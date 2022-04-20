سوف يلعب جيسون موموا دور البطولة في الفيلم المستوحى من Minecraft

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

الفيلم عن Minecraft (لعبة الفيديو الأكثر مبيعًا في كل العصور التي تنتمي إلى شركة Mojang السويدية) هو بالفعل حقيقة وفقًا للمعلومات المنشورة في The Hollywood Reporter، حيث تم التعليق أيضًا على أن جيسون موموا سيكون في المفاوضات النهائية كن جزءًا من هذا المشروع. سيقع الاتجاه في أيدي جاريد هيس، وفقًا للموقع المتخصص في الأخبار الترفيهية. لدى هيس الفضل في فيلم نابليون ديناميت لعام 2004؛ وناتشو ليبر، الذي صدر في عام 2006.

سيقود الإنتاج ماري بارنت (الكثبان الرملية) وروي لي (مذكرة الموت)، في حين أن الإنتاج التنفيذي سيكون من قبل جون بيرغ وكال بويتر وجون سبايتس. كما سيضم Vu Bui و Lydia Winters, من Mojang Studios, الذي سينتج الفيلم أيضًا.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

ظهرت لعبة Minecraft لأول مرة في عام 2011 وتحكي مكانًا يبني فيه اللاعبون مدنًا وعوالم ذات كتل ذات أحجام مختلفة. على الفور، أصبحت اللعبة نجاحًا عالميًا ووصلت إلى أكثر من 100 مليون مستخدم في غضون بضع سنوات من إصدارها. حتى الآن، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الفيلم ومؤامرته، ولا يوجد أي شخصيات أخرى ترافق موموا في هذا الفيلم.

هذا المشروع هو تتويج للعديد من المفاوضات التي بدأها مبدعو اللعبة مع سلطات Warner Bros. في عام 2014، والتي ترى الضوء أخيرًا الآن في عام 2022. في ذلك الوقت، كان الفيلم سيخرج جيل ميسيك. تجدر الإشارة إلى أن Messick انتحر في عام 2018 ثم تم قطع المشروع مرة أخرى. في الواقع، سيحصل Messick على تقدير في أرصدة الفيلم بمجرد انتهائه.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

في السنوات الأخيرة، تمكن عشاق ألعاب الفيديو من مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة بناءً على بعضها. Free Guy على سبيل المثال، بطولة ريان رينولدز، كان يعتبر نسخة مجانية من لعبة GTA (Grand Theft Auto). أيضا على القائمة هي Uncharted (مع توم هولاند ومارك والبيرغ في الأدوار المركزية)، و Sonic 2 مع جيم كاري، وكلا الإصدارين السينمائيين استقبالا حسنا من قبل المشجعين.

انقلب حظ جيسون موموا رأسا على عقب بعد مشاركته في سلسلة HBO Game of Thrones. دوره كخال دروغو, ذلك المحارب الذي تحدث لغة خيالية, أكسبه اعترافًا عالميًا أدى إلى أدوار مثل دور بطل DC Universe الخارق Aquaman, ومشاركته في دور دنكان في الكثبان الرملية الحائزة على العديد من الجوائز.

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