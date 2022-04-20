الجفاف في CDMX: ذكرت كوناغوا العاصمة بأنها «جافة بشكل غير طبيعي»

VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, 17ABRIL2021.- El nivel del agua en la Presa de Valle de Bravo continúa bajando, dejando al descubierto drenajes que desembocan en este cuerpo de agua, actualmente la presa se encuentra a un 54 por ciento de su capacidad de acuerdo al último reporte del Organismo de Cuencas Aguas Del Valle de México, que en el mes de enero presentaba un 67 por ciento de su capacidad. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

ذكرت اللجنة الوطنية للمياه (كوناغوا) أن مكسيكو سيتي مصنفة على أنها «جافة بشكل غير طبيعي»، والتي، وفقًا للجمهورية الاتحادية الحكومة، «هي حالة جفاف، ليست فئة من الجفاف».

وبهذا، تنضم عاصمة البلاد إلى تسعة كيانات أخرى في شمال وشرق البلاد، بما في ذلك: نويفو ليون، تاماوليباس، غواناخواتو، هيدالغو، فيراكروز، بويبلا، تلاكسكالا، أواكساكا وتشياباس. ومع ذلك، فإن رؤساء البلديات الوحيدين الذين يتم إنقاذهم من التواجد في هذه الحالة هم: أزكابوتزالكو، فينوستيانو كارانزا وغوستافو إيه ماديرو.

وفقًا لفئات الجفاف، يمكن أن يعني هذا بداية أو نهاية فترة الجفاف، أي أنه على المدى القصير يمكن أن يتسبب في تأخير زراعة المحاصيل السنوية، ونمو المحاصيل أو المراعي المحدودة وهناك خطر نشوب حرائق. على المدى الطويل، قد يستمر العجز في المياه، وقد لا تتعافى المراعي أو المحاصيل بشكل كامل.

وفي هذا السياق، فإن رؤساء بلديات مكسيكو سيتي ملزمون بتنفيذ برنامج لتغير المناخ، وفقًا للأقسمين الثاني والحادي عشر من المادة 8 من قانون العاصمة بشأن التخفيف والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، الذي نشرته رئيسة الحكومة، كلوديا شينباوم.

(Foto: Conagua)

من ناحية أخرى، خلال منتدى تحلية مياه البحر واستخدامها، أشار رئيس اللجنة، جيرمان أرتورو مارتينيز سانتويو، إلى أنه نظرًا للتوافر الكبير لمياه البحر في المكسيك، فإن تحلية المياه هي بديل لمعالجة ندرة المياه. ومع ذلك، أشار إلى أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه المشاريع تتطلب ارتفاع الطلب على الطاقة لإنتاجها، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، فضلا عن التخلص الكافي من توليد المياه المرفوضة

ومن الجدير بالذكر أن كوناغوا ذكرت مؤخرا أن تخزين السدود الرئيسية الثلاثة لنظام كوتزمالا، إل بوسكي، فالي دي برافو وفيلا فيكتوريا، التي تزود جزءا من منطقة العاصمة في وادي المكسيك انخفض بنسبة 1.2 في المائة في أسبوع واحد فقط وبلغ 51.8 في المائة.

في حالة سد إل بوسكي، الواقع في زيتاكوارو، ميتشواكان، انخفض بنسبة 3.5٪ مقارنة بالأسبوع السابق وبلغ مستوى التخزين 44.2٪، مع 89.5 مليون متر مكعب (Mm3).

الخزانين الآخران، الواقعان في ولاية المكسيك، في فيلا فيكتوريا لا يزال عند 42.1٪، مع 78.2 م 3 وانخفاض بنسبة 2٪، وفالي دي برافو عند 60.2٪، مع 237.3 م 3 وزيادة 0.2٪.

(Foto: Twitter/ObservaValle)

وشددت كوناجوا على أنها تراقب عن كثب المستودعات في 210 سدود رئيسية في البلاد، وذكرت بالتفصيل أن هذه الخزانات لديها مساحة تخزين إجمالية قدرها 69200 م 3، أي أقل من 1723 م3 مما تم الإبلاغ عنه في 5 أبريل.

وأضافت المنظمة أنه حتى 11 أبريل، من بين تلك السدود 210، تم ملء 3 فقط بنسبة 100٪، بإجمالي 96 م3.

وفي الوقت نفسه، ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية (SMN) أنه من 1 أكتوبر 2021 إلى 10 أبريل 2022 أمطرت 21.6٪ أقل من المتوسط التاريخي لتلك الفترة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه في الفترة من 1 يناير إلى 10 أبريل، كان هناك عجز بنسبة 31.5٪ من هطول الأمطار مقارنة بالورقة الوطنية التاريخية لتلك الفترة.

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