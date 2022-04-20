أوكرانيا تريد تجنب خطة بوتين: الإعلان عن انتصار في دونباس في ذكرى سقوط النازيين

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

تقوم وزارة الدفاع الأوكرانية على افتراض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول نقل قواته «قدر الإمكان» خارج حدود دونباس، من أجل تقديمه على أنه انتصار في 9 مايو، ذكرى هزيمة ألمانيا النازية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الكسندر موتوزيانيك في تصريحات لقناة «آر بي سي اوكرانيا» ان «هدفهم واضح تماما: دفع القوات الاوكرانية الى ما وراء منطقتي دونيتسك ولوغانسك والحفاظ على الممر البري الى شبه جزيرة القرم المحتلة».

هذا هو النصر الذي «سيحاول بوتين بيعه لمجتمعه»، ويضيف، بعد أن فشل في «خطته أ»، التي اعتبرتها كييف غزو البلاد بأكملها.

ومع ذلك، يحذر المتحدث أن روسيا لن تكون راضية عن ذلك، ولكنها ستحاول بعد ذلك تمديد هجومها إلى مناطق أخرى، مثل خيرسون.

FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليلة الاثنين بدء الهجوم الروسي العظيم، الذي كان يتشكل منذ بضعة أسابيع، ويتركز الآن على الجبهة الشرقية ويهدف إلى السيطرة الكاملة على دونباس.

في الوقت نفسه، تحافظ روسيا على حصار ماريوبول، وهي مدينة استراتيجية في خطط موسكو لامتلاك ممر بري لشبه جزيرة القرم.

في وسائل الإعلام الأوكرانية، يعتبر بوتين يريد تقديم هذا «النصر» على دونباس بالتزامن مع موكب النصر في 9 مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالهزيمة على ألمانيا واستسلام الرايخ الثالث.

(مع معلومات من EFE)

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