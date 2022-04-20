رفض خوان كارلوس أوسوريو عرض كرة قدم كبيرة في الأزتيك

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

بعد رحيله من أمريكا كالي بسبب النتائج السيئة في دوري Dimayor Betplay, لا يزال خوان كارلوس أوسوريو مدربًا مطلوبًا داخل وخارج البلاد. في المكسيك، هناك حديث بأن أحد عظماء كرة القدم اليدوية يريد الاعتماد على خدمات الكولومبية.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى قيادة المنتخب المكسيكي، الذي تأهل لروسيا 2018، قام ريسارالدينا بزيارة قصيرة إلى بويبلا في عام 2011 حيث لم ترافقه الأرقام بعد أن قاد إحدى عشرة مباراة بنتيجة فوزين وعدد متساوٍ من التعادلات وما مجموعه سبعة. الهزائم.

ومع ذلك، على الرغم من الانتقادات التي تلقاها أثناء توليه رئاسة تري، يتمتع المدرب السابق لميلوناريوس و Once Caldas في بلد الأزتيك بسمعة طيبة، لدرجة أنه يبدو أنه يتولى زمام شيفاس راياداس من غوادالاخارا، الذي طرد مارسيلو ليانو، الذي ترك الفريق في المركز الحادي عشر من دوري MX برصيد 17 نقطة.

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تم نشر المعلومات من قبل الصحفي غوستافو ميندوزا أثناء بث برنامج La Ultima Palabra، الذي يبث على قناة فوكس سبورتس المكسيك.

وفي مواجهة التشاور مع زملائه أعضاء الطاولة الذين كانوا المرشحين الآخرين ليحلوا محل ليانو، لاحظ مندوزا أن قيادة شيفاس قد أجرت بالفعل اتصالات مع أوسوريو.

وأضاف الصحفي أن الأرجنتيني أنطونيو «التركو» محمد، المدرب الحالي لأتلتيكو مينيرو في البرازيل، موجود أيضًا على سطح الفنيين للوصول إلى مقعد القطيع المقدس.

وبالمثل، قال الصحفي الرياضي الكولومبي ريكاردو مايورغا من خلال حسابه الرسمي على تويتر أن خوان كارلوس أوسوريو تلقى بالفعل مكالمة من الفريق المكسيكي لكنه رفض العرض.

El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1

في الفترة التي قضاها كمدرب للمكسيك، قاد خوان كارلوس أوسوريو 52 مباراة فاز منها بـ 33 فوزًا وتسعة تعادلات وعشر خسائر. بالإضافة إلى تأهل فريق مانيتو لنهائيات كأس العالم 2018، حقق انتصارًا تاريخيًا ضد ألمانيا في مرحلة المجموعات.

بعد انتهاء مشاركة فريق الأزتك في روسيا، ترك المدرب السابق لناسيونال منصبه على الرغم من اهتمام المخرجين بتجديد عقده.

بعد وصوله الفاشل إلى المنتخب الوطني الكولومبي ليحل محل خوسيه نيستور بيكرمان، تولى خوان كارلوس أوسوريو قيادة باراغواي حيث قاد مباراة ودية فقط ضد جنوب أفريقيا وغادر المنصب بعد خلافات مع توجيهات ألبيروجا.

بعد ذلك، حصل على تمريرة بدون شفقة أو مجد في Atlético Nacional، والتي لم يتمكن من إعادة التحقق مما حصل عليه في السنوات السابقة، ثم هبط في أمريكا من كالي، والتي تم استجوابه بشدة بسبب نظام التناوب وعدم وجود نتائج أدت إلى فك ارتباطه بالاتفاق المتبادل مع التوجيهات القرمزية التي لم يكن لديه علاقة جيدة بها.

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