حالة الطوارئ في ليما وكالاو: القيود والجداول الزمنية لهذا اليوم، الثلاثاء، 19 أبريل 2022

قبل بضعة أسابيع، أعلن وزير الداخلية ألفونسو شافاري، مع سلطات أخرى من متروبوليتان ليما وكالاو كلا المنطقتين من بيرو في حالة الطوارئ. يسعى هذا الإجراء إلى السيطرة على مستويات الجريمة وتخفيضها لفترة من الزمن تخضع فيها الرقابة الصارمة على السكان.

في البداية، كان الإجراء المعلن في 3 فبراير ساري المفعول لمدة 45 يومًا فقط، وخلال هذه الفترة يجب على السكان احترام بعض التدابير المنصوص عليها في الدستور السياسي. من بيرو. ومع ذلك، قرر الفرع التنفيذي تمديد حالة الطوارئ في متروبوليتان ليما وكالاو لمدة 45 تقويم آخر. أيام تبدأ في 20 مارس، من خلال المرسوم الأعلى 025-2022-PCM.

ويشير المرسوم المذكور أعلاه إلى أنه خلال الفترة التي تحكم التدبير الذي اعتمدته السلطة التنفيذية، سيتم تعليق بعض الحقوق الدستورية، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 9 و 11 و 12 و 24 من المادة 2 من دستورنا، مثل الحق في الحرية، وحرمة المنزل، وحرية التجمع, حرية التنقل في الأراضي الوطنية, من بين أمور أخرى. حول هذه، من المهم ملاحظة المعلومات التالية.

الحقوق التي تم تعليقها

الحق في الحرية: يجوز لأصحاب الحقوق الانخراط في أي نوع من النشاط، ينطوي على ممارسة حقوق أساسية أخرى غير الحرية، طالما أنهم لا ينتهكون معها القواعد التي تشكل النظام العام والعادات الجيدة وتلك التي هي حتمية في طبيعتها.

حرمة المسكن: يجوز لأصحاب الحقوق منع أي شخص آخر من دخول منزله لإجراء تحقيقات أو عمليات تفتيش أو أسباب أخرى إذا لم يأذن بذلك أو عندما لا يكون لدى أطراف ثالثة أمر من المحكمة. ومع ذلك، قد لا يمنعها في حالة التلبس الفاضح أو الخطر الخطير لارتكابه.

حرية التجمع: يجوز لأصحاب الحقوق التجمع أو التجمع أو التجمع، دون إشعار مسبق، في الأماكن الخاصة والمفتوحة للجمهور طالما أنهم يفعلون ذلك سلمياً. على العكس من ذلك، تتطلب الاجتماعات في الأماكن العامة أو الطرق إشعارًا مسبقًا للسلطة، والتي قد تمنعها فقط لأسباب مثبتة تتعلق بالسلامة أو الصحة العامة.

حرية العبور داخل الإقليم الوطني: يمكن لأصحاب الحقوق، من حيث المبدأ، أن يتحركوا بحرية، داخل الأراضي الوطنية التي يقيمون فيها وأيضًا خارجها، مما يعني القدرة على اختيار مكان العيش. باستثناء أسباب صحية أو بأمر من المحكمة أو بتطبيق قانون الأجانب.

ماذا يحدث إذا تدخلت

و يقدم المرسوم السامي تفاصيل عن تدخل الشرطة الوطنية البيروفية و القوات المسلحة: يجري هذا التدخل و فقا لل مرسوم التشريعي رقم 1186, و المرسوم التشريعي المنظم لاستخدام القوة من جانب الشرطة الوطنية البيروفية, و المرسوم التشريعي رقم 1095, مرسوم تشريعي يحدد قواعد استخدام واستخدام القوة من قبل القوات المسلحة في الأراضي الوطنية ولوائحها، المعتمدة بموجب المرسوم الأعلى رقم 003-2020-DE، على التوالي.

كما تم الإذن بمشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في متروبوليتان ليما ومقاطعة كالاو الدستورية، والتي يتم تنفيذها في إطار اللوائح الحالية بشأن أمن المواطنين.

ما هي حالة الطوارئ؟

هذا إجراء، وفقًا للدستور السياسي لبيرو، يمكن أن يصدر مرسومًا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء ويجب أن يكون لفترة زمنية معينة فقط. اعتمادًا على الطريقة التي تعتقد بها السلطات ذلك، يمكنها التقدم بطلب للحصول على الإقليم الوطني بأكمله أو إلى قطاع واحد محدد.

تعلن حالة الطوارئ عندما يكون هناك «تعطيل للسلام أو النظام الداخلي أو كارثة أو ظروف خطيرة تؤثر على حياة الأمة». وتنص المادة 137 من الدستور على أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، وإذا أريد تمديده، فسيلزم إصدار مرسوم جديد. «في حالة الطوارئ، تتولى القوات المسلحة السيطرة على النظام الداخلي إذا كان رئيس الجمهورية ينص على ذلك»، ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن الشرطة مسؤولة عن النظام، والتي سيتم دعمها من قبل القوات المسلحة. وينص المرسوم على أن كلتا المؤسستين يجب أن تحكم سلوكهما على أساس المراسيم التي تنظم أفعالهما في هذه الحالات.

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