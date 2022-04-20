Necaxa vs Tigres: الميمات التي خلفتها هزيمة بيوجو هيريرا

فاجأ Liga MX Matchday 15 مشجعي كرة القدم المكسيكيين حيث تمكن نادي Necaxa من هزيمة Tigres بنتيجة 2-0. من الدقائق الأولى من المباراة, سيطر Rayos على جزء كبير من المباراة, لذلك في النهاية حققوا انتصارًا دفعهم إلى القتال من أجل مكان في إعادة تنظيم البطولة.

نظرًا للطريقة التي فاز بها وهزم من كان قائد الترتيب، سخر المشجعون المختلفون من الموقف الذي شهده نادي ميغيل هيريرا لأنها لن تكون المرة الأولى التي يخسر فيها مباراة مهمة للمركز الأول في الترتيب.

أول شيء سخر منه هو أن فوز خايمي لوزانو «سحبهم» من قمة الصدارة لأنه مع النتائج الأولى للتاريخ 14، وصل باتشوكا 35 نقطة بينما ترك سكان المنطقة 32 بسبب هزيمتهم.

عامل آخر أخذوه للسخرية من نمور هو التشكيلة التي خرج بها للعب، لأنه في الأيام السابقة قبل بيوجو هيريرا أنه سيقوم بالتناوب في التشكيلة. من بين التغييرات التي أجراها، حاول أن يكون سيباستيان كوردوفا ودييجو رييس بداية، وهذا هو السبب في أن مشجعي المناطق كانوا مستائين.

مع مرور الدقائق ورأوا أن النادي لا يستطيع التعافي من الهدفين اللذين سقطا في الشوط الأول، انزعج مشجع القطط وطلب التحدث إلى بيوجو هيريرا بسبب القرارات التي اتخذها لهذه المباراة.

يحلم Necaxa بrepechage بعد فوزه على Tigres

سجل الأوروغواي رودريغو أغيري وألونسو إسكوبوزا هدفين في الشوط الأول، وفاجأ نيكاكسا 2-0 من النمور الذي شهد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية مكسورة وهبطت من قمة بطولة كلاوسورا في المكسيك، 2-0.

قاد أغيري السكان المحليين في سبع دقائق ومدد إسكوبوزا الصدارة إلى 24 لرايوس، بقيادة خايمي لوزانو.

(Foto: Twitter/@XaviSol)

(Foto: Twitter/@Aguseperez)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

استمر في القراءة:



