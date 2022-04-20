استذكر مانويل كلوثيير «كولياكانازو» لأولئك الذين يسمونه «يبيع الوطن» للمعارضين.

أطلق مانويل كلوثييه، شقيق رئيس وزارة الاقتصاد (SE)، تاتيانا كلوثييه، نفسه ضد أولئك الذين اتصلوا بالمشرعين الذين عكسوا الإصلاح الكهربائي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في 17 أبريل في مجلس النواب.

من خلال حسابه على تويتر، استذكر ناشط حزب العمل الوطني (PAN) ما يسمى» «كولياكانازو», وهي عملية فاشلة تم فيها القبض على ابن خواكين غوزمان لويرا, إل تشابو, و أطلق سراحه; أوفيديو غوزمان لوبيز، المعروف باسم إل راتون.

كتب مانويل كلوثييه على وسائل التواصل الاجتماعي: «خونة الوطن هم الذين أذنوا بعملية فاشلة وغبية تعرض سكان كولياكان للخطر وبعد الاستيلاء على الرئيس الرئيسي أعطوا الأمر بإطلاق سراحه لأن شيئًا ما عبسعليهم».

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

جاءت التصريحات التي أدلى بها بانيستا بعد أن أعرب زعيم حركة التجديد الوطنية (مورينا)، ماريو ديلجادو، والعديد من المشرعين في حزب الكرز عن نيتهم إظهار نواب كتلة المعارضة أنهم صوتوا ضد إصلاح لوبيز أوبرادور الكهربائي .

وقال دلغادو كاريو: «نحن على يقين من أن الناس لن يسمحوا للمحافظين بالمضي قدما».

من جانبها، أشارت منسقة مورينا، سيتلالي هيرنانديز، التي انضمت مؤخرًا إلى مجلس النواب للضغط من أجل إصلاح قانون التعدين، إلى أن الإجراءات المتخذة داخل حزب الكرز هي «الاستمرار في هذه الحملة دفاعًا عن السيادة الوطنية، للإبلاغ عن ماذا صوتوا لصالح أحزاب المعارضة, ليبلغوا بالوجه و اللقب و الوجه و الحزب في كل مقاطعة أن النواب الذين كان ينبغي أن يمثلوا هذا القطاع من السكان خانوا الوطن».

بالإضافة إلى ذلك، أشار الزعيم الوطني لـ PAN، ماركو كورتيس، إلى أن الإجراءات التي قام بها أعضاء التحول الرابع المسمى ذاتيًا (4Q) تثبت الاستبداد الذي يريدون أن يعيش فيه سكان المكسيك.

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

قال الزعيم الأزرق والأبيض: «هذا مثال آخر على الاستبداد الذي يريدنا الرئيس لوبيز أوبرادور أن نعيش فيه، حيث لا يقتصر الأمر على الحرية والحق في المعارضة، بل يسعون إلى القمع عن طريق تخويف واضطهاد ومضايقة المشرعين المعارضين».

كما طالب زعيم Acción Nacional رئيس مجلس إدارة مجلس النواب، مورينسي سيرجيو غوتيريز لونا، بضمان سلامة المشرعين.

قال ماركو كورتيس أنه من خلال إلغاء إصلاح الكهرباء، أنقذ ائتلاف Va por Mexico البلاد من «واحدة من أسوأ الإصلاحات التي شهدتها على الإطلاق»، والتي، كما أكد، يمكن أن تسبب مستويات عالية من التلوث، والأضرار الصحية، وارتفاع التكاليف على فواتير الكهرباء، «وحتى المزيد من الخسائر في الاستثمارات والموظفين».

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

«الآن مورينا، بفخاخ وأكاذيبها، تضايق نوابنا الفيدراليين، باستراتيجية تسبب المزيد من الغضب والانقسام والاستقطاب في المجتمع المكسيكي. في هذا الوقت الذي يجب أن تظل فيه المكسيك أكثر اتحدا من أي وقت مضى، يريد الرئيس والمورنويون الاستمرار في تقسيم أنفسهم بحملات الكراهية، لأنهم لا يتسامحون مع أن مصالحهم قد تأثرت».

أشار كورتيس مندوزا إلى أنه خلال التصويت لصالح الإصلاح الكهربائي، تصرف مقعد PAN نفسه بالمسؤولية والمهنية والوطنية، «من خلال دراسة وتحليل الرؤى المختلفة للمجتمع وما هو الأفضل للمكسيك. وهذا هو السبب في أننا صوتنا ضد الإصلاح المدمر والتراجع والملوث للرئيس».

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