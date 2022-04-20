نقل «وحش Chiclayo» إلى سجن Challapalca يغضب والدي قاصر غاضب

المجرم الملقب بـ «وحش تشيكلايو»، خوان إنريكيز غارسيا، قد تلقى 9 أشهر من الاحتجاز الوقائي لخطف فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات و اعتدى عليها جنسيا في لامبايكي. ومع ذلك، ليلة الاثنين الماضي، أمر بنقله إلى سجن كالابالابكا في تاكنا.

وكان إنريكيز غارسيا، البالغ من العمر 48 عاماً، محتجزاً في سجن بيسي. ومع ذلك، لأن سجناء هذا السجن قد هددوه بالقتل، تقرر نقله إلى السجن تقع في جبال بونو وتاكنا. يقع هذا السجن على ارتفاع 4,800 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى مركز احتجاز في العالم.

أكد وزير العدل، فيلكس شيرو، أن هذا القرار اتخذ بعد تقييم من قبل رئيس معهد السجون الوطني في بيرو (INPE).

وفقًا لأقارب سجناء سجن بيكسي، كانوا يأملون في إعطاء إنريكيز غارسيا «ترحيبًا». «سنجعله يدفع ثمن الضرر الذي ألحقه، ونحن أيضا آباء ولدينا أطفال، وهذا أمر شرير. نحن في انتظارك، وسنقدم لك ترحيبا لطيفا «، حذروه، وفقا لصحيفة تروم.

«وحش تشيكلايو»: الاعتراف الفاحش للرجل الذي أغضب فتاة | فيديو: América TV

عدم الراحة في الأسرة

ومع ذلك، لم يلق الخبر استقبالا حسنا من قبل والد الضحية، الذي ذكر أن المجرم يجب أن يواجه التحقيقات والمحاكمة في نفس المكان الذي ارتكب فيه الجريمة. واعتبر أنه كان يجب على سلطات السجن مغادرة إنريكيز غارسيا مع بقية نزلاء سجن تشيكلايو «حتى يشعر بما فعله لفتاتي».

في مقابلة مع Exitosa، رد فعل والد Damaris الصغير على اقتراح الفرع التنفيذي لفرض الإخصاء الكيميائي ضد الجنائية وجميع المغتصبين من القصر، ولم يكن كثيرا لصالح هذا الإجراء. وطالب بعقوبة الإعدام ضد خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا لارتكابه الجريمة التي لم تثير غضب المنطقة فحسب، بل البلد بأسره.

وقال إنه على علم باقتراح السلطة التنفيذية، لكنه اعتبر أن هذه «العقوبة»، ولا السجن مدى الحياة، ستكون كافية لمعالجة جميع الأضرار التي لحقت بابنته.

«أذهب إلى العمل لإطعام ابنتي. (تخيل) المجيء والعثور عليها في تلك الظروف. إذا كان الأمر متروكا لي، فسأفعل الأسوأ، لكنني أحاول أن أبقى هادئًا من أجل فتاتي. لقد سمعت أنهم يريدون تطبيق الإخصاء الكيميائي عليه [...] من الأفضل جعله يعاني ثم قتله».

وأضاف: «سيبقونه محبوساً طوال حياته، مع وجباته الثلاث، نائماً جيداً؛ بينما يستمر المرء في العمل ليتمكن من إطعام فتاتي».

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

حول زيارة بيدرو كاستيلو

سافر الرئيس بيدرو كاستيلو إلى مستشفى ألمانزور أجويناغا أسينجو، في تشيكلايو، حيث تتعافى الفتاة الصغيرة. وقال الأب إن محادثته مع الرئيس استمرت 5 دقائق.

«جاء ليقدم لنا دعمه وأخبرنا أنه سيسرع العملية القانونية حتى يدفع ذلك الشخص ما يستحقه. لقد كان شيئا قصيرا جدا (الحوار)، لكنه نصحنا»، وقال لRPP Noticias في نفس 15 أبريل.

هذا الثلاثاء، 19 أبريل، في محادثات مع Exitosa، أعطى والد الفتاة الصغيرة المزيد من التفاصيل عن زيارة الرئيس.

«جاء ليرى حالة الطفل ويسألني كيف تسير الأمور، لكنني لم أسمع دعمه. لقد جاء للتو ليسأل وقال انهم سيؤيدون القضية النفسية، كل ذلك».

وهكذا، أوضحت أن ابنتها الصغيرة خضعت بالفعل لجراحتين وهي مستقرة حاليًا، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد للخروج منها.

«فتاتي مستقرة، كل يوم أراها أكثر سعادة وسعادة. انه افضل والحمد لله وهو الان يتعافى من العمليات التى تمت به».

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