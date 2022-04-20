يطلبون تعيين عمدة مخصص في كالي للانتخابات الرئاسية.

إن نجاحات وإخفاقات عمدة كالي، خورخي إيفان أوسبينا، جعلت من الصعب عليه جعل سمعته بين شعب كالي مشكوك فيها. يضاف إلى ذلك الخلافات داخل قيادته، والتي تجاوزت حتى على المستوى الوطني، بسبب كل هذه التقلبات، تم الترويج لمبادرة تسعى إلى تعيين عمدة مخصص في هذه المدينة للانتخابات الرئاسية، بحجة عدم وجود ضمانات كافية للانتخابات من المستوى المحلي القيادي و الحياد ضروري للسماح لهم بالمضي قدما بشكل جيد.

المتحدث الرئيسي للتطبيق هو المستشار روبرتو رودريغيز زاموديو، الذي يطلب من العمدة خورخي إيفان أوسبينا قيادة عملية تعيين عمدة مخصص، وفقًا لزاموديو، منذ 28 أبريل 2021، نشأت شكوك حول مؤسسية المدينة، حيث تجدر الإشارة إلى أن العديد من الخلافات حول و الإضراب الوطني, و الموقف الذي اتخذه مكتب عمدة البلدية فيما يتعلق بالمظاهرات نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، تندد جماعات الضغط بأن العديد من المسؤولين الذين كانوا على طاولات الحوار مع المتظاهرين وما يسمى بخط المواجهة، يستقيلون من منصبه وينضمون إلى حملة الميثاق التاريخي للرئاسة، وهو الوضع الذي، حسب قوله، يسبب له الخلاف والشكوك حول النظرة. الذي يأتي من السياق الديمقراطي في المدينة.

وأوضح عضو المجلس زاموديو: «أفعل ذلك بحجج واضحة، لقد عبرت عنها علنًا: بينما يستقيل المسؤولون اليوم لمغادرة حملة بترو، في حين أن المؤسسات مخصصة علنًا لصالح حملة، لا يمكن إنشاء شروط الشفافية واحترام المواطنة، لذلك أنا يطلب بحرارة من رئيس البلدية، أن يكون الشخص الذي يعالج انتخاب عمدة مخصص ليتولى المسؤولية والاحترام والشفافية، كل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية».

وفي الوقت نفسه، ألقى روبرتو زاموديو أيضا ثبة في سياسات العمدة أوسبينا، مؤكدا أنه يفهم أن هناك قضايا تتعلق بجدول أعمال غوستافو بترو. ومع ذلك، فإنه لن يسمح لهذه المناصب الخاصة بالتغلغل بقوة في إدارة القطاع العام والمؤسسات المنشأة في مدينة سانتياغو. من كالي.

وفقًا لصحيفة El País de Cali، انضم السيناتور غابرييل فيلاسكو أيضًا إلى منتقدي موقف أوسبينا وذكر أنه لا توجد ضمانات واضحة تسمح بأن تكون الانتخابات شفافة، لأنه يفترض أن الرئيس المحلي قد دعم الميثاق التاريخي، قال فيلاسكو: «أود نعتقد أن عمدة مخصص مع مرور الانتخابات».

من المهم أن نلاحظ أن كلا من فيلاسكو وزاموديو نشطان في الجناح الأيمن للبلاد، وقد أظهر السيناتور دعمه للمرشح فيديريكو غوتيريز، في حين أن عضو مجلس كالينيو ينتمي إلى حزب المركز الديمقراطي. على الرغم من أنهم ليسوا الوحيدين، إلا أنهم يصبحون القادة الحاسمين في هذا الموقف الذي يؤثر بشكل مباشر على العمدة خورخي إيفان أوسبينا بعد شهر تقريبًا من الانتخابات الرئاسية.

في مواجهة هذه الضجة، أوضحت المديرة القانونية لمكتب عمدة كالي، ماريا ديل بيلار كانو ستيرلينغ، أن العمدة أوسبينا ليس له علاقة بالمرشحين للرئاسة، لأنه في هذه الحالة لا يشمل الشخصية السياسية ولا العائلية الرئيس مع المرشحين، بحيث يكون المخصص سيتم استبعاد المفهوم، فيما يتعلق بهذا، قال كانو: «بهذا المعنى وفي مواجهة بعض الطلبات التي تطلب هذا الرقم لرئيس بلدية كالي، بسبب القرب المزعوم من حملة رئاسية، لا ينطبق هذا الرقم».

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