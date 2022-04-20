لا مرة أخرى القاضي يسيء استخدام وظائفه ضد النساء والأطفال.

فيدل جاليجوس فيغيروا هو قاضي مقاطعة في أواكساكا لديه الكفاءة الفيدرالية لتسوية الأمور. ووفقاً لمدونة أخلاقيات القضاة الملحقين بالسلطة القضائية الاتحادية، لا ينبغي لأي شغف شخصي أن يؤثر على الإجراءات أو القرارات التي يتخذونها في حدود صلاحياتهم. ناهيك عن أنه يجوز للمسؤول أن يستخدم التسلسل الهرمي تجاه المحاكم أو الاتصالات المحلية للتأثير على القرارات التي يتخذها القضاة الآخرون بشأن مسألة يشاركون فيها.

سيكون من العار الحقيقي التأكيد على ذلك, كما اتهمت الناجية من العنف بالنيابة والشريك السابق لقاضي المقاطعة, لوفيا ألتاميرانو, أن هناك عضوًا في السلطة القضائية يستخدم أدواتها الكهربائية لفصل ابنها الأصغر عن والدتها.

في سياق جائحة COVID-19، على وجه التحديد، في 19 أبريل 2020، عانت لوفيا من اعتداءات جسدية وجنسية من قبل زوجها آنذاك فيدل غاليغوس فيغيروا؛ ومع ذلك، فقد احتاجت إلى مساعدة من شرطة البلدية لتتمكن من مغادرة المنزل الزوجي والهروب.

قاضي المقاطعة الثانية متهم أيضًا بارتكاب أعمال عنف ضد الشاب لوفيا ألتاميرانو, الذي أفاد بأنه يعاني من علاقة عاصفة مع أنواع مختلفة من الاعتداءات. ومع ذلك، فإن طفلك اليوم في خطر كبير. خلال الوباء، تم فصل الطفل عن والدته وإخفائه دون أن يتمكن من رؤيته مرة واحدة. وقد شهدت النزاعات العائلية أمام المحاكم المحلية صعودا وهبوطا من بينها، من ناحية، تمكنت من مراقبة الزيارات بينما طلب الأب سحب السلطة الأبوية لوالدتها ومنعها من رؤية ابنها إلى الأبد.

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

قبل أسبوعين، أرسلت لوفيا ألتاميرانو رسالة إلى رئيس وزراء محكمة العدل العليا، أرتورو زالديفار، تطلب فيه تدخله. نأمل أن تصل هذه الرسائل إلى فهمك لمراجعة، من خلال مجلس القضاء، تصرفات القاضي فيدل غاليغوس.

وبصفتها أم على قيد الحياة من العنف غير المباشر، وهي الأم التي يستخدم فيها الوالدان أطفالهما كأداة للإيذاء، أعربت عن قلقها لأن السلطات المحلية، أي محكمة العدل العليا في ولاية أواكساكا ومكتب المدعي العام؛ والسلطات الاتحادية، والمقاطعة، المحاكم الجماعية للدائرة الثالثة عشرة, ساهمت في خطتهم لفصلها عن ابنها الأصغر 5 سنوات مع الحيل القانونية, حقائق كاذبة وتعتزم التلاعب بالعدالة كمسألة ملائمة.

إذا كنت قد وصلت إلى هذا الجزء من النص وفكرت في سبب عدم ترقية لوفيا لأمبارو، فاعلم أنها فعلت ذلك. هل تعرف من قد يكون مسؤولاً عن قرارك أمام قاضيين من أواكساكا معرضين للخطر في منصبك؟ لا شيء سوى فيدل غاليغوس، قاضي المقاطعة الثانية، قاضيا للضمانات. نفس فيدل غاليغوس فيغيروا الذي حث القاضية المحلية جوانا فاسكونسيلوس سانشيز على أن تصبح قاضية. نفس الشخص الذي شرع اختطاف الابن الأصغر لوفيا. لا ينبغي لأي ضحية أن تشعر بالعجز في مواجهة هذا النوع من الأحداث، والتي على الرغم من أنها استثنائية لعالم المتقدمين للعدالة، إلا أنها لا تستطيع تحملها.

كان ابن لوفيا يبلغ من العمر 3 سنوات عندما تم اختطافه. في 12 نوفمبر 2021، فصلتها قاضية الأسرة جوانا فاسكونسيلوس، بالخداع والتهديدات التي اتهمتها لوفيا، جسديًا عن ابنها الصغير، بحجة أنه نظرًا لأن الصبي لا يريد أن يكون مع والده، فإن طبيب نفساني سيقيده. ما حدث بالفعل هو أن القاضية جوانا غيرت الحضانة إلى حضانة مشتركة, إعادة والد الطفل الحق في البقاء معه وصقل إجراء لفقدان السلطة الأبوية ضد لوفيا, عند هذه النقطة هو.

