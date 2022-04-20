كشفت ماغالي ميدينا عن خيانة أوسكار ديل بورتال المزعومة مع فيوريلا مينديز

تسبب الإعلان عن ampay ألدو مياشيرو مع مراسله السابق فيوريلا ريتز ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يستطع أحد تخيل أن مضيف تشينو لا باندا سيكون غير مخلص لزوجته إيريكا فيلالوبوس، التي كان قد شارك معها رحلة عائلية إلى إسبانيا قبل يوم واحد فقط.

ومع ذلك، قبل بث صور عدم ولاء «تشينو» الشهير، كشفت Magaly Medina عن حقيقة غريبة إلى حد ما، مشيرة إلى أن «أوراكوس» لم يكن ينوي التقاط الممثل، ولكن شريكه أوسكار ديل بورتال.

وفقًا لشائعة «أوراكا»، ظهرت إلى إنتاجها بأن مضيف América Deportes كان له علاقة خارج نطاق الزواج مع فيوريلا مينديز، الزوجة السابقة لكومبيامبيرو بيدرو لولي.

« أوسكار ديل بورتال، المعلق الرياضي لأمريكا ديبورتيس، هو أيضًا بطل هذه القصة، وبعد ذلك سأخبرك ببعض الكفر. لم نكن حقًا على خطى ألدو مياشيرو، كان ألدو مياشيرو الكرز على كعكتنا، لأننا كنا نريد حقًا أن نلاحظ أو كنا على خطى ما قيل لنا بالفعل عن العلامات التي كانت لدينا، لأننا نعتمد دائمًا على ما توجد شائعة «، وأوضح.

كما أشار ماغالي مدينا إلى أن لديهم شائعات عن خيانة أوسكار ديل بورتال المزعومة لعدة أسابيع، لذلك ساروا خطاه وفي أكثر من مناسبة قبضوا عليه وهو يشارك فيوريلا مينديز، التي تعمل في إنتاج برامج ألدو مياشيرو.

« كنا على خطى أوسكار ديل بورتال لأن الشائعات أشارت إلى وجود تقارب بينه وبين الشريك السابق لكومبيامبيرو بيدرو لولي ، الفتاة التي تعمل في إنتاج العديد من البرامج التلفزيونية، فيوريلا مينديز، لكنها تتحول من ذلك، بينما كنا في هذا التحقيق، اتضح أننا اكتشفنا الفوز بالجائزة الكبرى،» قال.

أمضت فيوريلا مينديز الليلة في شقة أوسكار ديل بورتال

في نفس اليوم الذي تم فيه ضم ألدو مياشيرو مع فيوريلا ريتز، ووصل أوسكار ديل بورتال وفيوريلا مينديز أيضًا إلى قسم الصحفي الرياضي للاحتفال بانتصار فريق مضيف التلفزيون.

المراسلون الذين كانوا يلتقطون كل ما كان يحدث في الاجتماع الذي عقدوه، لم يروا زوجة بيدرو لولي السابقة تغادر المنزل . ولم تشاهد إلا في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 19 أبريل وهي تستقل سيارة أجرة لمغادرة المكان.

عندما اقترب منها المراسل، نفت في جميع الأوقات أنها بقيت في منزل أوسكار ديل بورتال، واسمه أنه متزوج من فانيسا كويمبر.

تعرض ألدو مياشيرو لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي لكونه غير مخلص لزوجته إيريكا فيلالوبوس.

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