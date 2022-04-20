أكدت المحامية مارغريتا كابيلو أنه من غير الممكن تعيين مسجل مخصص ليحل محل ألكسندر فيغا

تقترب الانتخابات الرئاسية، وأعربت عدة جبهات سياسية عن عدم موافقتها على العمل الذي يقوم به المسجل ألكسندر فيغا بعد ما حدث في الانتخابات التشريعية في 19 مارس، والتي ظهر فيها أكثر من مليون صوت بعد العد المسبق. ولهذا السبب، استجابت العديد من هذه الجماعات السياسية لدعوة المدعية العامة مارغريتا كابيلو واجتمعت في الكيان.

وأعرب هناك عن شواغل وشواغل ومقترحات بشأن ضمانات الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 أيار/مايو. وفي ذلك الاجتماع، طُلب من مكتب المدعي العام للأمة تعليق المسجل الوطني، ألكسندر فيغا، أحد المتهمين بإحداث أزمة مصداقية في مكتب التسجيل.

وأعرب ممثلو مختلف الحملات الانتخابية عن قلقهم إزاء الانتخابات المقبلة، وعدم دفع الموارد لبعض الحملات، والافتقار إلى آليات لضمان النزاهة الشخصية للمرشحين وانعدام الأمن في المناطق التي يمكن أن تحد من ممارسة الحق في تصويت.

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وقال كابيلو بعد ما يقرب من أربع ساعات من الاجتماع: «ستظل المؤسسة قوية وشرعية وتعمل من أجل الشفافية والضمانات، سواء للحملات السياسية أو المواطنين». كما قام بتقييم بعض الاستنتاجات التي تم التوصل إليها مع الجبهات السياسية المختلفة.

كان أحد الأسئلة الكبيرة المطروحة على الطاولة إمكانية تعليق المسجل الوطني ألكسندر فيغا, الذي يخضع للتحقيق الأولي من قبل مكتب المدعي العام بسبب مخالفات في الانتخابات التشريعية الماضية. على هذا، أجاب كابيلو: «لا يمكننا تعيين مسجل مخصص في الوقت الحالي. نحن في مرحلة الاختبار. أرسل لنا مكتب المسجل اليوم تقريرًا كاملاً عن خطة العمل للحملة الرئاسية التي استمرت 42 يومًا. كل هذه الاختبارات، بعد هذا التحليل، سنقرر وفقًا للقواعد ما إذا كان التعليق مناسبًا».

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من المخاوف والمخاوف العديدة من جانب المرشحين وصيغهم لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات التي ستجرى في أكثر من شهر بقليل. وأبلغ المسجل العام للأمة عن التغييرات التي أدخلت على نماذج E-14 وبطاقة الانتخابات الرئاسية.

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كما أعلن المسجل ألكسندر فيغا سابقًا، سيضم النموذج E-14 الآن صناديق أكبر وصور ملونة للمرشحين الرئاسيين. يهدف هذا إلى تسهيل الأمر على هيئات المحلفين في التصويت إجراء العد المسبق وبالتالي تجنب الأخطاء في وضع علامات على الصناديق، وهو أمر أثر، وفقًا للكيان، على النتائج في وقت العد في الانتخابات التشريعية السابقة.

تم إجراء بعض التغييرات التي طلبتها الحملات السياسية المختلفة على البطاقات الانتخابية ووافق عليها المجلس الانتخابي الوطني. سيحصل المرشحون على صور أكبر، وlogosymbols ملونة وسيتم طباعة هذه الصور على ورق صديق للبيئة. من ناحية أخرى، سيتم اختيار أكثر من 700ألف هيئة محلفين التصويت في القرعة وسيتم التأكد من أن «يتم توزيع جميع أعضاء مراكز الاقتراع بطريقة غير متجانسة، مع انتماءات سياسية مختلفة، وسيتم إعطاء الأولوية لهيئة المحلفين التي ترشحهم الحملات السياسية». مكتب المسجل.

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