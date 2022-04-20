أرلي رودريغيز ووحيه عن Universitario: «كان هناك 2 أو 3 لاعبين لم يحاولوا خوفا من أن يكونوا مخطئين»

حقق أليانزا ليما فوزًا تاريخيًا بعد فوزه على يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس 4-1 في تسمى كرة القدم الكلاسيكية البيروفية. كانت نتيجة ساحقة رفعت ثقة «الأزرق والأبيض» في مواجهة ما يأتي إليهم. ومع ذلك، كشف أرلي رودريغيز أنه تحدث إلى أحد «الكريمات» واعترف بأن الضغط العام أثر على النتيجة.

« عندما توقفت المباراة، تحدثت إلى أحدهم وأخبرني أنه غاضب لأن كل ما يدور في ذهنهم تم تسليمه إليهم. كان هناك لاعبان أو 3 لاعبين منهم يخشون المحاولة خوفا من أن يكونوا مخطئين، ما سيقوله الجمهور. من هناك بدأوا بشكل سيء. يمكن للجمهور أن يلعبك ضدك أو من أجلك. عندما سجلنا هدفين سريعين، لم يكن الملعب يشجع نفسه. كان هناك يأس تام من الجمهور وتم تمريره إلى الريف. كانت وجوههم تشعر بالكرب. شعرنا به ولعبنا به. لقد استمتعنا بها واستمتعنا «, قال لاعب كرة القدم «wiquiazul» في مقابلة مع DirecTV Sports Peru.

كما أشار إلى اقتراح اللعبة الذي كان لدى «المرينغ»، الذي درسوه في الدقائق الأولى وعرفوا أنهم يمكن أن يسببوا الخطر. « وجدنا» U» نادرة. توقعنا المزيد منهم، في ملعبهم ومع جمهورهم. لكننا سرعان ما أدركنا أنهم لا يريدون السيطرة على الحزب. في أول 10 أو 11 دقيقة، رأينا أن الفريق المضيف لم يذهب، لم ينظروا للأعلى، لم يدفعوا، لم يفوزوا بالانقسام، لم يفوزوا بالكرة الثانية وبصرف النظر عن أنهم كانوا طويلون قليلاً. كان كايتانو مكشوفًا دائمًا، وانسحب الدفاع وعرفنا كيف نقرأه بسرعة. بعد أن سيطرنا على المباراة وجاء هدف جايرو الأول، عرفنا أن لدينا شيئا لإيذائه به. لقد رأينا أيضًا أن لدينا العديد من الطرق للوصول إلى هناك، والتي كان من الممكن أن تكون أسوأ. تمكنا من تسجيل هدفين او ثلاثة اخرين».

وهو أنه على الرغم من حقيقة أنه في البداية تم تقسيم الإجراءات، إلا أن هدف جايرو كونشا فتح المباراة لصالح أليانزا ليما. على الرغم من أن ما انتهى به الأمر إلى ضرب فريق التمثيل المحلي كان الهدف الثاني بعد 5 دقائق فقط من الأول. على الفور، سيطر أولئك الذين يقودهم كارلوس بوستوس على الكرة وتعاملوا معها كما يحلو لهم.

ومع ذلك، حاول Universitario عكس الوضع من خلال تسجيل باب بابلو ميغيز الخاص بعد مسرحية فردية رائعة لإيفان سانتيلان. اعتقد رودريغيز أنه في ذلك الوقت سيكون هناك رد فعل من شعب أكلت، لكن هذا لم يكن هو الحال. وقال « عندما حصل على 2-1 بهدف زميلنا نفسه، اعتقدنا انهم سيتخذون رد فعل اخر ولكننا رأينا انقساما متساويا، عرفنا انه يمكننا تصفيته فى اى وقت ».

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

هدف أرلي

على الرغم من أنه بدأ في مقاعد البدلاء البديلة، دخل الجناح الكولومبي في 68 دقيقة من قبل كريستيان بينافينتي. بعد 60 ثانية فقط جاء هدفه بعد مساعدة دقيقة من إدغار بينيتز. «نحن سعداء وسعداء. لقد كانت كلاسيكية مستديرة. من الصعب توجيه ما حدث. إنه شيء لن أمحوه أبدًا من ذهني أو ذاكرتي. لعبت أول كلاسيكية لي ثم جاءت الهدف الذي أحتاجه كثيرًا وسألت الله. ثم كان الاحتفال بوجود البطل الحالي. سمعت أغاني Segunda وما إلى ذلك، لكننا أردنا أن نقول لهم أننا البطل الحالي، وأنه لن يأخذهم أحد بعيدًا وفي المنزل كنا نسير «، قال «الكافيتيرو»، موضحًا سبب احتفالهم.

أصدر الجناح الكولومبي من أليانزا ليما بعض تفاصيل هذه المباراة التي انتهت في هزيلة لصالحه. | فيديو: DirecTV Sports Perú

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