Universitario vs سبورتينغ كريستال: اليوم والوقت والقناة التلفزيونية لمباراة الدوري الأول

Universitario vs Sporting Cristal: الدوري البيروفي 1 أعلن عن الجدول الزمني للتواريخ التالية لبطولة أبيرتورا وكان تاريخ ووقت المباراة بين ساحة الكريم والفريق السماوي معروفين.

ستكون المبارزة بين فريق merengue و «مصانع الجعة» هي الأخيرة من بين ما يسمى الثلاثة الكبار من العاصمة في البطولة الأولى لهذا العام. واجهت أليانزا ليما كلا الناديين بنتائج معاكسة: انتصار ضد «يو» وخسارة أمام كريستال.

متى سيكون يونيفرسيتارو مقابل كريستال؟

ستقام مباراة اليوم الخامس عشر من Apertura السبت المقبل 21 مايو من الساعة 7:00 مساءً (بتوقيت بيرو).

أين سيتم لعب «يو» مقابل كريستال؟

سيتم قياس فريق الكريم والفريق السماوي في ملعب Monumental de Ate، موطن Universitario. سيتم بث المباراة على Gol Perú من Movistar Tv على الإشارة المدفوعة على القناتين 14 و 714 HD.

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1

مع بقاء أربع مباريات للبطولة الكلاسيكية التالية من الدوري الإسباني 1, حقق فريق Merengue الهزيمة أمام أليانزا ليما ورحيل المدرب الثاني حتى الآن هذا العام.

أولاً، ترك الاستراتيجي الأوروغواي غريغوريو بيريز منصبه في يناير لأسباب صحية في بداية الموسم ودون لعب مباراة رسمية بعد عودته إلى النادي في عام 2021. في وقت لاحق، تم فصل ألفارو غوتيريز يوم الاثنين الماضي، 18 أبريل.

على أساس مؤقت، سيكون المدرب خورخي أراوجو مسؤولاً عن الفريق الأول من Universitario بعد توليه احتياطي فريق الكريما.

سيتعين على الخبير الاستراتيجي المؤقت تحويل الفريق والحصول على أكبر عدد من النقاط لتتبع المراكز الأولى في ترتيب بطولة Apertura.

في الطريق واعتمادًا على النتائج، بالإضافة إلى التأكيد المحتمل لمدرب جديد من قبل الإدارة، سيواجه فريق ميرينجو مع «كوكو» أراوجو سبورت بويز وألتيكو غراو وأليانزا أتلتيكو وكارلوس مانوتشي.

حالة سبورتينغ كريستال أكثر تعقيدًا لأنها ستواجه بطولتين في وقت واحد: الدوري الأول وكوس ليبرتادوريس.

تعزز قادة روبرتو موسكيرا بفوزه 6-4 على ديبورتيفو مونيبل وقطع الخط السيئ لثلاث مباريات خاسرة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إلى المركز الثامن في طاولة Apertura مع 15 نقطة.

سيكون للفريق السماوي مباريات ضد سينسيانو، تاليريس (ليبرتادوريس)، بيناسيونال، ADT، يونيفرسيداد كاتوليكا (كوبا) وأياكوتشو إف سي.

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قال مايكل سوكار: «إذا كان يونيفرسيتاريو ضد أليانزا ليما متساويًا، فلن يخرجوا ألفارو غوتيريز».

تم التصويت على ألكسندر كالينز كأفضل لاعب في شهر مارس في مدينة نيويورك.