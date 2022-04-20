الزواج العاصف بين كاتي جورادو وإرنست بوراغنين

في المرة الأولى التي تزوجت فيها كاتي خورادو اعتقدت أنها ستعيش قصة حب، ومع ذلك، عانت من واحدة من أسوأ أوقاتها إلى جانب إرنست بورغنين، الذي اعتدى عليها جسديًا مرارًا وتكرارًا. في بعض الأحيان، حتى أنه انتهاكها أمام الصحافة.

طوال شبابها، كواحدة من الممثلات المكسيكيات الأكثر شهرة عالميًا، كان لدى كاتي خورادو سلسلة طويلة من الخاطبين من جنسيات مختلفة، لكنها شعرت بخيبة أمل في زوجها الأول، فيكتور فيلاسكيز.

على الرغم من أنها اعتقدت أنها قد لا تقع في الزواج مرة أخرى، إلا أنها التقت بالممثل الأمريكي إرنست بورغنين في عام 1954 أثناء تصوير فيرا كروز. كان سيقع في حبها على الفور وبدأ في مغازلة لها.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

تابع إرنست جورادو في كل مكان، ويملأها دائمًا بالهدايا ويقول لها أجمل الكلمات، لدرجة أنها كانت تشعر بالإطراء الشديد. لمدة عامين على الأقل عاملها على هذا النحو، لذلك قررت الممثلة الموافقة على بدء علاقة معه.

من الخطوبة تقدموا إلى الزواج، لأنهم تزوجوا في 31 ديسمبر 1959. ومع ذلك، سرعان ما بدأ سوء المعاملة من قبل بطل الرواية مارتي، الذي اعتدى عليها في عدة مناسبات بسبب غيرتها.

في عدة مناسبات، استيقظت كاتي ليلاً بسبب ضيق التنفس بسبب محاولة زوجها خنقها. عندما كان رد فعلها، أخبرها للتو أنه كان يحلم بها عن رجل آخر وأصبح غاضبًا.

سرعان ما انعكست العنف في وسائل الإعلام، حيث بدأت الصحافة تدرك أن الزوجين المشهورين خاضتا معارك مستمرة في الأماكن العامة، خاصة خلال الأحداث التي تمت دعوتهم إليها.

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

أصبحت الشائعات بأن الزواج يمر بوقت سيء أخبارًا، لذلك بدأت الصحافة في متابعتها في كل مكان وتم التقاط العديد من الهجمات التي شنها بورغنين أمام الكاميرا. كان أشهرها في ذلك الوقت عندما رصدتها الممثلة في إيطاليا في أحد الشوارع حيث كان يراقبهم العديد من الصحفيين وكانت صور المرأة المكسيكية التي تعرضت للضرب قد تم نشرها في جميع الصحف.

كما ذكر خورادو في برنامج Storias enarzadas, كانوا في اجتماع تمت دعوته إليه وكانت هناك مشروبات كحولية. كان زوجها سيستغرق وقتًا أطول قليلاً مما كانت عليه، لكن ذلك عمل على تبرير سلوكها العنيف تجاه بطل الرواية في The Seminarian.

لم تعد قادرة على تحملها بعد الآن، لذلك قررت أن تبدأ المشي بمفردها في شوارع روما، لكن إرنست كان سيلحق بها وبدأ في سحب ذراعها للمغادرة معه. رفضت كاتي وارتفعت المناقشة في لهجة، لدرجة أنها انتهت مع الكثير من الدم.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

أكدت histrionist أنها اضطرت لحضور مهرجان البندقية السينمائي الدولي بذراعها المكسورة بسبب هزات زوجها آنذاك, مما جعلها تشعر بالضعف والإذلال.

قبل وقت قصير من تقديم طلب الطلاق، وفقًا لابنة كاتي، ساندرا فيلاسكيز، تعرضت للاعتداء مرة أخرى بنفس الطريقة تقريبًا، والآن فقط شهدت عائلتها بأكملها سوء المعاملة التي عانت منها. في ذلك الوقت أكد ولديه إرنست أنهما سيقتلونه إذا لمس والدته هكذا مرة أخرى.

تقدمت كاتي بطلب الطلاق من إرنست في عام 1963، بعد ثلاث سنوات من الزواج. وطوال هذه العملية، كان عليه أن يطلب أمرًا تقييديًا، حيث ظل الخطر كامنًا. لنفس الأسباب، قرر بطل El Bruto الابتعاد عن الكاميرات لمدة ثلاث سنوات.

وفقا لساندرا، شعرت والدتها بخيبة أمل كبيرة لأنها لم تنجح للمرة الثانية في الحب.

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