هددت ليلي تيليز بإلغاء إصلاح قانون التعدين: «سنقوم بتصحيح هذا الانحراف»

في ليلة الثلاثاء 19 أبريل، تمت الموافقة على إصلاح قانون التعدين (LM) من قبل غالبية مجلس الشيوخ بعد رفض الإصلاح الكهربائي المقترح من قبل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

التصويت، على عكس تصويت الإصلاح في مجلس النواب في 17 أبريل، حيث أثبت أعضاء المقاعد المعارضة لحكومة AMLO و Movimiento Rengeración Nacional الحزب (مورينا) لصالح الكتلة الحاكمة.

ينص هذا الإصلاح على أن الدولة المكسيكية ستقوم باستكشاف واستغلال واستغلال هذا المعدن وسلاسل القيمة الاقتصادية الخاصة به حصريًا.

وبالمثل، يُقترح إنشاء هيئة عامة مستقلة لضمان أن الدولة يمكن أن تستفيد من جميع المزايا التي قد يجذبها هذا المعدن، والتي اقترح تسميتها جمعية الليثيوم المكسيكية (AMLITIO).

وبالنظر إلى ذلك، أعربت السناتور ليلي تيليز عن استيائها من الموافقة وعلى الرغم من امتناع المشرعين الآخرين عن التصويت، أشارت إلى أنها صوتت ضد تمرير الإصلاح.

Durante la sesión los senadores de Morena y aliados llamaron traidores a los demás partidos por haberse opuesto a la Reforma Eléctrica FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso

من خلال شبكاتها الاجتماعية، أشارت السيناتور عن حزب العمل الوطني (PAN) إلى أن تأمين الليثيوم كان يهدف إلى توليد أرباح لحكومة AMLO، ولكنها أشارت أيضًا إلى أن الإصلاح إلى LM سيتم عكس ذلك في السنوات الست المقبلة.

أما بالنسبة لهذا الإصلاح، فقد أعلن من قبل الرئيس التنفيذي في 12 أبريل في أحد مؤتمراته الصباحية كنوع من «الخطة ب» في حالة الكهرباء لم تتم الموافقة على الإصلاح. نشر لاحقًا على شبكاته الاجتماعية أنه «نحن مدرعون بالفعل ضد الخيانة».

وقد كرر القضية في عدة مناسبات، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المعدن لاقتصاد البلاد والأجيال القادمة في المكسيك، مضيفا أنه «لا ينبغي إعطاؤه للأفراد، ناهيك عن الأجانب».

ويعتقد أيضًا أنه بسبب الإمكانات الاقتصادية والأهمية التي ستكتسبها الدولة المكسيكية داخل T-MEC على جانب صناعة السيارات، لأنها تمثل ركيزة ضمن المعاهدة الدولية، وذلك أساسا من خلال تصنيع البطاريات.

EL litio es un importante material en la fabricación de baterías REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

تمت الموافقة على الإصلاح لأول مرة من قبل النواب يوم الاثنين الماضي 18 أبريل، مع 278 صوتا مؤيدا، 197 امتناع 197 عن التصويت و صفر أصوات ضد، حيث أعلن قادة PAN و PRI و PRI و PRD أنهم سيفعلون ذلك في حالة رفض بأسرع ما تم قبوله.

وفي 19 أبريل، تمت الموافقة بشكل عام على الإصلاح بين الاتهامات وعدم الأهلية ضد الأحزاب التي صوتت ضد إصلاح الكهرباء بأغلبية 87 صوتا مقابل 20 وامتناع 16 عضوا عن التصويت. ستدخل التعديلات حيز التنفيذ عند نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOF).

من ناحية أخرى، ظهر مقطع فيديو مؤخرًا من مؤتمر صباحي لـ AMLO في عام 2020 سئل فيه عن تأميم الليثيوم. كان رد الرئيس هو نفسه الذي اعتاد أعضاء مجلس الشيوخ أن يعارضها: أن المادة 27 من الدستور أشارت بالفعل إلى حمايتها من قبل الحكومة، لذلك «لم يكن ذلك ضروريًا».

استمر في القراءة: