People with COVID can eliminate viruses in their feces for up to seven months after diagnosis

طالما لا يزال يتم الاعتماد على اختبارات الأنف أو الحلق للحصول على تصريف COVID-19، يمكن أن تظهر الأبحاث أنها ليست نقطة حكيمة.

وجدت دراسة أجراها علماء في جامعة ستانفورد للطب بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة أن الأشخاص المصابين يمكنهم التخلص من المواد الوراثية الفيروسية في برازهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر بعد التشخيص. أولئك الذين يفعلون ذلك غالبًا ما يعانون من أعراض الجهاز الهضمي المستمرة مثل الغثيان والقيء وآلام البطن. الدراسة، التي نشرت للتو في المجلة المتخصصة Cell ، هي الأولى لتقييم وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي في عينات البراز من الأفراد مع COVID-19 المعتدل إلى المعتدل الذين يتم جمعهم في عدة نقاط بعد إصابتهم بالمرض. هذا يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن فيروس SARS-CoV-2 يصيب الأمعاء بنشاط.

حذر الباحثون في تقريرهم من أن «النتائج لا تعني أن هناك انتقالًا برازيًا إلى فموي للفيروس يسبب COVID-19». لكن النتائج تسلط الضوء على خزان فيروسي محتمل يمكن أن يفسر جزئيًا كوكبة الأعراض المحيرة التي تؤثر على أقلية من مرضى COVID-19 لعدة أشهر بعد إصابتهم الأولية.

وأوضح آمي بهات، الأستاذ المساعد في الطب وعلم الوراثة في الكيان المسؤول عن الدراسة: «لا أحد يعرف حقًا أسباب COVID لفترات طويلة». لكن عملنا يظهر أن SARS-CoV-2 يمكن أن يختبئ في الأمعاء لعدة أشهر. ربما COVID لفترات طويلة, ومجموعة متنوعة من الأعراض التي يسببها, يرجع إلى استجابة الجهاز المناعي للبروتينات الفيروسية في الخزانات المخفية في جميع أنحاء الجسم. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي بشكل أساسي من عدوى فيروسية مستمرة في الأمعاء، على سبيل المثال. وتكهن بهات أن الآخرين الذين يعانون من ارتباك عقلي يسمى عادة «الضباب العقلي» يمكن أن يكون لديهم عدوى مستمرة في جهازهم العصبي».

“Los hallazgos no implican que haya una transmisión fecal a oral del virus que causa la COVID-19″, advierten los investigadores en su informe CAROL YEPES | Getty Images

هذا المتخصص، الذي يبحث في كيفية تأثير الميكروبيوم، الكون الشاسع للبكتيريا التي تبطن بطانة أمعاءنا، على صحة الإنسان، حريص على دراسة ما إذا كانت «البصمة المعوية» البكتيرية للفرد تتأثر إذا تم القضاء على الفيروس، وفي هذه الحالة، كيف وكيف طويل. تواصل هي وزملاؤها دراستهم للانتشار الفيروسي في عينات البراز كجزء من مبادرة التعافي الأمريكية التي ترعاها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

استفاد فريق البحث من تجربة سريرية أولية تم إطلاقها في مايو 2020 على علاج واحد ممكن: مضاد للفيروسات لامدا للعدوى الخفيفة COVID-19. تمت مراقبة المشاركين في التجربة لمراقبة تطور أعراضهم ودرجة وموقع الإفراز الفيروسي. تم جمع عينات البراز من المشاركين في نقاط زمنية محددة.

استفاد الباحثون من تجربة الإنترفيرون لامدا لأن المشاركين كانوا أقل مرضًا من المرضى في المستشفيات الذين كانوا محور العديد من التحقيقات الأخرى في ذلك الوقت. أرادوا تتبع ما يجري في معظم المرضى، أولئك الذين يعانون من مرض خفيف.

قام بهات وزملاؤه بتحليل عينات من 113 شخصًا في نقاط مختلفة بعد الإصابة. ووجدوا أن حوالي نصفهم المصابين بحالات خفيفة إلى معتدلة من COVID-19 كانوا يزيلون المواد الوراثية الفيروسية في برازهم بعد أسبوع من اختبار إيجابي لفيروس SARS-CoV-2.

كان حوالي 13٪ من الناس لا يزالون يزيلون الحمض النووي الريبي الفيروسي بعد أربعة أشهر، بعد إزالة الفيروس من الشعب الهوائية، وما يقرب من 4٪ لديهم الحمض النووي الريبي الفيروسي في برازهم بعد سبعة أشهر من العدوى الأولية. كما ارتبط القضاء على البراز بأعراض الجهاز الهضمي المستمرة للفيروس، بما في ذلك الغثيان والقيء وآلام البطن.

Alrededor del 13 % de las personas seguían eliminando el ARN viral cuatro meses después, después de haber eliminado el virus de sus vías respiratorias, y casi el 4 % tenía ARN viral en las heces siete meses después de la infección inicial Catherine Falls Commercial | Getty Images

«ليس من الواضح لماذا يعاني بعض المصابين من أعراض الجهاز الهضمي»، اقترح بهات. لكن من المعروف أن فيروسات كورونا الأخرى تصيب أمعاء الحيوانات، لذا فإن فكرة العدوى المستمرة ليست غير معقولة».

لم يتمكن العلماء من عزل ما يكفي من الحمض النووي الريبي لتحديد المتغيرات الفيروسية المصابة بالمشاركين, أو لإثبات بشكل قاطع أن العينات المعزولة عن أي فرد في النقاط الزمنية المبكرة واللاحقة كانت من نفس السلالة. ولكن نظرًا لأنه تم جمع العينات في وقت مبكر نسبيًا من الوباء، فمن المحتمل أن تكون إعادة العدوى بسلالة ثانية أو متغير أثناء الدراسة غير مرجحة، كما يعتقد المتخصصون. النتائج لها آثار على مراقبة مياه الصرف الصحي التي يستخدمها العلماء والحكومات لاستنتاج عدد حالات COVID-19 في المدن والمقاطعات في جميع أنحاء البلاد. «من الواضح أننا نشهد كميات كبيرة ومتزايدة من متغير Omicron BA.2 الفرعي في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد»، أفاد بهات في إشارة إلى الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، كانت هناك تقارير تفيد بأن Omicron من المرجح أن يسبب أعراض الجهاز الهضمي.

هل هذه الزيادة في مياه الصرف الصحي تتناسب حقًا مع عدد الأشخاص المصابين؟ أو هل يقضي المزيد من الناس على الفيروس في برازهم لفترة أطول؟ إن فهم ديناميات العدوى الفيروسية وانتشارها أمر بالغ الأهمية للتخطيط. من الصعب تفسير مراقبة مياه الصرف الصحي إذا لم نفهم علم الأحياء الذي يحدد من ينسكب ومتى وكم. في بداية الوباء، قرر العديد من الأطباء أن SARS-CoV-2 لم يصيب الأمعاء، وكان ذلك خطيرًا على فهمنا».

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