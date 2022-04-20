تم إجلاء 70 سائحًا بسبب الاشتباكات في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا

تستمر الاشتباكات في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، وقدم أحدث تقرير أكثر من 70 سائحًا كانوا ذاهبين إلى المدينة المفقودة يجب إجلاؤهم، بسبب عملية الشرطة والجيش الوطني ضد قوات الدفاع الذاتي Conquistadora في سييرا (ACSN) في 'المنجل بيلاو '.

وفي حوارات مع راديو دبليو، أفاد الزعيم الاجتماعي والمدافع عن حقوق الإنسان، ليبر ديماس، أنه «على المنحدر الشمالي الشرقي، الذي يواجه سيوداد بيرديدا، كانت هناك مواجهة بين قوات الدفاع الذاتي المحتلة في سييرا والقوات العامة، مما أدى إلى إصابة ضابط وعلى ما يبدو شخص واحد قتل، هناك حديث الذي قد يكون قائد مجموعات الدفاع الذاتي قهر سييرا، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات».

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

وبالمثل، أكد ديماس نزوح 570 شخصًا بسبب الاشتباكات بين «لوس باتشينكا» و «إل كلان ديل غولفو» في ريف سييناغا.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ليبر أنه منذ عام 2008، تم إعداد تقرير توصيف أظهر أن «عشيرة الخليج» كان لها بالفعل وجود في 16 بلدية من أصل 30 بلدية، بما في ذلك سانتا مارتا، وهي حقيقة انعكست أيضًا في مناطق الإدارة.

في المنطقة الريفية لبلدية سييناغا (ماغدالينا)، هناك تحذيرات بشأن القتال الذي وصفت نفسه قوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا، والمعروفة باسم عشيرة الخليج، وقوات الدفاع الذاتي كونكويستادورا التابعة لسييرا أو لوس باتشينكا، التي كانت تقاتل على الإقليم منذ بداية الأسبوع المقدس لمواصلة ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات.

قرية لا سيكريت هي الأكثر تضررا، وأفادوا في صحيفة بارانكويلا El Heraldo، حيث اشتدت الأعمال العدائية بين مجموعتي تهريب المخدرات، ونتيجة لذلك تخلت عدة عائلات عن بيوتهم وانتقلت إلى المناطق الحضرية في المدينة، و و بلدية زونا بانانيرا المجاورة, فضلا عن مدينتي سانتا مارتا و بارانكويلا.

وفي الوقت نفسه، تشاورت في محطة إذاعة كاراكول مع عالم الأنثروبولوجيا ليربر ديماس، وهو محلل للنزاع في تلك المنطقة من البلاد، وأوضح أن المتضررين لا يعترفون بأنفسهم كمشردين، لأنهم غادروا ديارهم طواعية لمنع وقوع أي حادث في وسط الاشتباكات بين الهياكل الإجرامية.

«لم يبلغوا، ولن يفعلوا ذلك. إنهم لا يفهمون أن هذا هو النزوح القسري. إنه أمر خطير بالنسبة لهم، لكنه لا يعني أنه نزوح لأنه لم يخبرهم أحد: - مغادرة هذه المنطقة-، لكنهم غادروا بإرادتهم الحرة لأنهم رأوا خطرًا وهذا هو النزوح وحتى لو فسروها بشكل مختلف، فإن الجريمة تحدث «، وأوضح على راديو كاراكول.

وأضاف أن هاتين المجموعتين، اللتين انخرجا من الاتحاد الأفريقي المنقرضة، يعيدان التجميع مما أدى إلى موجة العنف في تلك المنطقة من الكاريبي الكولومبي. وقال «لا احد يطلب منهم المغادرة ولكن لا توجد ضمانات للامان او راحة البال».

استمر في القراءة: