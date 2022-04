«اختر أو تموت»: فيلم آخر من اللعنات، هذه المرة مع لعبة فيديو كمركز للحبكة

«اختر أو تموت»: لعبة فيديو عادية تغير حياة الأشخاص المختلفين، بما في ذلك حياة الأبطال. (نيتفليكس)

في المشهد الافتتاحي، يتلقى الطالب الذي يذاكر كثيرا ومروحة ألعاب الفيديو، هال (إدي مارسان)، نسخة من لعبة كمبيوتر تفاعلية خيالية تسمى «CURS>R». هذه لعبة تحتوي على نص وخيارات عليك اختيار اجتياز المستوى منها. هال مسليا من الاكتشاف، ولكن سرعان ما يكتشف أن اللعبة تعرف كل ما يجري من حوله والإجابات مصحوبة بعواقب في العالم الحقيقي. إنها مقدمة رائعة لتقديم ما هو قادم، اللعبة خطيرة.

بعد بضعة أشهر، تعمل طالبة جامعية رائعة، كايلا (إيولا إيفانز)، على التنظيف لدفع تكاليف دراستها. تقدم التكنولوجيا لصديقتها إسحاق (آسا باترفيلد)، وهي خبيرة في الكمبيوتر، والتي بدورها تساعدها على تعلم البرمجة حتى تتمكن من اكتساب مهارات كافية لفصولها الدراسية. عندما تعبر كايلا المسارات مع اللعبة القديمة، ستفهم أنه يجب عليها اختيار أحد الخيارات أو الموت. هل هناك أي طريقة للهروب؟

يجب أن تمر سينما الرعب، مثل أي نوع آخر، بثلاث مراحل للعمل: فكرة مثيرة للاهتمام، وتطور جذاب، وإغلاق يرقى إلى مستوى وعودها. يواجه الرعب صعوبة في إغلاق قصصه، وأكثر من ذلك بكثير في عصر الامتيازات، حيث يمكن تحويل النجاح إلى العديد من الأفلام الرائجة. اختيار أو يموت لديه سحر الأولي على أساس نظرته على رواد ألعاب الفيديو، الجماليات، أصواتها، حدودها، والآن، محتواها الحنين إلى الماضي.

كم عدد الغمزات والاقتباسات التي يمتلكها البرنامج النصي؟ كثير، بالطبع. كم عدد المشاهد الجيدة التي يمتلكها الفيلم؟ العديد، لحسن الحظ. معظمهم لا معنى له، ولكن لديهم التوتر اللازم. وكما سبق ذكره، فإن الفرضية جيدة، لكن المؤامرة لا تتمكن من الحفاظ عليها حتى النهاية. كلما زاد الوقت الذي يفكر فيه المشاهد، قل عدد الإجابات التي يمكن أن يقدمها الفيلم. للحفاظ على نفسه، وكما هو الحال في كثير من الأحيان في هذا النوع، يعتمد الفيلم على القصص الشخصية وأهوال العالم الحقيقي. شيئًا فشيئًا يغازل ألقاب مثل Nightmare in the Deep of the Night أو The Call. مزيج لا يتقدم.

يؤكد صوت روبرت إنجلوند كل هذه الاتصالات. أعمال Englund من نفسه، لختم الاتصال كله مع الثمانينات. كل ما يلي بعد ذلك هو سلسلة من التفسيرات التي توقف اهتمام المؤامرة. كلما أرادوا أن يشرحوا لنا، كان التاريخ الأقل قيمة. الثلث الأخير من المؤامرة هو كل انحدار. إن حب ألعاب الفيديو وحلم تحقيق القصة المثالية المرتبطة بها يبقينا مهتمين نحو النهاية. في النهاية نخسر جميعًا.

