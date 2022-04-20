ذهبت نقابة الصحفيين في السلفادور إلى المحكمة العليا للاحتجاج على «إصلاح الكمامة» الذي يؤثر على حرية الصحافة

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

ذهبت رابطة الصحفيين في السلفادور (APES)، إلى جانب منظمة Cristosal، إلى المحكمة العليا يوم الثلاثاء لمحاولة عكس حزمة الإصلاح التي في رأيهم «تجرم» الصحافة للإبلاغ عن العصابات، وهذا كملاذ أخير قبل المثول أمام الهيئات الدولية.

«من المهم جدًا وضع هذه السابقة. وقال رئيس الجمعية، سيزار كاسترو فاغواغا، في مؤتمر صحفي، إن توقعاتنا محدودة، بالنظر إلى أنها غرفة دستورية زائفة» و «علينا أن نستنفد الهيئات الوطنية قبل الانتقال إلى أنواع أخرى من الهيئات الدولية».

تشكك المنظمتان في الغرفة الدستورية الحالية لمحكمة العدل العليا، حيث تم تعيينها بشكل غير منتظم في مايو 2021 ومن بينهم محامون سابقون لكبار المسؤولين والمستشارين السابقين لحكومة نجيب بوكيلي.

ومع ذلك، أشار كاسترو إلى أن الوقت قد حان «لقضاة الضرائب لاختيار الجانب الذي يريدون أن يكونوا عليه».

وقال الصحافي «انها فرصة جيدة، على الرغم من الركوع في البيت الرئاسي، للتمرد والعمل وفقا للدستور».

وأضاف أن هذه التعديلات على قانون حظر العصابات وقانون العقوبات، التي تعاقب على السجن لمدة تصل إلى 15 عاما على «أي مظاهرة» تلمح إلى «السيطرة الإقليمية» على العصابات، تثير الشكوك في الاتحاد حول ما يمكن نشره وليس حول ظاهرة العصابات.

وأشار إلى أن صياغة التعديلات «غامضة» وأن تصريحات نواب الحزب الحاكم تشير إلى أن «ما يريدون القيام به هو تجريم من نبلغعنه».

الهجمات على الصحفيين والنفي

وأشار ممثل APES إلى أن الصحفيين «كل أسبوع» يتعرضون للهجوم من قبل المسؤولين و «يشاركون في الإهانة والإهانة».

واكد كاسترو «ليس سرا ان هناك صحفيين غادروا البلاد بالفعل (...) ومن المحزن ان يضطر الصحفيون، بسبب التهديدات، الى مغادرة البلاد»، مشيرا الى ان هناك اربعة اعضاء على الاقل في النقابة الصحفية اختاروا مثل هذا الاجراء.

وشدد على أن الإصلاحات «غامضة» ونطاقها غير معروف، لأنها «ليست قضية قانونية، إنها قضية سياسية»، لأنها تقع على عاتق «القضاة الذين يستجيبون للحزب الحاكم لتحديد ما إذا كان ما ننشره ينتهك أي قانون أم لا».

Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país

واضاف «ان ما نطلبه من الصحفيين من ابيس هو ان نكون متحدين فى هذا الوقت واننا نعرف ان هذه الاصلاحات غير عادلة»، مؤكدا ان «هناك الكثير من القلق، وهناك عدم يقين».

رذائل الإصلاح

وقالت روث لوبيز، رئيسة منطقة قانون مكافحة الفساد والعدالة في كريستوسال، للصحفيين إن إحدى المخالفات التي تمتلكها الإصلاحات، في رأيها، هي أنها دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن التغييرات الدائمة، وفقا للدستور، يجب أن تدخل حيز النفاذ بعد 8 أيام من نشرها.

وقال إن «الأسباب الموضوعية» للادعاء بعدم الدستورية هي أنها «تروج لقيود مطلقة على الممارسة الصحفية» وحق المواطنين في «إبلاغهم على النحو الواجب»، بالإضافة إلى استخدام «مصطلحات قانونية غير محددة».

وأشار إلى أن الإصلاح، الذي وصفه الاتحاد الصحفي بأنه «هفوة»، ينتهك الدستور بكونه «رقابة مسبقة»، محظورة في الماجنا كارتا.

وقال لوبيز: «لا نأتي بأي حال من الأحوال لحماية الجماعات الإجرامية، ولكن حق كل مواطن في أن يكون على علم صحيح وأن يتم التمرين الصحفي بطريقة حرة».

El Congreso de El Salvador

في الدعوى القضائية، طُلب من القضاة الدستوريين الإجراء الاحترازي لتعليق آثار الإصلاح أثناء إصدار حكم.

تم إجراء هذه التعديلات في إطار نظام الطوارئ الذي وافقت عليه الجمعية التشريعية في أعقاب موجة من جرائم القتل في نهاية مارس والتي لا تزال سارية.

بالإضافة إلى هذا الإجراء الاستثنائي, وافق الكونغرس, بناء على اقتراح من بوكيلي وبدون أي دراسة برلمانية, تشديد العقوبات على أعضاء العصابات وأيد محاكمة المراهقين كبالغين.

وتحظر مجموعة التعديلات الجديدة وسائط الإعلام من «استنساخ الرسائل أو الاتصالات الصادرة عن هذه الجماعات الإجرامية أو التي يُزعم أنها منشؤها أو يُزعم أنها صادرة عن هذه الجماعات الإجرامية، مما قد يسبب القلق والذعر بين السكان».

بمبادرة بوكيلي، التي قارنها بالنضال الألماني ضد النازية، تم الإعلان أيضًا عن الكتابة على الجدران أو «أي تعبير بصري» «ينقل رسائل بشكل صريح أو ضمني» من العصابات غير قانونية.

وقارن المدافعون السلفادوريون عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية هذه الإصلاحات بالتشريعات السارية في نيكاراغوا وفنزويلا.

(مع معلومات من EFE)

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