أعطت روسيا إنذارًا نهائيًا جديدًا للقوات التي تدافع عن ماريوبول للاستسلام

Imagen de archivo de soldados prorrusos a bordo de un transporte blindado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en las afueras del sureño puerto de Mariúpol, Ucrania. 12 de abril, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

أعطت روسيا إنذارًا نهائيًا جديدًا للقوات الأوكرانية المجهزة في مصنع أزوفستال للمعادن في ماريوبول لوضع أسلحتها يوم الأربعاء, بعد يوم الثلاثاء لم يستسلم أي من المدافعين في غضون ساعتين من قبل موسكو للقيام بذلك.

«على الرغم من عدم المسؤولية الكاملة لمسؤولي نظام كييف، من أجل إنقاذ أفرادهم العسكريين، فإن القوات المسلحة الروسية، مسترشدة بمبادئ إنسانية بحتة، تقدم مرة أخرى لمسلحي الكتائب القومية والمرتزقة لوقف القتال وإلقاء أسلحتهم في الساعة 1400 بالتوقيت المحلي (11.00). وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني العقيد ميخائيل ميزينتسيف ان «الجنرال ميخائيل ميزنتسيف».

أكد العقيد العام مرة أخرى أن روسيا ستضمن سلامة وحياة أولئك الذين يستسلمون يوم الأربعاء.

واشار الى انه يوم الثلاثاء «فى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلى (19.00 بتوقيت جرينتش) لم يصل احد الى الممر (الانسانى) المشار اليه».

El Ejército ruso extendió el plazo otorgado a los soldados que resisten en la defensa de la ciudad portuaria para que entreguen sus armas a cambio de la vida via REUTERS

وعزت روسيا فشل إنذارها الألف الممنوح إلى المقاومة الأوكرانية الأخيرة في مصنع الصلب الضخم، المحاط بالقوات الروسية، إلى حقيقة أن «سلطات كييف تواصل خداع شعبها، وإقناعهم بالغياب المزعوم لقدرات الإخلاء».

ويؤكد ميزنتسيف أن القوات الأوكرانية وكتيبة آزوف التي لا تزال تقاوم في المصنع، «مدركين لليأس من وضعهم، مستعدون لوضع أسلحتهم، ولكن فقط بأمر من كييف، لأنه في غياب ذلك، ستنتظرهم محكمة عسكرية».

الساعات القليلة الماضية

طلب القائد سيرجي فولينا من اللواء البحري السادس والثلاثين للجيش الأوكراني من قادة العالم تسليم القوات المسلحة وأكثر من 500 جريح ومئات المدنيين الأوكرانيين من ماريوبول لأن الوضع صعب في أراضي أزوفستال.

«هذه هي دعوتنا للعالم، قد تكون دعوتنا الأخيرة. قد لا يتبقى لدينا سوى بضعة أيام أو ساعات. وذكرت فولينا في شريط فيديو نشر على حسابها على فيسبوك، كما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية UNIAN، أن مجموعة العدو أكبر منا بعشرات المرات، ولها هيمنة في الهواء، والمدفعية، وفي مجموعات تعمل على الأرض والمعدات والدبابات».

وفي هذا الصدد، دعت فولينا قادة العالم إلى تطبيق «إجراءات التسليم» ونقل الجيش الأوكراني والمدنيين إلى أراضي دولة ثالثة.

كما أوضح أنه إلى جانب الجيش هناك أكثر من 500 جندي جريح ومئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وقال القائد «اننا نطلب الامن فى اراضى دولة ثالثة».

وتقول السلطات المحلية إن الآلاف من الجنود والمدنيين محاصرين في أزوفستال. وقال مستشار لمكتب عمدة ماريوبول إن 2000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في «وضع فظيع» بدون ماء أو طعام أو هواء نقي.

على الرغم من أن الروس يدعون السيطرة على ماريوبول، إلا أن حاكم دونيتسك الإقليمي بافلو كيريلينكو دحضها وقال لشبكة سي إن إن يوم الثلاثاء أن «هناك بعض المناطق التي يكون فيها القتال في الشوارع محدودًا».

(مع معلومات من EFE)

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