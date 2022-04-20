مناظرة رئاسية في فرنسا: الفرصة الأخيرة لمارين لوبان لكسر محاباة إيمانويل ماكرون

A combination picture shows portraits of the two candidates running for the second round in the 2022 French presidential election, Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, and French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election. Pictures taken February 5, 2022 (L) and April 2, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

مناظرة الليلة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان على التلفزيون الفرنسي هي آخر فرصة كبيرة لمرشح اليمين المتطرف لمحاولة عكس الاتجاه في استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة لزيادة الصدارة لصالح الرئيس الفرنسي.

سيواجه المرشحان اللذان سيلعبان في الإليزيه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل بعضهما البعض لمدة ساعتين ونصف على الأقل في نقاش أصبح بالفعل كلاسيكيًا في فرنسا، والذي يعد إلى حد ما تكرارًا للمرشح الذي قام به الاثنان بالفعل في عام 2017.

ثم كان الفائز في الليل ماكرون، الذي كان أيضًا المفضل بلا منازع للجولة الثانية، والذي انتهى به الأمر إلى تجتاح صناديق الاقتراع بنسبة 66.10٪ من الأصوات، مقارنة بـ 33.9٪ لوبان.

لقد تغيرت الأمور بشكل كبير منذ ذلك الحين وأفضل مثال هو أنه في نهاية الجولة الأولى في العاشر, بعض الاستطلاعات حالت دون فوز الرئيس الحالي ولكن بنقطتين فقط.

El debate está organizado por las dos grandes cadenas de televisión, la privada TF1 (la de mayor audiencia) y la pública France 2, aunque otros medios lo emiten también en directo. REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS

منذ ذلك الحين، تشير استطلاعات الرأي إلى زيادة الفرق بين الخصمين. على سبيل المثال، أعطى معهد Demoscopic طريقة الرأي ماكرون يوم الثلاثاء 56٪ من نية التصويت، بزيادة نقطتين مئويتين عن يوم الجمعة الماضي. على العكس من ذلك، خسر لوبان أيضًا نقطتين في ذلك الوقت إلى 44٪.

يتم تنظيم النقاش من قبل قناتين تلفزيونيتين رئيسيتين، القناة الخاصة TF1 (القناة التي تضم أعلى جمهور) والقناة العامة فرنسا 2، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأخرى تبثها أيضًا على الهواء مباشرة.

سيكون صحفيان من هاتين الشبكتين - جيل بوليو وليا سلامة - مسؤولين عن إدارة النقاش، وضمان وجود مساواة في أوقات التحدث وتحديد الوتيرة والمرور من قضية إلى أخرى، ولكن دون التدخل مباشرة في المحتوى لتجنب أي جدل حول دورهم.

قام كل مرشح بتعيين مستشار يشرف على أن الأداء يتوافق مع القواعد الموضوعة مسبقًا، على سبيل المثال بحيث لا تظهر الصور الضارة المحتملة لأحد المرشحين المفقودة في ملاحظاته أو خدش أنفه بينما يتحدث الآخر على الشاشة.

El presidente del Senado francés, Gerard Larcher, habla durante un mitin de campaña política de Valerie Pecresse, jefa de la región de París Ile-de-France y candidata de LR en las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, Francia, el 3 de abril de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier REUTERS

بعد ساعات قليلة من هذه اللحظة الأساسية في الحملة، يشرح رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشر، عضو الحزب المحافظ لوس ريبابليكانوس (LR)، في مقابلة في صحيفة Le Parisien يوم الأربعاء أنه سيصوت لصالح ماكرون لأن «مارين لوبان تشكل خطرًا على البلاد»، على الرغم من أنه يشير إلى أن هذا الدعم لا يعني أن تعطي موافقتك على برنامج الأول.

كرر رئيس بلدية بربينيان، لويس أليوت، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين لوبان (وشريكه السابق)، في أوروبا 1 رسالة مفادها أن مرشحه منفتح على التحالفات وأنه في حالة النصر في الأغلبية الجديدة سيكون هناك «أشخاص من جميع المشارب»، بما في ذلك شعب الزعيم الآخر حزب ريكونكويستا اليميني المتطرف، إريك زمور.

(مع معلومات من EFE)

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