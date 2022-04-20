ألدو مياشيرو: من هي فيوريلا ريتز، المرأة التي ضاقت مع مضيف التلفزيون؟

أصبح اسم فيوريلا ريتز ذا صلة في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء بعد أن كان بطل الرواية مع ألدو مياشيرو. على الرغم من أنها شوهدت على شاشة التلفزيون بسبب حياتها المهنية كمراسلة، إلا أنها المرة الأولى التي تتورط فيها في فضيحة ترفيهية بيروفية.

كما يمكن رؤيته على شبكاتها الاجتماعية، تعتبر نفسها امرأة متعددة الأوجه ومحبة لكرة القدم. وهي تعمل حاليا كمضيفة لبرنامج التكنولوجيا «Click»، الذي يتم بثه على Movistar TV، Claro TV، Best Cable، من بين قنوات أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه من بين ضيوفه الأخيرين كان «تشينو» مياشيرو الشهير.

كما أنها مسؤولة عن بعض قطاعات بوابة الويب الرياضية «Ovación Digital»، التي تقدم تقارير عن كرة القدم الوطنية وجميع مبارياتها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر كشخصية وهي سفيرة لـ «BetGana»، وهي منصة مراهنات رياضية.

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en el programa "Click". (Foto: Instagram)

في 4 أبريل، شاركت فيوريلا ريتز معها أكثر من 94،000 متابع على إنستغرام أنها حصلت على بكالوريوس الصحافة بعد الانتهاء من شهادتها الجامعية في العام الماضي.

خلال حياتها المهنية كمراسلة، عملت على إجراء برامج رياضية وكونها مراسلة في «Al Sexto Día». من بين منشوراته الأخيرة، لم يتردد في مشاركة بعض الصور مع فريق «لا باندا ديل تشينو»، الذي علق معه على فريق كرة القدم البيروفي.

فيوريلا ريتز نشطة للغاية في الشبكات الاجتماعية، حيث تنشر أنشطتها اليومية كمراسلة لفريق Once Machos FC الرياضي ودوري كرة القدم 7 Super League. من ناحية أخرى، لا تتردد في تسليط الضوء على حبها لابنها البالغ من العمر 6 سنوات ونشر بعض الصور لرحلاتها المختلفة التي تقوم بها إلى داخل بيرو.

Fiorella Retiz en el programa "La Banda del Chino" en el 2015. (Foto: Instagram)

قام بتعطيل التعليقات على شبكاته الاجتماعية

بعد معاينة ampay ألدو مياشيرو انتشرت بعد ظهر يوم 18 أبريل، فوجئت فيوريلا ريتز بتعطيل التعليقات من جميع شبكاتها الاجتماعية. على حسابه الرسمي على تويتر، يمكن ملاحظة أنه لا يمكن قراءة أي تغريدة.

«هذه التغريدات محمية. يمكن للمتابعين المعتمدين فقط رؤية Twwts لفيوريلا ريتز «، كما قالت الشبكة الاجتماعية لجميع أولئك الذين ليسوا من أتباع المراسل.

Foto: Twitter

لقد فعل الشيء نفسه على حسابه الرسمي على Instagram، حيث لا يمكن لأحد التعليق على مشاركاته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء فقط عندما أعلنت Magaly Medina عن الترويج لـ ampay، لذلك أثار الشكوك منذ البداية. يبدو أن كل شيء يشير إلى أن التواصل لم يرغب في تلقي رسائل الرفض من المستخدمين.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

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