارة حتى اصطدمت بمزيد من السيارات التي منعتها من المضي قدمًا.

أثناء وجودهم في راديو كاراكول، أجروا مقابلة مع فريدي ألمانزا، أحد الأشخاص الذين ساعدوا في إخراج الطفل من السيارة.

وقال: «بمجرد أن رأيت أن السيارة تقترب، كان أول شيء فعلته هو السير في هذا الاتجاه وعندما رأيت أن طفلاً كان في السيارة، قررت إنقاذه، ولحسن الحظ توقفت السيارة عندما اصطدمت بثلاث سيارات أخرى».

بعد مساعدة الطفل، حذر المانزا البالغ الذي كان أيضًا في السيارة من أنه من الضروري أن يغادر لأن الهلال يمكن أن يسحبه أيضًا.

وقال لتلك المحطة «طلبت من الرجل ان يخرج من السيارة لان التيار ما زال بامكانه اصطحابه وخرج الرجل من السيارة».

في مواجهة الطوارئ، كما ورد في راديو RCN، جاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث بآلة للمساعدة في حالات الطوارئ.

«تلقينا المكالمة من المجتمع ووصلنا، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا آمنين بالفعل بسبب المناورات التي قام بها المجتمع. وقال الكابتن خايمي بيريز، قائد إدارة إطفاء بارانكويلا، في تلك المحطة الإذاعية، إن وجودنا في المنطقة، أجرينا مراجعة لتجنب حالة أخرى تندم عليها وتأكدنا من أن الناس يتمتعون بصحة جيدة.

وقال المنقذ أيضًا إنه كان عليهم يوم الثلاثاء حضور عدة حوادث, بما في ذلك سقوط عمود كهربائي بسبب هطول الأمطار التي تسببت تاريخيا في هذا النوع من الوضع في تلك المدينة.

«وصل رجال الإطفاء لدينا إلى المنطقة ومع موظفي شركة Air-e تم السيطرة على هذا الوضع، مما لم يترك أي إصابات. إن الدعوة إلى المجتمع هي تأمين بلاط سقف منازلهم في موسم الأمطار هذا في بارانكويلا والمحيط الأطلسي»، واختتم الكابتن بيريز على راديو آر سي إن.







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