أوكرانيا تريد تجنب خطة بوتين: الإعلان عن انتصار في دونباس في ذكرى سقوط النازيين

تقوم وزارة الدفاع الأوكرانية على افتراض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول نقل قواته «قدر الإمكان» خارج حدود دونباس، من أجل تقديمه على أنه انتصار في 9 مايو، ذكرى هزيمة ألمانيا النازية.
وقال المتحدث باسم الدفاع الكسندر موتوزيانيك في تصريحات لقناة «آر بي سي اوكرانيا» ان «هدفهم واضح تماما: دفع القوات الاوكرانية الى ما وراء منطقتي دونيتسك ولوغانسك والحفاظ على الممر البري الى شبه جزيرة القرم المحتلة».
هذا هو النصر الذي «سيحاول بوتين بيعه لمجتمعه»، ويضيف، بعد أن فشل في «خطته أ»، التي اعتبرتها كييف غزو البلاد بأكملها.
ومع ذلك، يحذر المتحدث أن روسيا لن تكون راضية عن ذلك، ولكنها ستحاول بعد ذلك تمديد هجومها إلى مناطق أخرى، مثل خيرسون.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليلة الاثنين بدء الهجوم الروسي العظيم، الذي كان يتشكل منذ بضعة أسابيع، ويتركز الآن على الجبهة الشرقية ويهدف إلى السيطرة الكاملة على دونباس.
في الوقت نفسه، تحافظ روسيا على حصار ماريوبول، وهي مدينة استراتيجية في خطط موسكو لامتلاك ممر بري لشبه جزيرة القرم.
في وسائل الإعلام الأوكرانية، يعتبر بوتين يريد تقديم هذا «النصر» على دونباس بالتزامن مع موكب النصر في 9 مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالهزيمة على ألمانيا واستسلام الرايخ الثالث.
(مع معلومات من EFE)
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