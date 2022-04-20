قضية داماريس: والد طفل دون سن الثالثة يطلب من المعتدي العودة من سجن تشالابالكا إلى تشيكلايو

والد داماريس الصغير ساخط للغاية وفزع بعد أن علم أن خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا، المعروف باسم » «شيكلايو مونستر»، نُقل إلى سجن تشالابالكا في مدينة بونو، بهدف قضاء 9 أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة في ذلك السجن.

كما تتذكر، كان المغتصب المعترف به محتجزًا في سجن بيكسي في مدينة تشيكلايو.

«حسنًا، أنا غاضب حقًا وقلق بشأن ما أحضروه الرجل إلى هناك. وما سيفعله هو جعل هذه العملية تستغرق وقتا أطول، لأنه يجب أن يكون حاضرا هنا في جميع الإجراءات. في إعادة بناء الأحداث يجب أن تكون موجودة «، علق في محادثة مع RPP Noticias.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه يتحدث مع المحامي الذي يتعامل مع قضية ابنته الصغرى لتقديم وثيقة (تعلن أن نقل خوان إنريكيز لاغياً وباطلاً). «إنها ستؤخر هذه العملية بعد الآن. أريد أن يصدر الحكم مرة أخرى، وليس للعودة إلى نفس الحياة، ولكن للعودة إلى العمل، لمواصلة العمل لأطفالي».

من ناحية أخرى، أشار إلى أن طفلته الصغيرة تتعافى يومًا بعد يوم. «الحمد لله وكذلك لرعاية الممرضات الذين أخذوا عاطفة كبيرة لطفلي.»

وعندما سئل عن طلب مكتب المدعي العام الجنائي الإقليمي الثاني لخوسيه ليوناردو أورتيز، بأن يخضع الطفل دون سن الثالثة للاختبار المبكر للإعلان، أكد والد الأسرة أنهم لن يقبلوا، لأن هذا سيكون نكسة لفتاته.

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

«إنها ستؤخر هذه العملية بعد الآن. أريد أن يصدر الحكم مرة أخرى، وليس للعودة إلى نفس الحياة، ولكن للعودة إلى العمل، لمواصلة العمل لأطفالي».

من جانبه، أكد محامي عائلة داماريس، أن قرار INPE هذا، يعيق عملية التحقيق في هذه القضية.

«نظهر السخط والقلق من أن هذا الحكم من INPE سيجعل البحث التحضيري صعبًا، نظرًا لوجود نقص في الاختبارات التي يجب إجراؤها شخصيًا وإلزامية مع هذا الموضوع. لذلك، عندما تقوم الوزارة العامة بجدولة، على سبيل المثال، الاجتهاد لإعادة بناء الأحداث، لا يمكنك الاعتماد على وجودها»، قال محامي الدفاع عن الفتاة المتضررة لتلفزيون Panamericana.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أن «هذه الحالة والبعد عن السجين ستؤدي إلى مدة أطول للعملية إلى أن تنتهي فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومن ثم يمكن أن يطلب من الشخص الإفراج عن هذا الشخص بسبب السجن المفرط».

أحرق الجيران منزل «مونستر أوف تشيكلايو»

بعد معرفة هذا الخبر، شعر سكان منطقة خوسيه ليوناردو أورتز في تشيكلايو بالفزع التام من اختطاف الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات والاعتداء الجنسي عليها، وقرروا تحقيق العدالة بأيديهم. هاجم عشرات الأشخاص منزل خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا بالحجارة والعصي التي أضرمت فيها النيران.

وصل السكان الغاضبون سابقًا إلى خارج مركز الشرطة حيث يقع «Chiclayo Monster», الذي كاد أن يُقتل ليجعله يدفع ثمن الجريمة القاسية التي ارتكبها ضد الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات, الذي اختطفه, عذبها واعتدى عليها جنسيا في وقت لاحق.

كما تتذكر، تم اختطاف داماريس الصغيرة في غضون ثوان عندما كانت والدتها تتسوق في متجر. وأكد المعتدي في اعترافه أنه كان مخموراً في الوقت الذي أخذ فيه القاصر ووضعه في سيارته.

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