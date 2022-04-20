قضية ديبانهي إسكوبار: ما هو معروف عن عمليات البحث في الإدارة وشركة النقل

كانت ديبانهي إسكوبار تحاول العودة إلى المنزل بعد حفلة، لكن والديها لم يسمعوا عنها منذ الصباح الباكر من يوم 9 أبريل 2022، عندما التقط السائق الذي كان من المفترض أن يلتقطها صورة لها في منتصف الطريق.

ومنذ ذلك الحين، نمت التحقيقات التي أجرتها السلطات والبحث عن الأسرة، الذين تمكنوا من متابعة رحلة إلى شركة نقل حيث تم القبض عليها, من خلال كاميرات الأمن, عندما زعم أنها كانت تطلب المساعدة.

ومع ذلك، أشار مجلد المدعي العام أيضًا إلى مسار آخر قادهم إلى البحث عن شقة كانوا يبحثون فيها عن متعلقات الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، وفقًا للمراسل ديفيد كاريزاليس من إل يونيفرسال.

Autoridades hicieron un par de cateos en Monterrey FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

ومن خلال مكتب المدعي العام المتخصص في شؤون المفقودين، تم الوصول إلى وحدة الإسكان Condominios Constitución، في وسط مدينة مونتيري، عاصمة نويفو ليون. تقع المنطقة على بعد 17 كيلومترًا من الطريق الذي يقع فيه Debanhi.

بعد وصولها إلى إحدى الشقق في الطابق الأرضي، حاولت السلطات طرق الباب، ولكن انتهى بها الأمر إلى الدخول بالقوة بحثًا عن أدلة من شأنها أن تقودهم إلى موقع دبانهي إسكوبار.

وفقًا لمراسل المكسيك ديفيد كاساس ديل سول، ستكون هناك تقارير وبيانات في أيدي السلطات النيولية، مما يشير إلى أنه يمكن العثور على أشياء مختلفة في الداخل تتعلق بحالة الفتاة المفقودة.

Fiscalía de Nuevo León y gamilia o amigos de Debanhi Escobar continúan la búsqueda a 10 días de su desaparición Foto: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

ومع ذلك، لم توضح السلطات الأسباب الكامنة وراء البحث، ولم تكشف عن نتائج البحث الذي تم إجراؤه في بعض الوحدات السكنية البعيدة جدًا، وحتى الآن، بدون بيانات يمكن أن تربطها بالقضية.

قبل ساعات، اعترف والد ديبانهي، ماريو إسكوبار، بأن مكتب المدعي العام المحلي قد وسع نطاق البحث وخطوط التحقيق في الوحدات السكنية المذكورة أعلاه, على الرغم من أنه أضاف أنه لن يتمكن من الوصول إلى نتائج هذه التحقيقات.

قال ماريو إسكوبار إن مكتب المدعي العام قام بالكثير من العمل لمعرفة المزيد من المعلومات التي تعطي اليقين مكان العثور على الشابة من نويفو ليون. وقال الأب: «لقد قام مكتب المدعي العام بعمله، وتأخر، ونأمل أن يكون لدينا منظور جيد لما حدث».

ومن ناحية أخرى، أفادت شركة إل يونيفرسال بأن أسرة دبانهي تمكنت من الموافقة على تفتيش مرافق شركة ألكوسا ترانسبورتس إنترناسيونال، بإذن من المسؤولين عن المجمع الذي كان سيطلب فيه دبانهي المساعدة بعد أن زعم أن سائق سيارة أجرة تخلى عنه.

وقال المراسل إن هذا التفتيش، بصحبة القوة المدنية وشرطة التحقيق، بالإضافة إلى الحدين، استمر لأكثر من 10 ساعات ولم يسفر عن بيانات ذات صلة يمكن أن تساعد في العثور على مكان وجوده.

كان في هذه الشركة، وتقع على بعد 15.5 كيلومتر من الطريق السريع إلى نويفو لاريدو، قريبة جدا من حيث تم التخلي عن ديبانهي على ما يبدو، كان آخر مكان تم فيه التخلي عن دبانهي تمكنت من تحديد موقعه بفضل الكاميرات الأمنية بالقرب من المنطقة.

Los primeros cateos en busca de Debanhi Escobar no arrojaron datos relevantes hasta el momento Fotos: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

وفقًا لآخر التقارير المتعلقة بقضية الشابة، يقال إنها حضرت يوم السبت 8 أبريل حفلة بصحبة أصدقائها. ومع ذلك، كان لدى الأشخاص الذين رافق معهم خلافات وانفصلوا. منذ الصباح الباكر من 9 أبريل، لا يوجد اتصال معها.

واستقلت الشابة سيارة أجرة للخدمة الخاصة، ولكن بسبب إزعاجها كانت ستخرج من السيارة وتنزل إلى المسار على بعد كيلومتر 15 من الطريق المؤدي إلى نويفو لاريدو. انتشرت صورة لانتظارها على الطريق السريع على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كان آخر مكان شوهدت فيه قبل اختفائها.

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