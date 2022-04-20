SEP school calendar: when does the April weekend start after Easter holidays

في هذا الشهر من الطفل، سيتمكن أصغر أفراد الأسرة من الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة أخرى، بعد عطلة عيد الفصح، والتي ستختتم يوم الجمعة المقبل، 22 أبريل.

وهو أن الطلاب في المستوى الأساسي، أي ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية والثانوية، أخذوا فترة عطلة عيد الفصح منذ يوم الاثنين الماضي 11 أبريل، والتي تمنح كل عام وفقًا للتقويم الرسمي الذي تحكمه وزارة التعليم العام (SEP).

وبالتالي، بناءً على التواريخ المحددة لـ SEP، سيستمتع الطلاب الأسبوع المقبل بالجسر الوحيد لشهر أبريل.

Alumnos se encuentran actualmente de vacaciones. Foto: Pixabay

متى يبدأ جسر أبريل؟

يجب النظر في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة اعتبارًا من يوم الجمعة 29 أبريل، بسبب الاجتماع التقليدي للمجلس الفني للمدرسة (CTE) الذي يعقده كل من المديرين والمعلمين في نهاية كل أسبوع. وسوف يجتمع بعد ذلك مع السبت 30 أبريل والأحد 1 مايو.

خبر جيد آخر للقصر هو أنه خلال شهر مايو سيكون لديهم تاريخ آخر محدد في التقويم كراحة, وكذلك جسر.

ماذا ستكون فترات الراحة للطلاب في مايو؟

وفقًا للتواريخ الصادرة عن SEP، سيأخذ الطلاب استراحة الخميس المقبل، 5 مايو، بسبب معركة بويبلا.

بينما سيتم أخذ جسرهم القادم أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في مايو من يوم الجمعة 27 مايو، مرة أخرى كراحة من خلال اجتماع المجلس الفني للمدرسة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أنه للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي (2021-2022)، لا يزال لدى الطلاب بعض أيام الراحة الرسمية أو التواريخ الممنوحة لبعض الأسباب الأخرى. هذه هي العطلات، أي تلك التي يتم تقديمها لكل من الطلاب والعاملين من جميع أنحاء البلاد في تواريخ محددة مثل الاحتفال في 16 سبتمبر. بينما يتم منح أيام الإجازة فقط من قبل بعض الشركات، مثل يوم الموتى.

Calendario escolar SEP 2021-2022. Infobae

ما هي التواريخ المتبقية لبقية العام؟

*أبريل

- عطلات عيد الفصح .- (تعتبر من الاثنين 11 أبريل إلى الجمعة 22 من نفس الشهر)

-الجمعة 29.- (مجلس CTE)

*مايو

- الخميس 5 مايو. - (معركة بويبلا)

- الجمعة 27.- (اجتماع CTE)

*يونيو

- الجمعة 17.- (تنزيل إداري)

- الجمعة 24.- (مجلس CTE)

*يوليو

-الجمعة 29 يوليو 2022 تبدأ العطلة الصيفية. سيتم الإعلان عن استنتاجها حتى النشر الرسمي للتقويم المدرسي التالي 2022-2023 (20 يومًا من الإجازة).

يجب أن نتذكر أن نهاية العام الدراسي 2021-2022 ستنتهي يوم الخميس 28 يوليو. يأخذ ملايين الأطفال حاليًا دروسًا وجهًا لوجه، لأنه على الرغم من جائحة COVID-19، الذي لا يزال يؤثر على البلاد، فإن إشارة المرور الصحية في الكيانات خضراء، أي أن هناك عددًا أقل من الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى حتى الآن ومقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأصرت وزارة الصحة على أن المدارس يجب أن تستمر في الامتثال للبروتوكولات الصحية عند مدخل المدرسة والفصول الدراسية. على سبيل المثال، سيتعين عليهم تقديم هلام مضاد للبكتيريا للقصر قبل القبول وارتداء قناع.

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