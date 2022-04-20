فرضت ديكتاتورية الكوبانا سيطرة على مواطني هافانا تجبرهم على الشراء فقط في المتاجر في البلدية التي يقيمون فيها

Personas con tapabocas hacen fila afuera de un centro comercial para comprar productos, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

أعلن نظام مقاطعة هافانا يوم الثلاثاء أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وبسبب «الوضع الحالي مع توفر المنتجات»، لن يتمكن مواطنو العاصمة من الشراء إلا من متاجر الدولة في البلدية التي يقيمون فيها.

في المذكرة، ذكرت سلطات هافانا أن الهدف من التدبير هو «جعل المبيعات أكثر قابلية للتطبيق، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف، وبالتالي تقليل تكتل الناس في المؤسسات».

وبهذه الطريقة، سيتم التحكم في جميع المنتجات الموجودة في متاجر سلسلة Caribe و Cimex - كلتا الدولتين - وتنظيمها من قبل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل الشراء في دفتر توريد المواطنين.

إجراء آخر سيتم تنفيذه اعتبارًا من يوم الخميس هو تنظيم دورات المبيعات للمنتجات الخاضعة للرقابة. على الرغم من أنه يوضح المذكرة، سيتم تنفيذها «وفقًا للإمكانيات الحقيقية للتوريد والخدمات اللوجستية».

تم بالفعل تطبيق ما يسمى بالبلدية في الجزيرة خلال أصعب أوقات الوباء، والآن يقع في وقت يوجد فيه نقص في المنتجات الأساسية للأسر الكوبية.

Varias personas que observan productos dentro de un agro mercado, en La Habana (Cuba) EFE

في الآونة الأخيرة، اعترف Cimex أن هناك نقصًا في الحفاضات في البلاد. كما قبلت الحكومة أن إنتاج السلع مثل لحم الخنزير والسكر أقل من التوقعات.

قدم نظام الجزيرة في شباط/فبراير إلى الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان، مجلس واحد) اقتراحا لقانون السيادة الغذائية يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وبالتالي تقليل اعتماده على الواردات.

وتستورد الجزيرة (التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة) ما بين 60 و 70 في المائة من الأغذية التي تستهلكها بإنفاق يقدر بأكثر من 2 مليار دولار سنويا، وفقا للبيانات الرسمية.

حتى الآن، لا يؤثر الإجراء على المتاجر التي تبيع بالعملة الأجنبية، وغالبًا ما تكون غير قابلة للتحقيق بالنسبة للمواطن العادي.

أدى الجمع بين الوباء، وتشديد العقوبات المفروضة على الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، والأخطاء في إدارة الاقتصاد الكلي إلى نقص في المنتجات الأساسية، ونقص، ودولار جزئي للاقتصاد وارتفاع التضخم.

(مع معلومات من EFE)

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