ستستمر Lis Vega في إجراء عمليات جمالية: «ليس أنهم كانوا سيقبلونهم»

شاركت ليز فيغا أنه طالما أنها تحب مظهرها، فإنها ستستمر في التعديلات

كانت Lis Vega تفاجئ معجبيها لسنوات بالعديد من التعديلات والجراحات الجمالية، ومع ذلك، منذ عام 2019 تلقت الكثير من الانتقادات على الشبكات الاجتماعية وفي دوائرها القريبة.

خلال اجتماع مع مجموعة من الصحفيين، كشفت الممثلة الكوبية أن النقد يبدو لها بالفعل علاقة مهترئة وحتى أنها قارنت نفسها بفنانين مثل مايكل جاكسون أو أخوات كارداشيان، تجادل ليز أنه إذا كان الناس معجبين بها، فسيكون ذلك لعملها بغض النظر عن شكلها.

«إنه موضوع مبتذلة، أي في النهاية، إنه جسدي، لا أحد يتأثر بما يفعله بي، ما لا أفعله (...) أعتقد أنه في النهاية الجميع، الناس الذين يعجبون بك لأنك فنان، سوف يعجبون بك على ما تفعله»، قال لإيدن دورانتس.

في هذه المقابلة حول مظهرها وانتقادها، أوضحت ممثلة المسلسلات مثل Word of a Woman و Love Heart و Duelo de Pasiones أنه إذا طلبت ذلك، فستقوم بعمليات جراحية وعلاجات تجميل كل عام وحتى أقل. أولويتها الوحيدة هي أنها تحب نفسها.

«ما هي المشكلة؟ ، إنه قراري، يعجبني كثيرًا لدرجة أنني أفعل ذلك مرة أخرى كل 8 أشهر وما فوق حتى والدي أو أكثر من أصدقائي الذين أحب الذين يقولون لي «أنت مبالغ فيه للغاية»، لأنني أحب ما أراه»

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن قراراتها بشأن مظهرها قد تجاوزت التعليقات والانتقادات من كل من الأصدقاء ووالديها.

كما أشار إلى أن بعض جراحاته كانت ضرورية حتى للصحة، «لقد وضعت (حمض الهيالورونك) على شفتي لأن لدي ندبة في المسرح، وجاء الهيالورونك، وجاء العلم، والجزء العلمي يستخدم لأشياء كثيرة والحقيقة لا تهمني، الجميع، ولا أنهم كانوا سيقبلونها»، قال مع الضحك.

على حسابها على Instagram، أشارت الممثلة إلى أن وجودها يمثل طريقتها الحقيقية في الوجود وهي مرتاحة جدًا للطريقة التي تبدو بها، بالإضافة إلى ذلك، كتبت أنها «تحتضن» ما تعلمته لإفساح المجال لتجارب مختلفة.

«عندما تعرف حقًا من أنت، فأنت لا تريد أبدًا أي شيء سوى البقاء هناك إلى الأبد، في الوعي اللانهائي لكيانك #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre في يوم من الأيام سيغلق دورته وآخر سيكون على وشك البدء، واحتضان ما تم تعلمه ويفتح ذراعيه على #goodnight الجديد #lapoetadelourbano #mexico» تمت قراءته على حسابه الرسمي لهذه الشبكة الاجتماعية قبل يوم.

في الآونة الأخيرة، احتفلت الممثلة الكوبية بنجاح حسابها على منصة OnlyFans وظهورها القادم في مجلة تركز على الجمهور الذكور.

ادعت الراقصة أنها حصلت على أرباح كبيرة على منصة المحتوى الحصري واعترفت بأنها، بالإضافة إلى الأرباح، سعيدة أيضًا لتكون قادرة على إرضاء مشتركيها الذين جعلوها «رمزًا جنسيًا» على مر السنين.

بدأت ليز دورها كنموذج لمنصة المحتوى في خضم الوباء للتعامل مع النفقات، لكنها ساعدتها الآن في الحفاظ على نمط حياتها، حيث أكدت أنها لا تعتمد على أي رجل، لذلك كامرأة مستقلة يجب أن تولد دخلها الخاص.

«أنا بخير للغاية، لقد جاء في مرحلة من الوباء، عندما اضطررت إلى جلب القوت لعائلتي، ليس لدي شريك، لا أحد يدعمني وهو مثل مجلة السادة، ولكن على المنصة، أقوم بتحميل صورتي شهريًا، يدفع الناس دفعاتهم الشهرية وهو محتوى حصري»، قال في برنامج دي مباشرة.

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