قارن باكو دي أندا كوردوفا ببيدري وهذه هي الطريقة التي استغرقوه بها في الشبكات

تسبب معلق ESPN في الجدل من خلال الادعاء بأن كوردوفا أفضل من بيدري (فيديو: Twitter/ @chalitacasar)

في الآونة الأخيرة، لعب المعلق الرياضي باكو دي أندا دور البطولة في نقاش مثير للجدل لمشجعي كرة القدم المكسيكيين حيث ذكر أن سيباستيان كوردوفا لديه مهارات أفضل لجمع التسديدات على المرمى من بيدرو غونزاليس، المعروف باسم بيدري.

لم يلق تعليقه استقبالًا جيدًا من قبل الجمهور، لذلك سرعان ما أصبح خطابه على الشبكات الاجتماعية فيروسيًا وسخر مستخدمو تويتر المختلفون من تحليل باكو دي أندا. ووصفوا محلل ESPN بأنه «سخيف» وأعاق حياته المهنية في الصحافة الرياضية.

جرت المناقشة خلال بث برنامج Futbol Picante التابع لـ ESPN بعد أن هزم Tigres Toluca 3-0 في المباراة 14 من Liga MX. تألق موضوع كوردوفا على طاولة البرنامج بسبب الهدف الذي سجله من خارج منطقة الجزاء والذي ساعد الماكرون على الفوز.

هذا هو السبب في أن جودة فريق الشباب الأمريكي بدأ الحديث عنها منذ وصوله إلى نادي UANL (جامعة نويفو ليون المستقلة)؛ على الرغم من حقيقة أنه لم يكن لديه الكثير من النشاط طوال البطولة، بالنسبة لباكو دي أندا كوردوفا، فهو أفضل مطلق النار خارج المنطقة من لاعب برشلونة.

في المقام الأول، أشار إلى ما قيل خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 حيث تمت مقارنة فرانسيسكو سيباستيان بالإسباني: «تمت مقارنة بيدري بكوردوفا في الألعاب الأولمبية، وقلت 'كوردوفا لا تسأل بيدري' في الألعاب الأولمبية».

لذلك، تم تشجيعه على الإشارة إلى أن المنتخب الوطني أعلى أيضًا من القدرات الرياضية للاعب كرة القدم برشلونة. جاء ذلك في برنامج ESPN:

لم يتم استقبال هذه النقطة بشكل جيد من قبل قطاعات مختلفة من المشجعين، لذلك كانوا يصرحون ضد المحلل الرياضي.

«كيف ستقارن كوردوفا مع بيدري؟ ببساطة سخيفة!» ، «ربما يواصلون المقارنة بين Pedri و Córdova لمجرد البيع، ولكن يجب أن تكون هناك طرق أكثر جدارة لكسب خبزهم» و «يوجد في المكسيك صحفيون رياضيون يقولون إن المكسيكي أفضل من الإسباني. وأن كوردوفا بالكاد لديها هدف واحد في هذه البطولة، إذا كان لدي 4، فسيقارنونها بالفعل بـ Mbappe «، كانت بعض التعليقات التي انتشرت على الشبكات.

حتى بعض المحللين الرياضيين شككوا أيضًا في بيان باكو دي أندا. واحد منهم كان فرناندو شوارتز من فوكس سبورتس الذي سخرية التعليق ورد بالرسالة التالية: «كوردوفا مثل بيدري. شيكوت مثل Cr7. وما هي نكهة اللبن المخفوق الخاص بك؟ »

كما انضم خوان بابلو فرنانديز، ابن خوسيه رامون فرنانديز الرمزي، إلى المناقشة وفي منشور قام بتقييم ما حققه لاعب الوسط الإسباني مع برشلونة وما يفعله كوردوفا في L iga MX.

«انها التجديف كرة القدم، بيدري هو أفضل 10 في العالم اليوم، وقال انه كان MVP من اليورو الماضي، وقال انه يلعب في ثاني أفضل دوري على هذا الكوكب، وقال انه هو بداية بلا منازع من برشلونة وقوة مثل إسبانيا، والرجل هو صدع. كوردوفا هو مصرفي في Liga MX»، نشر على حسابه الذي تم التحقق منه.

حتى الآن، تعكس أرقام كوردوفا مع نمور غيابه في أحد عشر بداية من بيوجو هيريرا حيث لعب أربع مباريات فقط كبداية وفي سبع مباريات تغير. منذ أن بدأت البطولة حتى الآن، تم تسجيل درجة واحدة فقط، مما أثار الجدل بأكمله على ESPN.

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