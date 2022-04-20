تسعى وزارة الصحة للحصول على قسط من النظام الصحي ليتم دفعه بناءً على النتائج

في 19 أبريل، قامت وزارة الصحة بإضفاء الطابع الاجتماعي على اقتراح منهجية جديدة لتحديد وحدة دفع رأس المال (UPC)، وهي العلاوة التي يعترف بها النظام الصحي لـ EPS لتأمين كل عضو.

أشارت نائبة وزير الحماية الاجتماعية، ماريا أندريا جودوي كاسادييجو، في منتدى تم تطويره مع قطاع الصحة إلى أن هذه منهجية تم العمل بها مع الجمعيات العلمية، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية.

«الهدف هو وضع جدول الأعمال وعلى طاولة المناقشة التي نحتاجها للمضي قدمًا بطريقة أخرى للاعتراف بالخدمات ودفع ثمنها». بالنسبة لجودوي، يجب أن يأتي هذا الاقتراح من الحكومة الوطنية، لذلك أوضح أن هذا يقترن بسلسلة أخرى من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا العمل قد تم بناءً على التجارب المختلفة للجهات الفاعلة في النظام، والتي تضيف بالفعل ما يصل إلى 30 عامًا من المعرفة المتراكمة وتسمح لنا بمعرفة اليوم ما هو مسار صحة الكولومبيين.

وقال «ان هذا ليس سوى الحصول على نتائج صحية للوصول الفعال الى الخدمة».

من جانبها، قدمت مارسيلا برون فيرغارا، مديرة تنظيم المزايا والتكاليف والرسوم، التقريبية الجديدة في حساب وحدة دفع رأس المال. وتحقيقا لهذه الغاية، أوضح الجوانب التي ستؤخذ في الاعتبار في هذا الهدف، مثل الظروف الصحية والحوافز والنتائج الصحية.

في هذا الصدد، بهدف التنفيذ في يونيو المقبل، قدم المسؤول اقتراح إدارة اتحاد الوطنيين الكونغوليين حسب الظروف الصحية. «نحن نفكر في اتحاد الوطنيين الكونغوليين يتضمن أداتين لمعالجة هدفين يسيران جنبا إلى جنب: أداة سابقة سابقة وأداة لاحقة، مما يسمح بتعريف أفضل لتوزيع إدارة المخاطر، مع تشجيع الكشف المبكر، وبدء العلاج في الوقت المناسب، وبالتالي عدم تطور المرض»، قال.

وأضاف أن الاقتراح يتماشى مع الحوافز التي تأخذ في الاعتبار النتائج الصحية المرغوبة كبلد. «لقد استثمرنا على مدى السنوات الثلاثين الماضية في الحصول على UPC أفضل وأفضل، وهو علاوة تعترف بالرعاية الصحية المطلوبة.»

وبهذا المعنى، فإن الغرض من المنهجية المقترحة هو تحديد السلوكيات الوبائية للسكان، بالإضافة إلى العلاجات الفعالة للسيطرة على المرض وبالتالي الحصول على UPC يركز على النتائج، أي وضع الموارد في المكان الصحيح.

«لهذا، اقترحنا مسارًا يتضمن مجموعة من المراحل التي ستسمح لنا بالوصول إلى الهدف النهائي. أولاً، لمعرفة ما هي مجموعة الأمراض التي تسبب لنا القلق ليس فقط من وجهة نظر إحصائية، ولكن أيضًا من وجهة نظر صحية».

ثانيا، «لتكون قادرة على تحديد مجموعة من رموز التشخيص المرتبطة بهذه الأمراض»، أكمل المدير، موضحا أن هذا سيكون ضبطا جيدا للحالة الصحية أو المرض.

في الترتيب الثالث هو اقتراح إنشاء سلال من الخدمات بحيث يمكن العثور على الرعاية المثالية، «أو ما نعتبره المعيار المثالي للحفاظ على مريض معالج بشكل جيد والتحكم فيه».

بالنسبة لوزارة الصحة، يعد هذا الاقتراح مهمًا لمعرفة المبلغ الذي يجب توزيعه، وأنه يولد أيضًا حوافز، وهو ما، على حد تعبير برون، «سيختم الاستراتيجية، لأنه سيسمح لنا بتوصيل الموارد التي نقدمها لشركات التأمين لإدارة المرضى الأعلى تكلفة ، ثم مع آلية الحوافز، للتحقق مما إذا كنا نحقق الهدف، وما إذا كانت النتائج قد تحققت في المرضى».

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