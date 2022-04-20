وجدت الأم طفليها يسرقان وتوبيخهما علنا في بوكارامانغا

انتشرت خيبة أمل وغضب أم سانتاندرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سجل العديد من الأشخاص المرأة عندما وجدت أطفالها يرتكبون جرائم في مدينة بوكارامانغا. على الرغم من أن الشبان كانوا مسلحين بسكين وغرسوا الخوف في المجتمع, عندما كانت والدتهم أمامهم تطالب بأفعالهم، لم يتمكنوا إلا من الجلوس على الأرض والبقاء صامتين.

وقالت المرأة والمجتمع «انتظروا حتى نصل الى المنزل»، اشادوا بتوبيخها للشباب الذين كانوا على ما يبدو قبل دقائق برفقة مجرمين اخرين فى شوارع المدينة. يُظهر الفيديو أنه بالإضافة إلى ذلك، يحيط العديد من الضباط بأطفال المرأة، ويشرح أحدهم للأم ما كانوا يفعلونه.

ضربتهم الأم مرارًا وتكرارًا وتساءلت عما يفعلونه، كما وبخت الأكبر سنًا لأنه أحضر الأصغر إلى ما يشبه حديقة مركزية في عاصمة قسم سانتاندر. «تعتقد أنه من الجيد جدًا رؤيتك هنا... نعم، بالتأكيد أمسك بهم العملاء وأخبروهم أنه من الخطأ بالنسبة لهم أن يلعبوا»، صرخت المرأة دون أن تنسب إلى تفسيرات أحد أطفالها، الذي أخبرها أنهم يلعبون كرة القدم.

في ذلك الوقت، اقترب أحد الضباط من المرأة وأشار إلى أن لديها دليلاً على أن أطفالها لا يلعبون الألعاب، بل يخططون لعملية سطو. «لا، لم يكونوا يلعبون. كانوا يسرقون في مجموعة, ثلاثة آخرين كانوا معهم, لدي مقطع فيديو ويمكنني أن أعرضه عليهم بذلك, قال الضابط للأم الغاضبة التي استجوبت الأولاد الذين كانوا يحملون سكينهم.

لحسن الحظ، تمكن رجال الدوريات من منع الشباب من ارتكاب الجريمة، لكنهم عثروا على السكين؛ من جانبها، أكدت الأم أنها كانت تعمل ولا تعرف ما يفعله أطفالها في ذلك الوقت.

وجدت أمي ابنها يرتكب جرائم في بوكارامانغا

تمت مشاركة الفيديو الفيروسي على الشبكات من قبل خوان كارلوس كارديناس، العمدة الحالي لبوكارامانغا، الذي سلط الضوء على دور الأم في توبيخ أطفالها على ما كانوا يفعلونه. وكتب الرئيس المحلى فى منشور على فيسبوك «بفضل الام التى توبيخ وتوبخ اطفالها بعد ان علمت انهم على ما يبدو سيرتكبون جريمة واعتقلتهم الشرطة».

أصر الرئيس على أنه يأمل أن «سحب الأذنين» من قبل الأم قد نجح حتى يركز الشباب على دراستهم أكثر من التركيز على الجريمة. ما هو معروف هو أنه، في الوقت الحالي، تم تحذير الشباب فقط من قبل السلطات حول مدى خطورة أن يكونوا يسرقون في المدينة، بنفس الطريقة كان يعتقد أن توبيخ الجمهور الذي قدمته والدتهم كان «عقابًا» كافيًا.

في تعليقات المنشور، يشيد الناس أيضًا بسلوك الأم من خلال توبيخ الشباب علنًا. «الأم الممتازة، هذه هي الطريقة التي يجب أن نتحدث بها مع الأطفال بجد ودون عائق حتى يتعلموا أن يكونوا أشخاصًا طيبين ومفيدين للمجتمع»؛ «يجب القيام بذلك... إذا عرفنا كيفية تصحيح طفل اليوم، فلن نضطر إلى معاقبة رجل الغد... بجد مع هؤلاء الأطفال العصيان»، بعض قال مستخدمو الإنترنت.

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