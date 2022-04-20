مناظرة رئاسية في فرنسا: الفرصة الأخيرة لمارين لوبان لكسر محاباة إيمانويل ماكرون

مناظرة الليلة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان على التلفزيون الفرنسي هي آخر فرصة كبيرة لمرشح اليمين المتطرف لمحاولة عكس الاتجاه في استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة لزيادة الصدارة لصالح الرئيس الفرنسي.
سيواجه المرشحان اللذان سيلعبان في الإليزيه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل بعضهما البعض لمدة ساعتين ونصف على الأقل في نقاش أصبح بالفعل كلاسيكيًا في فرنسا، والذي يعد إلى حد ما تكرارًا للمرشح الذي قام به الاثنان بالفعل في عام 2017.
ثم كان الفائز في الليل ماكرون، الذي كان أيضًا المفضل بلا منازع للجولة الثانية، والذي انتهى به الأمر إلى تجتاح صناديق الاقتراع بنسبة 66.10٪ من الأصوات، مقارنة بـ 33.9٪ لوبان.
لقد تغيرت الأمور بشكل كبير منذ ذلك الحين وأفضل مثال هو أنه في نهاية الجولة الأولى في العاشر, بعض الاستطلاعات حالت دون فوز الرئيس الحالي ولكن بنقطتين فقط.
منذ ذلك الحين، تشير استطلاعات الرأي إلى زيادة الفرق بين الخصمين. على سبيل المثال، أعطى معهد Demoscopic طريقة الرأي ماكرون يوم الثلاثاء 56٪ من نية التصويت، بزيادة نقطتين مئويتين عن يوم الجمعة الماضي. على العكس من ذلك، خسر لوبان أيضًا نقطتين في ذلك الوقت إلى 44٪.
يتم تنظيم النقاش من قبل قناتين تلفزيونيتين رئيسيتين، القناة الخاصة TF1 (القناة التي تضم أعلى جمهور) والقناة العامة فرنسا 2، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأخرى تبثها أيضًا على الهواء مباشرة.
سيكون صحفيان من هاتين الشبكتين - جيل بوليو وليا سلامة - مسؤولين عن إدارة النقاش، وضمان وجود مساواة في أوقات التحدث وتحديد الوتيرة والمرور من قضية إلى أخرى، ولكن دون التدخل مباشرة في المحتوى لتجنب أي جدل حول دورهم.
قام كل مرشح بتعيين مستشار يشرف على أن الأداء يتوافق مع القواعد الموضوعة مسبقًا، على سبيل المثال بحيث لا تظهر الصور الضارة المحتملة لأحد المرشحين المفقودة في ملاحظاته أو خدش أنفه بينما يتحدث الآخر على الشاشة.
بعد ساعات قليلة من هذه اللحظة الأساسية في الحملة، يشرح رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشر، عضو الحزب المحافظ لوس ريبابليكانوس (LR)، في مقابلة في صحيفة Le Parisien يوم الأربعاء أنه سيصوت لصالح ماكرون لأن «مارين لوبان تشكل خطرًا على البلاد»، على الرغم من أنه يشير إلى أن هذا الدعم لا يعني أن تعطي موافقتك على برنامج الأول.
كرر رئيس بلدية بربينيان، لويس أليوت، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين لوبان (وشريكه السابق)، في أوروبا 1 رسالة مفادها أن مرشحه منفتح على التحالفات وأنه في حالة النصر في الأغلبية الجديدة سيكون هناك «أشخاص من جميع المشارب»، بما في ذلك شعب الزعيم الآخر حزب ريكونكويستا اليميني المتطرف، إريك زمور.
(مع معلومات من EFE)
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