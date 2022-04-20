COVID-19: سجلت بيرو 180 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية

لا يزال جائحة COVID-19 موجودًا في بلدنا، خاصة الآن بعد أن مررنا بـ الموجة الثالثة من العدوى بسبب وجود متغير omicron. وفقًا للغرفة الظرفية التابعة لوزارة الصحة (مينسا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 205 إصابات جديدة وفقدت 10 مواطنين حياتهم بسبب فيروس كورونا. خلال تلك الفترة الزمنية، تم اختبار 6,051 شخصًا على الصعيد الوطني.

يرتفع عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى إلى 1,040 بسبب الفيروس الذي تسبب في هذا الوباء. من بين هؤلاء، يتم نقل 356 إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة (ICU) التي يتم علاجها بالتهوية الميكانيكية. أكثر من 3 ملايين شخص كانوا في عزلة منزلية منذ بداية الوباء، وفقًا لوزارة الصحة.

منذ مارس 2020، تم اختبار أكثر من 25 مليون بيرو لفيروس كورونا، منها 3557,139 حالة مؤكدة. 212,676 هو العدد الإجمالي، حتى الآن، للمواطنين الذين لقوا حتفهم بسبب COVID-19 منذ تسجيل الفيروس لأول مرة على الأراضي الوطنية.

من أجل وقف العدوى، تحافظ الحكومة على التوصية باحترام التباعد المادي لمسافة متر واحد على الأقل بين الناس. ويحث السكان على غسل أيديهم باستمرار، وارتداء الأقنعة التي، ويفضل، KN95.

مستقبل الأقنعة

بعد عامين من مواجهة جائحة COVID-19، لا تزال الأقنعة أداة لمنع العدوى بين المواطنين؛ ومع ذلك، فقد اكتسب النقاش حول صلاحيتها اهتمامًا أكبر في الأسابيع الأخيرة. «عندما نصل إلى 80٪ من الجرعة الثالثة، سنكون قادرين على التخطيط لإزالة الأقنعة. نحن بحاجة إلى أن يتجاوز عدد السكان 80٪ من جرعتهم الثالثة من أجل إزالة القناع «، كان أحدث بيان لوزير الصحة، خورخي لوبيز.

سيكون الخطر الذي يتعرض له جزء من السكان أحد أسباب عدم رفع الاستخدام الإلزامي للأقنعة. واضاف «انه لا يزال لدينا مجموعة يمكن ان تكون مصابة ومعها تؤدي الى ارتفاع معدلات المرضى فى المستشفيات مرة اخرى هو السبب فى اننا ما زلنا لا نستطيع التفكير فى الامر».

من جانبه، أشار المعهد الوطني للصحة (INS) إلى أنه من المهم مراعاة عدة اعتبارات للتوقف عن استخدام الأقنعة. أكد رئيس المؤسسة، فيكتور سواريز، أنه للقضاء على الاستخدام الإلزامي للقناع في الأماكن المفتوحة، يجب زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19.

«رفعت تشيلي مؤخرًا استخدام الأقنعة في الأماكن المفتوحة، ولكن لديها تغطية للجرعة الثالثة بنسبة 85٪ وتغطية الجرعة الثانية بنسبة 91٪. نحن في 49٪ ونمضي قدمًا، ولكن مع وجود فجوات كبيرة في المناطق، فإن التغطية ليست متجانسة على الصعيد الوطني، نحتاج إلى زيادة ذلك حتى نتمكن من تخفيف بعض التدابير مثل استخدام الأقنعة في الأماكن المفتوحة مع راحة البال «كانت المقارنة المستخدمة من قبل المتخصص.

يجب أن نتذكر أنه في الأسابيع الأخيرة انخفض التدفق في مراكز التطعيم وأن عددًا أقل وأقل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا يحضرون التطعيمات لتلقي أي من جرعاتهم. يجب أن نتذكر أنه في هذه الحالات، يعد دعم الوالدين أمرًا بالغ الأهمية لأنهم مسؤولون عن نقلهم ومنحهم الإذن اللازم للتطعيم في أي من المراكز الموجودة في أجزاء مختلفة من المدينة.

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