ليس من غير الأخلاقي فقط أن يستخدم القاضي مكتبه لتحديد المسائل الشخصية التي يكون من الضروري فيها لطرف ثالث خارج الوضع أن يتخذ القرارات. كما أنه من غير القانوني وغير الأخلاقي أن يتوقف جهاز العدالة عن الكفاءة لأنه يواجه علاقة غير متماثلة، حيث يصبح المنظور الجنساني غير موجود لأنه أمام حزب يتمتع بقوة اقتصادية وسياسية أكبر. ولهذا السبب أرى أنه من الضروري التأكيد على مبادئ الأخلاق في القضاء وتنفيذ حتمية العدالة التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: «خارج القانون، لا شيء؛ فوق القانون، لا أحد».

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press) Europa Press

ولا يمكن أن يكون هناك قضاة يتمتعون بامتياز تعديل القانون حسب حجمهم ما دام هناك مظالم وعنف غير مباشر وأطفال ونساء يعانون من الإفلات من العقاب. سيكون عيد ميلاد الطفل الصغير في 31 أغسطس ومن أجل الجميع، آمل أن يتمكن من الاحتفال بحرية مع مقدم الرعاية مدى الحياة: والدته.

لقد تحدثنا بالفعل عن «العنف بالنيابة»، إنه العنف الذي يمارس على الأطفال بهدف وحيد هو التسبب في الألم للأم، إنه أقسى تعبير عن العنف بين الجنسين «إذا قتلك رجل، لم تعد هناك لتعاني منه، ولكن البقاء على قيد الحياة من فورة البنات و الأبناء مؤلمة للغاية وقاسية ولا إنسانية».

إن العنف غير المباشر له تواطؤ مجتمع يتساءل باستمرار عن النساء، الذي يشكك في كلماتها وأمومتها، ولكن المجتمع ليس الوحيد المتواطئ في هذا العنف، وكذلك النظام الذي سمح للمرأة بممارسة العنف المؤسسي بموافقة السلطات. واحدة من الأمثلة على هذا العنف هي إليسا سيليس، المؤسس المشارك للجبهة الوطنية ضد العنف في كاريان وممثلة ولاية خاليسكو، واحدة من الولايات التي لديها أعلى معدل للفساد في البلاد. تم الحكم على حياتها لأكثر من عامين و 8 أشهر عندما لا يعيدهم والد أطفالها إلى منازلهم بعد ذلك لقضاء فترة العطلة الصيفية لعام 2019 امتثالًا لاتفاق وقعه وصدق عليه قاضي الأسرة في ولاية خاليسكو حيث كانت في الأصل حضانة وطفليها, بدلا من إعادة الطفلين على النحو المتفق عليه في ذلك الاتفاق, تبلغها بأن محكمة أسرة أخرى منحت الحضانة المؤقتة لل قصر لل والد في ثلاثة أيام فقط, و دون تقديم دليل و احد على و جوده في إجازة على النحو الذي اعترف به الطفل الأب. تستعيد إليسا حضانة طفليها في 5 أسابيع فقط في محكمة جماعية تأمر بعودة القاصرين في غضون 48 ساعة منذ سبتمبر 2019.

ليس فقط إليسا سيليس لم تسترد قاصرها، ولكن حتى الآن كان عليها أن تواجه العنف المؤسسي الذي ارتكب بشكل غير عقلاني ضدها، فقد قاضت أكثر من 40 قضية في القضاء الاتحادي وأكثر من 16 في القضاء في الولاية، وقد تمت مقاضاة حياتها، لقد واجهت الجنائية إجراءات ضدها بفضل شكاوى كاذبة لا حصر لها من قبل شريكه السابق، وقد اتهم زورا بالعنف، وتخدير ابنه، وخرق الثقة، والتهديدات، والاحتيال من بين العديد من الشكاوى الأخرى، تحت المأوى والتواطؤ المطلق من السلطات لغرض وحيد هو التخلي عن القانون الإجراءات والتخلي عن حضانة ابنيها, حيث فازت حتى الآن بأكثر من 23 الإعدام لصالح إليسا في مختلف المحاكم الجماعية التي تصدق على كل من حضانتها والعودة الفورية لقاصرها.

ويقومون حاليا باسترداد قاصرهم امتثالا لثلاثة أمباروس يفترض أن تعيد القصر في غضون 48 ساعة. وعلاوة على ذلك، لا يزال القضاة من الاختصاص العام والاتحادي متسامحين للأب المختطف في الإجراءات الست بالفعل لمحاولة إعادة أطفالهم في الأسابيع الأخيرة، حيث لم يمتثل الأب لما أُمر به، على الرغم من أن محاكم جماعية مختلفة قررت ذلك. أن هناك مسؤولية و عقوبة جنائية و عقوبة ممتلكات لل قضاة الذين لم يمتثلوا لل تعليق النهائي الذي يأمر بإعادة القصر إلى إليسا سيليس في هذين السنتين و الثمانية أشهر.

وكان التواطؤ بين السلطات والأب المختطف ثابتا في إجراءات إليسا سيليس، حيث كان التفاوت الاقتصادي بين أطراف هذه الدعوى ساحقا بحيث لا يزال القاصرون تحت رعاية الأب المختطف مع ملجأ لنفس القضاة، والد القاصرين هو وريث أحد أشهر بيوت تيكيلا في العالم، حيث كانت قوتها الاقتصادية عنصراً أساسياً في ضمان ممارسة العنف المؤسسي في ظل نظام العدالة الفاشل والمعروف جنسياً بكل صرامة للقانون.

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