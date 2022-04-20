أنهى دانيال مارتينيز المركز الخامس في فليشا والون 2022، وفاز ديلان تيونز بالفوز

كان لدى Flecha Valona 2022 تشكيلة فاخرة لهذا الأربعاء 20 أبريل، حيث تنافس اثنان من أفضل الفائزين في السنوات الأخيرة مرة أخرى: أليخاندرو فالفيردي من فريق Movistar الذي حقق 5 انتصارات هناك وبطل العالم الحالي مرتين جوليان ألافيليبي من Quick Step Alpha Vinyl الذي لديه ثلاثة طبعات.

بالإضافة إلى ذلك، قام بطل سباق طواف فرنسا مرتين تاديج بوغاكار بالمباراة مع الفائز في إصدار 2020 من المسابقة البلجيكية، مارك هيرشي نيابة عن فريق الإمارات الإماراتي. بالطبع كان هناك العديد من العدائين الذين وصلوا بنية الفوز بالسباق مثل الإنجليزي توم بيدكوك من Ineos Grenadiers، ولكن هذه المرة لم يكن على علم بالتقاعد في منتصف المسابقة.

اقترح السباق 202.1 كم بين بليجني ومور دي هوي، وخلال الدورة كان هناك العديد من المنحدرات التي استفاد منها العديد من العدائين الذين كانوا أقوياء للغاية مع فرقهم. تسببت ظروف السباق في أن يكون التوتر في راكبي الدراجات مرتفعًا جدًا وسقط بعضهم, كما كان الحال بالنسبة للفائز الكولومبي أناكونا من أركيا سامسيك الذي كان قطيعًا من وارن بارجيل.

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وتعرض الدراجون الآخرون لأضرار ميكانيكية مثل ريمكو إيفينيبول من كويك ستيب ألفا فينيل، وتاديج بوجاكار من فريق الإمارات الإمارات، وميشال كوياتكوفسكي من شركة Ineos Grenadiers. شيئًا فشيئًا، غادر بعض العدائين اللعبة الكلاسيكية بينما تقدم الفريق إلى خط النهاية.

أفضل الفرق التي كانت لديها حيل للقتال من أجل انتصار اليوم, سحبت المجموعة بوتيرة عالية لتهبط خصومها أثناء محاولتهم خصم الوقت على راكبي الدراجات الهاربين, الذين كانوا متقدمين بأكثر من دقيقة ونصف على تشكيلة المفضلة.

بقي الكوندناماركيز دانيال مارتينيز من Ineos Grenadiers مع المجموعة الرئيسية في انتظار تفجير استراتيجية مع فريقه، بينما كان يساعد لوتو سودال في السعي وراء الهروب.

تم لعب البطاقات من منتصف الدورة عندما بدا أن الفرق كانت مصممة بالفعل على قطع المسافة مع الرجال الذين كانوا يسافرون للأمام ويفكرون في لعب السباق تقريبًا عند خط النهاية.

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الفائز الكبير بعد هجوم قوي جدا من قبل البلجيكي ديلان تيونز من البحرين المنتصر، الذي أخضع الإسباني أليخاندرو فالفيردي من فريق موفيستار في الأمتار القليلة الماضية إلى المرمى وبالتالي رفع ذراعيه وترك عداء مورسيان المخضرم في المركز الثاني، في حين الروسي ألكسندر فلاسوف من بورا حصل على المركز الثالث hansgrohe يليه في المركز الرابع بطل العالم جوليان ألافيليبي من كويك ستيب ألفا فينيل والمكان الخامس من قبل الكولومبي دانيال فيليبي مارتينيز من Ineosa 7 ثوان وراء الفائز.

يواصل Cundinamarquis مفاجأة المشجعين بمستواه الرياضي الهائل هذا الموسم الذي اكتسب فيه الكثير من الثقة في نفسه ليكون قائدًا لواحدة من أفضل الفرق في العالم. دخل دانيال للتنافس على اللقب مع الأفضل في هذا النوع من الدورات، بما في ذلك Tadej Pogacar الذي أنهى المركز الثاني عشر.

وفي الوقت نفسه، دخل ريغوبيرتو أوران من EF Education EasyPost الصندوق 42 بعد 51 ثانية خلف تيونز، في حين وصلت أناكونا الفائزة بجائزة أركيا سامسيك إلى المركز الخامس والثمانين في أكثر من 3 دقائق. دخل المتسابق الكولومبي الشاب خيسوس ديفيد بينيا من BikeExchange المركز 139 بعد أكثر من 19 دقيقة من بطل Walloon Arrow، وبالتالي تمكن من إنهاء منافساته الثالثة من خمس مسابقات قام بها في موسمه الأول كمحترف في أوروبا.

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