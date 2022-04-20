سيتم التحقيق مع ضباط الشرطة من URI من بوينتي أراندا للهروب من أحد عشر معتقلا

يوم الاثنين الماضي، 18 أبريل، هرب أحد عشر سجينًا من وحدة الرد الفوري (URI) في بلدة بوينتي أراندا. بدأت شرطة العاصمة بوغوتا (ميبوغ) عملية لاستعادة هؤلاء السجناء وأكدت يوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقًا تأديبيًا ضد ضباط الشرطة المسؤولين عن URI.

تم نشر الخبر من خلال شريط فيديو نشرته Noticias Caracol، والذي أظهر فيه كيف تسلق العديد من السجناء عبر السياج وهربوا من السجن. أظهر التسجيل أن شرطيًا يقترب من القطاع في محاولة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص؛ ومع ذلك، تمكن معظمهم بالفعل من التهرب من الإجراءات الأمنية.

وذكر العقيد دي لا ميبوغ، إدغار كارديناس، في مقابلة مع La FM، أن التحقيق التأديبي يسعى إلى توضيح المسؤولية المزعومة للزي الرسمي في الهروب. وقال الشرطي «نحن نقوم بأنشطة أخرى لإثبات إخفاقات محتملة في الخدمة».

تم تسجيل التحقيق بعد أن اجتاحت Mebog الكاميرات والمعلومات من المواطنين. واكد العقيد «ثبت ان سيارة يمكن ان تكون متورطة وربما التقطت بعض الاشخاص الذين هربوا من URI في بوينتي اراندا».

وأوضح كارديناس أنه في URI في Puente Aranda هناك 565 شخصا محرومين من الحرية وفي العاصمة هناك سجل قدره 080 3 مع اكتظاظ 183٪. وأوضح العقيد قائلاً: «نعمل يومياً مع المعهد الوطني للسجون والسجون (Inpec) لنقل الأشخاص إلى السجون». «سيثبت التحقيق الفشل والمسؤولية المزعومة في الخدمة».

ما هو معروف عن التسرب

وقدم الضابط تفاصيل عن هروب السجناء الأحد عشر إلى وسائل الإعلام الإذاعية. ووفقا لكارديناس، في الساعة 6:40 صباحا كان عمال الخدمات العامة يأخذون القمامة إلى مكان قريب من مدخل زنزانات المعتقلين. وقال العقيد ان «شخصا محروما من حريته كان يستخدم الخدمات الصحية وعندما أعيد دخوله الزنزانات كان حوالى 30 سجينا ينقضون على الحارس».

ذكر الضابط النظامي أنه نظرًا لعدد الأشخاص في URI، «من الممكن انتهاك البوابة وقدرة الأوصياء». وأضاف كارديناس أنه في ذلك الوقت هرب 12 شخصًا لاحظوا الباب المفتوح حيث تم إخراج القمامة، «يقفزون بسهولة فوق سياج كان في المكان».

من الهاربين، تم القبض على أحدهم. وقال الكولونيل دي لا ميبوغ إن «الجرائم التي احتجز هؤلاء الأشخاص بسببها هي القتل والاتجار وحمل المخدرات وحمل الأسلحة النارية بشكل غير قانوني». وأشار أيضا إلى أن عملية إعادة التوطين يجري تنفيذها، وهي المسؤولة عن قسم الاستخبارات والشرطة القضائية؛ في حين أن فريق من مكتب المدعي العام سيصدر أوامر بالقبض على جريمة الهروب ويضعها بالتالي في كارتل المطلوبين.

واختتم كارديناس إلى La FM قائلاً: «لدينا طاقم من أمناء الشرطة الذين وضعوا إجراءات للتعامل مع الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل الزنزانات والأنشطة المضطلع بها داخلها، مثل العد اليومي والخدمات الصحية».

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