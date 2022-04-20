ظهرت والدة الطفل الميت في بوغوتا على شواطئ ماغدالينا

منذ 4 أبريل، كانت يني ألكسندرا هيغيرا كاسالاس مفقودة. كانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا أم لطفل يبلغ من العمر عامين تم العثور عليه ميتًا على شاطئ في منطقة بوريتيكا السياحية (ماغدالينا). وفقًا لصحيفة El Colombiano، رأى سائحان سيارة زرقاء صغيرة على الشاطئ وعندما اقتربوا وجدوا الطفل ميتًا.

بعد ظهر يوم الثلاثاء، أكد أقارب المرأة للعديد من وسائل الإعلام أن هيغيرا كاسالاس ظهرت في الساعات الأخيرة في بلدة كينيدي، جنوب بوغوتا، مسقط رأسها.

تم تأكيد نفس النسخة من قبل صحيفة بارانكويلا El Heraldo. وقالت محامية المرأة لسلطات ماغدالينا بعد ظهر يوم 19 ابريل «جئت نيابة عن السيدة يني هيغيرا، وقد ظهرت بالفعل وهي في بوغوتا».

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يجب أن نتذكر أنه قبل بضعة أيام تم تجاوز شريط فيديو للكاميرات الأمنية في المنطقة التي عثر فيها على جثة القاصر، حيث يمكن رؤية يني ألكسندرا هيغيرا كاسالاس حافية القدمين، مشوشة وبدون طفلها، الذي تم تحديده من قبل الطب القانوني باسم صموئيل غيريرو هيجويرا.

في الوقت الحالي، أدت تحليلات الأسباب الدقيقة لوفاة إدوين صموئيل غيريرو هيغيرا إلى الوفاة عن طريق الاختناق الغمر. «هناك تقرير يؤكد أن الطفل غرق وما زلنا نبحث عن الأم، بسبب بعض المقارنات التي تم إجراؤها من خلال مقاطع الفيديو، سنستمر في البحث عنها من أجل العثور على مكانها، وبالتالي، للحصول على صورة أوسع لهذا الوضع»، العقيد خيسوس وأوضح مانويل دي لوس رييس في ذلك الوقت، قائد شرطة العاصمة في سانتا مارتا.

من جانبه، أضاف والد الصبي أنه مع ظهور شريكه السابق يأمل أن يتم توضيح ما حدث وتحقيق العدالة. «ابني قد مات بالفعل ولن يغيره شيء. الشيء الوحيد المتبقي لي كأب هو معرفة سبب تصرف يني بهذه الطريقة. لا أفهم كيف أعطاه قلبه ليتركه مستلقيا هناك ويغادر».

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في حديثه مع إل تيمبو، أفاد الأب أيضًا أنه تم تسليم رفات ابنه إليه يوم الخميس الماضي، بعد إطلاق نتائج اختبار الحمض النووي الذي أكد تمامًا عن القرابة.

«في يوم السبت وصل الصبي إلى بوغوتا ودفنونه في اليوم التالي. لقد كان وقتا عصيبا للغاية لأنني لم أكن أتوقع أن أقول وداعا في وقت قريب لابني، الذي كان في صحة جيدة وكان سعيدا جدا».

حول يني، ادعت غيريرو أن لديها معلومات تفيد بأنها محتجزة في عيادة عقلية بسبب اضطراب تقدمه. واختتم قائلاً: «أدعو الله أن يكون ذلك حادثًا، وما زلت أعتقد أنها كانت أم جيدة».

في الوقت الحالي، لا يوجد أي تصريح من السلطات حول مظهر الأم، ولا توجد فرضية واضحة حول درجة مسؤوليتها عن وفاة الطفل.

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