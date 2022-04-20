تعرضت ميرل أوريبي لهجوم من قبل أحد الجيران: «بعيون مجنونة كنت أعنف يدي»

ميرل أوريبي هو مرة أخرى في خضم الجدل، كما vedette، الأكثر تذكر لأعمالها في المشهد الفني في 70s و 80s، عندما غامرت في ما يسمى السينما filecas، كان للذهاب إلى السلطات للتنديد بأن أحد الجيران اعتدى عليها جسديا.

وذكرت الممثلة أنها كانت ضحية للعنف الجسدي من قبل امرأة «لم ترها قط في القطاع الخاص» حيث تعيش على الشاطئ - وهو ما لم تحدده - عندما، في منتصف عملها في البستنة بصحبة كلبها تشيهواهوا، نبح الحيوان على الجار مما تسبب في عدم ارتياحها ، ومع ذلك واصلت المرأة طريقها.

«هنا رائع جدًا وحزين للغاية وسيء للغاية. كنت في حديقتي هنا حيث أعيش ومرت سيدة بعربة أطفال وكلبي الصغير، الأصغر، رجل عجوز، لا يزن ثلاثة كيلوغرامات ولا يمكنه حتى تسلق خطوة، تدعي أن كلبي الصغير ينبح عليها، نعم، لكنه لم يفعل أي شيء لها، لا يستطيع، إذا لم يكن لديه أي أسنان. كان هناك، غادرت»، وقال في برنامج De primermano.

بعد استئناف أنشطتها في الحديقة، بعد بضع دقائق عادت الجار دون أن تشك ميرل في أنها ستسبب إصابات خطيرة في ذراعها. «فجأة جلست مرة أخرى في الحديقة وأراه يعود... قلت «حسنا، إلى ماذا؟ '، إذا كنت قد عرفت أنه كان على وشك مهاجمة لي، وأود أن أذهب إلى بيتي. وبما أنني لست كذلك، لم أكن أعتقد أنني سأتعرض للانتهاك، والاعتداء، والإهانة، وأنا مواطن كبير السن وهي شخص يبلغ من العمر 34 عاما لأن هذا ما قالته للشرطة»، قالت لبرنامج فيرست هاند.

أظهرت ميرل للهواء جرحًا ضخمًا بدأ في الشفاء، وقالت إن جارتها هاجمها فقط لأن جروها، الذي هو «عجوز»، ينبح في وجهها. وقالت لا فيديت إنها في البداية لا تريد الذهاب إلى السلطات لأنها تهرب من العنف بتجربتها. ومع ذلك، ذهب لتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام المحلي ضد لورا 'N'، التي لديها الآن أمر تقييدي لا يسمح للمرأة أن تأتي على بعد 100 متر من الممثلة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على ميرل الانتظار 8 أيام أخرى، لما مجموعه 15 يومًا، ومعرفة ما إذا كان جرحها يشفي، وإلا فإن الشكوى القانونية ضد جارتها ستتخذ اتجاهًا آخر.

«فعل ذلك بي بيديه، ولكن الآن ليس كما كان، انها نوع من الحصول على أفضل... فقط لأن كلبي الصغير ينبح عليه، هذا كل شيء. أنا أعيش على الشاطئ، هناك شكوى، ذهبت للإبلاغ عن ذلك جنائيا إلى النيابة العامة. لقد كنت أهرب من الإساءة، وكنت هادئًا جدًا هنا حتى بدأ هذا النطاق العريض، بعيون مجنونة، يفرك يدي، كلاهما، لأنه هنا أيضًا أعاني من كدمات».

«لديك بالفعل أمر تقييدي، لا يمكنك الوصول إلى 100 متر مني، لا حيواناتي الأليفة ولا منزلي... عليك الانتظار لمعرفة ما إذا كان الجرح يشفي في غضون 15 يومًا، لا أعتقد أنه سيشفى لأنه كان 8 أيام. إذا لم تلتئم قبل 15 يومًا، فستستمر كما يمليها القانون، لكن انظروا كيف تركتني»، نددت الممثلة، التي قالت إنها لا تعرف جارتها.

«إنه يهددني ويقول «أنت لا تعرف من أنا». والحقيقة هي, هنا على انفراد هناك العديد من المنازل ولا نعرف جميعًا بعضنا البعض, يبدو الأمر سيئًا للغاية بالنسبة لي أنهم لا يحترمون مواطنًا مسنًا لم يفعل شيئًا أيضًا, قال الفيديت بين تنهدات.