تاريخ الموت وسوء المعاملة والمذابح في El Frontón، اقترح السجن لاستقبال المدانين بالاغتصاب في بيرو

يوم الثلاثاء، قالت عضوة الكونغرس في كامبيو ديموكراتيكو (سابقا معا من أجل بيرو)، إيزابيل كورتيس، للصحافة واقترحت أن السجن المعروف باسم El Pediment. واقترح إرسال المدانين بالاغتصاب والقتل وقضاء «السجن مدى الحياة دون التمتع»، لأن الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال لا ينبغي أن يذهبوا إلى سجن مشترك وأن يتمتعوا بجميع مزايا القانون.

«يجب إعادة فتح El Fronton وإرسالها إلى أولئك الذين يغتصبون، يقتلون، يرسلونهم إلى هناك لقضاء السجن مدى الحياة، دون فائدة. باستثناء الحكم الحالي، فإن المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة لديهم العديد من الفوائد»، وقال في محادثة مع PBO Digital. وبالإضافة إلى ذلك، كان من رأي أن المدانين بهذه الجرائم يقضون عقوبتهم دون تخفيف عقوبتهم.

ومع ذلك، لا يعرف الكثيرون عن هذا السجن المسمى El Fronton. يتم تذكر هذا المكان بسبب أعمال الشغب التي وقعت في 18 يونيو 1986، خلال إدارة الرئيس السابق آلان غارسيا، والتي خلفت 118 سجينًا قتيلاً.

على الجبهة

تقع على جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ، بالقرب من ساحل بيرو، في مدينة كالاو. بعد أن أصبح غير مأهول لعدة قرون، في بداية القرن العشرين، تم بناء سجن لإيواء السجناء، وخاصة أخطر المجرمين في ذلك الوقت. حتى السياسيين مثل الرئيس السابق فرناندو بيلاوندي تيري اعتقلوا أيضا في ذلك السجن. في قضيته، حدث ذلك في يوليو 1962 بعد قيادة احتجاج من أريكيبا ضد حكومة مانويل برادو أوغارتيش آنذاك.

ومع ذلك، يتم تذكر Fronton لواحدة من أكثر الحالات دموية في تاريخ بيرو الحديث. وحتى الآن هناك إصدارات مختلفة لما حدث بالفعل في تلك الأيام، لدرجة تشويه سمعة الحكومة في ذلك الوقت.

الموتين دي 1986

80s. في خضم الإرهاب في بيرو ومع وجود المسار الساطع وحركة توباك أمارو الثورية، وصلت أول حكومة لألان غارسيا، مع البحث عن أبرا لتكون قادرة على تمثيل إرث فيكتور راؤول هايا دي لا توري.

في 18 يونيو 1986، بدأ تمرد متزامن في سجن إل فرونتون. بدأت في الجناح الأزرق للجزيرة العقابية. مات عشرات السجناء هناك, الذين أعدموا بحجة ثورة السجناء الذين كانوا يقاومون نقلهم إلى سجن مشدد الحراسة مثل كانتو غراندي.

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

وقعت الأحداث في وقت واحد لدرجة أنه كان يعتقد أن هناك تخطيطًا مسبقًا، لأن السجناء، وفقًا لمجلة Caretas، لديهم أسلحة تم إنشاؤها بناءً على طلب تحسين ظروف السجن، والاعتراف بوضع السجناء السياسيين وحل INPE.

تذكر المجلة أنه في الساعة العاشرة صباحًا من ذلك اليوم، دعا الرئيس آلان غارسيا إلى عقد اجتماع طارئ مع مجلس الوزراء والقوات المسلحة ليكشف، بعد فترة وجيزة، من خلال نائب وزير الداخلية، أغوستين مانتيلا، عن الإجراءات القوية التي سيتم اتخاذها إذا لم يستسلم السجناء . بعد الحوار، سيطرت القيادة المشتركة وأعضاء الحرس الجمهوري على الوضع.

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

في سجن El Fronton, دخلت البحرية لاتخاذ إجراءات حيث احتجز السجناء ثلاثة أعضاء من الحرس الجمهوري كرهائن. بعد ظهر يوم 18 يونيو، وصل أغوستين مانتيلا إلى السجن، كما قال، بأمر من آلان غارسيا نفسه. وأمر نائب الوزير بتعليق الحوار مع السجناء، على الرغم من اللوم من السلطات القضائية. واحتج مدير السجن والقاضي والمدعي العام على وجود البحارة في مكان الحادث.

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

مذبحة عند الفجر

و وفقا لنسخة لجنة الحقيقة و المصالحة, حدثت المجزرة في الساعة الثالثة صباحا, و بالأسلحة التقليدية, و البازوكا, و مدافع الهاون, و الديناميات و المتفجرات, لقد هدموا الجناح الأزرق. وتم نقل السجناء الذين استسلموا إلى «الحمامات»، وهي منطقة أعلن فيها الناجون أنهم قتلوا السجناء بطلقات نارية وحراب. وتوفي ما يقدر بنحو 113 سجيناً، معظمهم تعرضوا للتعذيب وإعدامهم. ولكن كان هناك أيضًا أشخاص مفقودون.

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

شهادات ما حدث

وقال كارلوس كاستيلو فيغا، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، متهم ومتعاون فعال، للجنة الحقيقة والمصالحة إن الأمر الصادر هو إعدام المخربين، وأنه إذا كان هناك أي ناجين كان ذلك بسبب وصول رئيس مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، أرماندو فيلانويفا، لأنهم عند و صوله «لم يعودوا قادرين على لمس» السجناء.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

وأشار أعضاء الحرس الجمهوري إلى أن أعمال الإبادة اتخذت من قبل الرئيس آلان غارسيا نفسه. من ناحية أخرى، أخبرت شهادات أخرى La República في عام 2003 أن أغوستين مانتيلا كان في مكان العملية، وأعطوا تفاصيل: يقولون إن البحرية سلمته مشغل راديو للتواصل مع أحد الرؤساء، الذي أعطاه أوامر.

«لا نعرف من كان مانتيلا يبلغ عن الحقائق. كان لديه مشغل راديو مخصص له. طوال الوقت كنت مع جهاز إرسال لاسلكي في يدي، وأعطي سردًا لما كان يحدث»، قال أحدهم لـ La República.

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