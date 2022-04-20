نتائج «سوبرمان» لوبيز السيئة في جولة جبال الألب تشكك في تقدمه في جيرو ديتاليا

في يوم الثلاثاء، وجه الإسباني بيلو بلباو (البحرين المنتصر) ضربة مزدوجة في جولة جبال الألب بفوز مسرحي وقيادة من خلال الفوز في سباق في مجموعة صغيرة في المباراة الثالثة بين بريميرو/إس مارتينو دي كاستروزا ولانا، 154.1 كم. ميغيل أنجيل لوبيز (أستانا)، عانى في اليوم الثاني عند وضعه في المربع رقم 76.

بعد الابتعاد عن زعيم جولة جبال الألب، ألقى ميغيل أنجيل لوبيز مرة أخرى بعض الشكوك حول قيادته في صفوف أستانا للسباق التالي، والذي سيكون جيرو ديتاليا. بعد مغادرته فريق Movistar في Vuelta a España العام الماضي، عاد المتسابق الكولومبي لقيادة الفريق السويسري.

كان لجزء الثلاثاء هذا الملف الشخصي الذي كان يمكن أن يسلط الضوء عليه سوبرمان لوبيز، لأنه كان مرحلة جبلية. من جانبه، كان لوبيز جزءًا من مهرب اليوم، الذي وجد عشرة راكبي دراجات آخرين، وأخذ مسافة طويلة.

بعد هذا الهروب كان يعتقد أنه سيكون يومًا رائعًا لزعيم أستانا، لكن البقايا المادية لم تصمد ولم تصمد تلك الخاصة برفاقه الهاربين. جاء ذلك بأسماء مهمة مثل أسماء سيفاكوف ومايكل أنجلو لوبيز وسيفاكوف وكايسدو شق طريقها إلى قرب خط النهاية. منعت الموانئ واستجابة الفصيلة المغامرة من الوصول بنجاح إلى لانا. داخل الهروب، هاجم الفرنسي، حتى وقت قريب الروسي، بافل سيفاكوف (Ineos)، الذي توج باسو دي ميدولا في الصدارة. خفضت مبادرته التقدم إلى 4 رجال، جنبا إلى جنب مع ستورير، بيرنستاينر وأرينسمان.

وصل لوبيز إلى 14 دقيقة و 8 ثوانٍ، متجاهلاً كل خياراته في الترتيب العام وأثار مخاوف بشأن جيرو ديتاليا الذي يبدأ في 6 مايو وحيث لا يزال على قائمة المرشحين للقب.

بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، علق لوبيز قائلاً: «كان الأمر صعبًا، لقد قمنا بعمل رائع، لكن الأمور لم تحدث. لقد جربنا كل شيء لكل شيء وفي النهاية نفدت الطاقة، لكنني أعتقد أن هذا سيعمل من أجلنا».

وأضاف: «ذهبت كاملة من البداية وفي النهاية لم يكن لدي أي طاقة. عندما اشتعلت بي مجموعة من الأفضل، كنت قد قدمت كل شيء بالفعل ولا أعتقد أنه يمكن عمل المزيد... في النهاية تحاول ولا تخرج، لكنك لا تفقد أي شيء وتتعلم الكثير».

1. بيلو بلباو (ESP/البحرين المنتصر) - 8:08:15

2. رومان بارديت (FRA/DSM) في 0:06 segundos.

3. أتيلا فالتر (هون/غروباما-فد) في 0:12 ثانية.

4. فيلكس غال (AUT/AG2R-سيتروين) في 0:16 ثانية.

5. بافيل سيفاكوف (روس/انيوس غريناديرز) 0:16 segundos.

6. ريتشي بورت (AUS/Ineos Grenadiers) لديها 0:16 ثانية.

7. إستيبان تشافيس (COL/EF-EasyPost) في 0:16 segundos.

8. إدي دنبار (IRL/Ineos Grenadiers) أ 0:16 segundos.

9. أوغوستو روبيو (العقيد /موفيستار) 0:16 segundos.

10. سانتياغو بويتاغو (COL/البحرين المنتصر) 0:16 segundos.

44. ميغيل أنخيل لوبيز (COL/أستانا - Qazaqstan) في الساعة 14:08 دقيقة

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