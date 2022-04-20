حقيقة علاقة لورا لوندونو السيئة مع ويليام ليفي، بعد قتالها في «القهوة برائحة امرأة»، أوضحت الممثلة الشائعات

لورا لوندونو هي واحدة من أكثر الممثلات الكولومبيات شهرة اليوم، معالأخذ في الاعتبار أن اسمها كان جزءًا من إنتاجات مشهورة وناجحة، مثل «قانون القلب » و «القهوة برائحة المرأة» (إصدار 2021).

ومع ذلك، فقد شابت مشاركتها في هذه telenovelas الخلافات التي تشير إلى أن لديها ما يكفي من المشاكل مع زملائها في العمل. في الواقع، في الساعات الأخيرة ومن خلال حسابها على Instagram، أشارت أنتيوكيا البالغة من العمر 34 عامًا إلى الشائعات التي أطلقها البرنامج الترفيهي «أعرف كل شيء»، والتي أشارت إلى وجود نقاش قوي بينها وبين الممثل ويليام ليفي.

وفقًا لما ذكرته المرأة التي أعطت الحياة لبالوما في المسلسل التلفزيوني لفرناندو غايتان، فإن الاحتكاك مع زملائها أمر طبيعي، لكنها استبعدت أن لديهم علاقة سيئة، كما يراها بعض أتباعها.

وبالمثل، قال إنه ليس من الضروري أن تصبح أقرب صديق لجميع الأشخاص الذين يعمل معهم، وهذا لا يعني أنه يكرههم أو يكرههم.

كما أكد أنه سيعود للعمل مع ويليام ليفي دون أي مشاكل، حيث تم التغلب على صراعات الماضي.

ينضم هذا الجدل إلى واحد تم إطلاقه قبل أقل من شهر بقليل، عندما تحدث مابيل مورينو ولورا دي ليون عن المشاكل التي واجهوها مع ممثلة من «قانون القلب»، لأنه على الرغم من أنهم لم يتحدثوا بأسمائهم الخاصة، تشير المراجع إلى حقيقة أنها لورا لوندونو.

أما بالنسبة للاتهامات التي وجهها لوندونو في الماضي، عندما أكدت أن هناك زملاء في الإنتاج سرقوا نصوصها من أجل اكتساب مكانة بارزة في إنتاج RCN Televisión، نفت ممثلة بارانكويلا أن هذا هو الحال، حيث من الواضح أنه لا يمكن لأي شخصية ثانوية أن تكون أكثر مهم من الأبطال أنفسهم.