FilBo 2022 «عد لإعادتك»: كان هذا افتتاح أهم مهرجان أدبي في أمريكا

أدى وصول جائحة covid-19 إلى إغلاق أبواب جميع المؤسسات التجارية لحماية حياة الكولومبيين؛ ومع ذلك، انتهى الأمر بهذه الحقيقة إلى التأثير على أهم حدث ثقافي في العاصمة وأمريكا: معرض بوغوتا الدولي للكتاب (FIlBO).

عاد الاجتماع الأدبي في عام 2022 شخصيًا تحت شعار «عد حتى تعود»، بقصد أن يجتمع الناشرون والفنانون والكتاب والزوار مرة أخرى في المكان الذي عقدت فيه الإصدارات السابقة تاريخياً، كورفيرياس. في هذه الطبعة الجديدة، البلد الضيف هو كوريا الجنوبية، التي تحتفل للتو 60 عاما من العلاقات الثنائية مع كولومبيا.

على الرغم من أن FilBo لن يكون افتراضيًا بعد الآن، كما كان في الطبعتين الأخيرتين، إلا أن افتتاح المعرض سلط الضوء على التحديات الناشئة عن الوباء. قال الرئيس التنفيذي لشركة كورفيرياس أندريس لوبيز فالديراما: «في العامين الماضيين، تحركت الكثير من حياتنا خلف الشاشات».

أبرز زعيم كورفيرياس أنه خلال ذلك الوقت كان FilBo حاضرًا ووصل إلى منازل الآلاف من الكولومبيين من خلال الظاهرية. كان لهذا الإنجاز أيضًا أمل في لم الشمل الممكن اليوم في أرض المعارض، حيث يجتمع القراء وصانعو القصص، «للقاء من خلال الرسائل».

كانت العودة إلى وجها لوجه أيضًا فرصة لوبيز لدعوة المواطنين لزيارة FIlBo، «لنرى ما تعلمناه كفرصة فريدة لإعادة اختراع أنفسنا، والخروج أقوى وإيجاد الجوهر الحقيقي لما نحن عليه».

لم يتم تكريم لم الشمل في المعرض من قبل المدير التنفيذي لشركة Corferias فحسب، بل أيضًا من قبل الرئيس إيفان دوكي والعمدة كلوديا لوبيز، اللذان كانا جزءًا من الحدث الافتتاحي؛ اتفق كلاهما على أنه من بين جميع المعارض والأحداث الثقافية، كان المفضل لديهما هو FilBo.

وأوضح الرئيس المحلي: «هذا إلى حد بعيد، على المستوى الشخصي، المفضل لدي». هذا ما لدي شغف خاص به»، قالت كلوديا لوبيز خلال خطابها. وأشارت العمدة إلى أنها قامت في ذلك الوقت بجولة في الأجنحة مع الرغبة في التعلم من خلال القراءة، ولهذا السبب نفسه، أكدت أنه خلال الوباء لم تغلق مكتبة أبوابها على الرغم من الصعوبات الاقتصادية. وأضاف: «تمكنا من دعم جميع القراء ومحبي القراءة لدعمهم في الابتكارات التي استطعناها».

على الرغم من أن كلوديا لوبيز أكدت على العديد من الإنجازات التي حققتها بوغوتا من حيث القراءة أثناء الوباء، إلا أنها أشارت أيضًا إلى الأخبار التي ستحققها العاصمة في هذا الإصدار الجديد من FilBo. الأول هو جناح «اقرأ من أجل الحياة»، وهو مساحة ستحتوي على أكثر من 20 نشاطًا مثل الإطلاق وورش العمل والمحادثات مع مؤلفين مشهورين مثل بيداد بونيه وبالتالي تعلم طرق متعددة للقراءة.

والحقيقة هي أن أهمية القراءة أصبحت محط تركيز للمنطقة، خاصة منذ التعليم. أكد لوبيز أن وزارة التربية والتعليم ستضمن حضور 12,000 طالب للمعرض وسيتمكن جميع المعلمين ومديري التدريس والإداريين وموظفي الدعم في مدارسنا من الدخول مجانًا.

انتهى الحدث بتدخل الرئيس إيفان دوكي، الذي قال إن «هذا يجب أن يكون عادل لم الشمل، ولكن ليس للعودة إلى ما كنا عليه من قبل، ولكن للخروج بقوة أكبر للدفاع عن الثقافة من أجل التنمية». بالنسبة للرئيس، يمثل FilBo الفرصة لتوزيع الوصول إلى المعرفة بشكل ديمقراطي وأشار إلى عبارة للشاعر فيديريكو غارسيا لوركا: «إذا كنت جائعًا، فسأطلب نصف خبز وكتاب، لأنه لا يوجد جوع أسوأ من الجوع للمعرفة، والذي لا يمكن رضاه».

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